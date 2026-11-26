Die Yashar-Partei von Gadi Eisenkot und die Yair Golan-Demokraten kündigen eine grundsätzliche Vereinbarung für eine Koalition an. Mit Yisrael Beitue haben die drei Formationen 36 der 120 Sitze in der Knesset. Noch ist keine Regierung dem Parlament vorgelegt worden, und Benjamin Netanjahu bleibt im Amt.

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Gadi Eisenkot machte am Donnerstag, dem 26. November, einen neuen Schritt in den Verhandlungen zur Bildung der nächsten israelischen Regierung. Seine Partei, Yashar, und die Yair Golan Demokraten kündigten an, dass sie gehört worden waren, um einen Koalitionsvertrag zu unterzeichnen. Diese Ankündigung beendet zwei Tage der Aussetzung der Diskussionen, aber sie gibt Eisenkot noch keine Mehrheit in der Knesset.

Von der Aussetzung der Gespräche zur grundsätzlichen Einigung

Die Demokraten hatten die Verhandlungen am Dienstag unterbrochen, während Yashar auch mit Benjamin Netanyahus Likud diskutierte. Am Donnerstag kündigten beide Parteien die Wiederaufnahme der Gespräche und dann eine prinzipielle Einigung an. In ihrem gemeinsamen Kommuniqué wird der Text der Vereinbarung nicht veröffentlicht. Die Demokraten wiesen gesondert darauf hin, dass sie vier versprochene Ministerressorts sahen; Diese Funktionen werden nur zur Verfügung gestellt, wenn eine Regierung effektiv gebildet wird.

Die vorherige Vereinbarung, die Yashar angekündigt hatte, stammt aus dem Dienstag und betrifft Yisrael Beituten, die Partei von Avigdor Liberman. Beide bilateralen Abkommen geben Eisenkot nun Partner auf beiden Seiten des politischen Zentrums. Sie stellen jedoch keinen vollständigen Regierungsentwurf dar, über den abgestimmt wird.

36 Sitze für die drei Parteien, die vereinbart haben

Nach den endgültigen Ergebnissen der Wahlen vom 27. Oktober hat Yashar 21 Sitze, die Acht Demokraten und Yisrael Beitué sieben. Zusammen haben diese drei Formationen 36 der 120 Knessetsitze. Zusammen mit den zwölf gewählten Vertretern der Naftali Bennett-Formation gäbe es 48, 13 weniger als die absolute Mehrheit. Die Unterstützung für die Nominierung bleibt von der Teilnahme am zukünftigen Kabinett verschieden.

Vorbehalte zur Zusammensetzung der Koalition haben die Gespräche bereits beeinflusst. Die beiden arabischen Listen haben zusammen 19 gewählte Vertreter. Die beiden ultra-orthodoxen Formationen, Vereinigtes Judentum von Torah und Shas, insgesamt dreizehn Sitze. Ihr Platz und die Bedingungen für eine mögliche Unterstützung sind in der am Donnerstag mit Yair Golan angekündigten Vereinbarung nicht festgelegt.

Netanyahu bleibt Chef der scheidenden Regierung

Präsident Isaac Herzog beauftragte Eisenkot am 8. November, eine Regierung zu bilden. Die ursprüngliche Frist läuft bis zum 6. Dezember und kann um 14 Tage verlängert werden. Das Präsidentenmandat eröffnet die Verhandlungen; Er ist die Nominierung nicht wert. Eine zukünftige Firma muss ihre Zusammensetzung und ihr Programm noch der Knesset präsentieren und ihr Vertrauen gewinnen. Benjamin Netanyahu bleibt Chef der scheidenden Regierung.

Cover: Gadi Eisenkot in Tel Aviv, 16. August 2016, dann Stabschef (archiviert).US-Botschaft Tel Aviv / Wikimedia Commons,CC BY 2.0Boxen und Ankleiden von Libnanews.

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