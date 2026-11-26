Die Roadmap befasst sich mit Daten, öffentlichen Dienstleistungen und Schulungen. Das Programm mit Oracle hat ein Ziel von 50.000 Menschen zu trainieren.

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Im Libanon unterscheidet der Entwurf der nationalen Strategie für künstliche Intelligenz bis 2032 zwischen Governance, Infrastruktur und Ausbildungsprojekten. Die durchsuchbare Version wurde bis zum 31. Oktober zur Stellungnahme eingereicht. Seine Veröffentlichung bedeutet nicht, dass jedes Projekt bereits ein Budget oder einen Durchführungsbeschluss hat.

Am 25. November präsentierte Kamal Shehadi während eines Workshops der Handelskammer von Beirut und des Mount Lebanon erneut Möglichkeiten, die Einführung von KI durch Unternehmen zu finanzieren: Investmentfonds, Kreditlinien, Kofinanzierung für KMU und Zugang zu Cloud-Computing-Krediten. Er beschrieb sie als Entwicklungsprojekte, ohne ein offenes Fenster oder eine Auszahlung anzukündigen.

Eine Roadmap, mehrere Projekte zu unterscheiden

Insbesondere das Staatsministerium für Technologie und Künstliche Intelligenz stellt Arbeiten zu digitaler Identität, Interoperabilität von Diensten und Datenschutz vor. Diese Steine sind nicht alle Anwendungen der künstlichen Intelligenz. Zuverlässige Register und gemeinsame Regeln können einen öffentlichen Dienst verbessern, ohne seine Entscheidung zu automatisieren. Umgekehrt muss ein Dienst, der sensible Daten verarbeitet, von Anfang an Garantien bieten, unabhängig davon, ob er ein duousia-Modell verwendet oder nicht.

Das Ministerium gibt ein Beispiel für bereits geleistete Arbeit: die Umwandlung der Papierakten des Ministeriums für Vertriebene in digitale Archive und die Entwicklung eines Bewerbungsportals. Digitale Aufzeichnungen und Portalentwicklung sind eindeutige Meilensteine bei der groß angelegten Implementierung: Die Einreichung enthält keine Informationen über die Anzahl der über diesen Kanal bearbeiteten Anwendungen.

Die Roadmap und die digitalen Transformationsprojekte allein erlauben es uns nicht festzustellen, welche Dienste bereits offen sind. Um dies zu wissen, ist es notwendig, die verantwortliche Verwaltung, die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung, die Finanzierung und den Zeitplan für die Inbetriebnahme projektbezogen überprüfen zu können. Benutzer sollten auch wissen, wer einen Fehler korrigieren oder eine Entscheidung überdenken kann.

Training ist eine separate Komponente

Das Ministerium von Kamal Shehadi berichtete über ein Protokoll mit Oracle, um 50.000 Menschen im Libanon über fünf Jahre in Cloud Computing, KI und maschinellem Lernen auszubilden. Diese Zahl ist ein von den Partnern angekündigtes Ziel. Es misst nicht Personen, die tatsächlich registriert sind oder die eine Ausbildung abgeschlossen haben.

Die Überwachung der Strategie sollte es daher ermöglichen, zwischen drei überprüfbaren Ergebnissen zu unterscheiden: den tatsächlich zugänglichen öffentlichen Diensten, der abgeschlossenen Ausbildung und den für die durchgeführten Projekte geltenden Schutzregeln. Das zur Konsultation vorgelegte Dokument allein enthält keine Bewertung dieser Erfolge.

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