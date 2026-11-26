Drei Texte, die 1991, 2004 und 2006 veröffentlicht wurden, beleuchteten drei Anforderungen der Metropole: das Recht auf Rückkehr, Gewissensfreiheit und gemeinsame Institutionen.

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Für Georges Khodr war das Zusammenleben bestimmten Dingen treu: der Möglichkeit, nach dem Krieg in sein Dorf zurückzukehren, der Gewissensfreiheit und dem Recht, nicht von einem Beschützer der Gemeinschaft abhängig zu sein. Drei Texte des orthodoxen Metropoliten vom Berg Libanon folgen dieser Argumentation von 1991 bis 2006.

1991: rückkehr nach hause jenseits der grenzen des krieges

Am 16. November 1991 schrieb Khodr über Familien, die während des Bürgerkriegs vertrieben wurden. Er bittet sie nicht, auf eine abstrakte Versöhnung zu warten. Ihm zufolge erfordert die Rückkehr eine Entscheidung des Staates. Sie verteidigt die Freiheit, in der Region ihrer Wahl zu leben, und die Rückgabe dessen, was Familien verloren haben. Er warnte auch, dass der vollständige Wiederaufbau der Dörfer eine Voraussetzung für ihre Rückkehr würde das Exil um mehrere Jahre verlängern.

Sein Punkt ist so viel über Orte als über Menschen. Aus seiner Sicht könne die Mehrheitsgemeinschaft in einer Region nicht entscheiden, wer dort alleine leben könne. Er beruft sich auf Menschenrechte und seine religiösen Überzeugungen, unterscheidet aber Versöhnung, die Arbeit zwischen den Bewohnern erfordert, und öffentliche Entscheidungen, die eine Rückkehr ermöglichen.

2004: gewissensfreiheit, jenseits des höflichen dialogs

In einem Text vom 13. März 2004 untersucht der Metropolitan eine Erklärung eines Treffens muslimischer Organisationen und Persönlichkeiten in Beirut. Es nimmt die Verpflichtung ernst, andere zu respektieren. Er spürt dann die Bedeutung dessen, indem er konkrete Fragen stellt: Gilt die Gleichheit zwischen Gläubigen verschiedener Religionen, zwischen Frauen und Männern und für eine Person, die die Religion ändern will?

Diese Fragen weichen vom Diskurs der Umstände ab. Khodr behauptet nicht, dass der Text die Vielfalt des libanesischen Islam erschöpft. Wenn man es genau liest, macht es den Dialog zu einem Ort, an dem Meinungsverschiedenheiten offen ausgedrückt werden können, ohne im Voraus gleiche Garantien für alle aufzugeben.

2006: Ein gemeinsamer Staat, der Raum für Meinungsverschiedenheiten lässt

16. Dezember 2006, inLibanon möglichKhodr geht vom Treffen von Geständnissen zur Ausübung der Macht über. Es verbindet den Ausstieg aus dem Klientelismus mit einer Verwaltung, die auf Kompetenz und der Überzeugung beruht, dass sie tatsächlich im Parlament vertreten ist. Er bat die Libanesen nicht, die gleichen politischen Entscheidungen zu treffen. Er bittet sie, diese Entscheidungen anzufechten, ohne die physische Sicherheit oder die Rechte anderer zu gefährden.

Die drei Texte schlagen daher nicht dasselbe unter drei Namen vor. 1991 war das Ziel, eine Rückkehr zu ermöglichen. Überprüfen Sie 2004 das Ausmaß der Freiheit. 2006, um Institutionen dazu zu bringen, in Uneinigkeit zu arbeiten. Khodr macht das Zusammenleben zu einer Frage der Rechte und des öffentlichen Verhaltens, nicht nur zum Lob für die Vielfalt.

Fotoarchiv: Balamand Orthodoxes Kloster, Nordlibanon. François El Bacha / Libnanews.

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