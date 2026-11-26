Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal und Ada Colau treffen sich um 22.00 Uhr im spanischen Fernsehen zur letzten Debatte vor den Parlamentswahlen am 29. November.

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Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal und Ada Colau treffen sich um 22.00 Uhr im spanischen Fernsehen zur letzten Debatte vor den Parlamentswahlen am 29. November.Mehr als 38,6 Millionen Wähler sollen beide Kammern erneuern. Der Name des nächsten Regierungschefs wird dann von einer Nominierungsabstimmung im Kongress abhängen.

Drei Tage vor der Wahl kamen in der Debatte am Donnerstag, dem 26. November, der scheidende Regierungspräsident Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo ( Volkspartei), Santiago Abascal (Vox) und Ada Colau (Frente Amplio) zusammen. Die von der spanischen Fernsehakademie organisierte Konfrontation wurde um 22 Uhr in Madrid und Paris oder um 23 Uhr in Beirut angekündigt. Es wird auf La 1, Canal 24 Horas und RTVE Play ausgestrahlt.

Eine letzte Vier-Wege-Debatte vor dem Ende der Kampagne

Das Format war anders als am 23. November: Acht im Kongress vertretene Gruppen hatten ihre Sprecher geschickt, darunter Vertreter des ERC, Junts, EH Bildu und der Baskischen Nationalistischen Partei. Am Donnerstag stehen die vier nationalen Kandidaten auf der Bühne. Die in der Debatte nicht anwesenden Parteien bleiben am Sonntag im Rennen und ihre gewählten Vertreter können zum Zeitpunkt der Nominierung wiegen.

Sonntag wählen die Spanier beide Zimmer

Das Dekret vom 5. Oktober löste den Abgeordnetenkongress und den Senat auf und forderte ihre Erneuerung bis zum 29. November. Das Innenministerium hat 38.616.949 Wähler. Die Wahl muss 350 Abgeordnete und 209 direkt gewählte Senatoren ernennen. Im Kongress wählen die Wähler eine Liste in ihrem Wahlkreis, ohne die Reihenfolge der Kandidaten zu ändern. Die Sitze sind nach Provinzen aufgeteilt, mit Ausnahme von Ceuta und Melilla, die jeweils einen Abgeordneten wählen.

Die 176-Stimmen-Schwelle zählt in der ersten Nominierungsrunde

Der erste Platz in der Gesetzgebung bestimmt nicht automatisch den Präsidenten der Regierung. Nach Konsultation der Vertreter der parlamentarischen Formationen schlägt der König einen Kandidaten vor, der das Vertrauen des Kongresses erlangen muss. Artikel 99 der Verfassung verlangt eine absolute Mehrheit bei der ersten Abstimmung von 176 Stimmen für 350 Sitze. Wenn der Kandidat scheitert, findet eine zweite Abstimmungssitzung 48 Stunden später statt: Es genügt, mehr Stimmen zu sammeln als dagegen. Enthaltungen können daher das Ergebnis der Nominierung ändern, ohne dass dies eine Unterstützung für den Kandidaten darstellt.

Das Innenministerium hat eine Ergebnisplattform angekündigt, die am Sonntag die Verteilung der Sitze bei der Zählung zeigen wird. Diese Zählung wird mögliche Allianzen informieren; die Abstimmung der Abgeordneten über die nächste Regierung wird separat stattfinden.

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