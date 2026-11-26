Eine Studie der Northeastern University misst das Risiko einer Re-Identifizierung bei simulierten Interviews und die Grenzen des getesteten Schutzes.

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Das Entfernen der Namen eines Interviews reicht nicht immer aus, um den Sprecher zu schützen. Eine Arbeit der Northeastern University, die am 4. Oktober vorveröffentlicht und am 24. November von der Universität präsentiert wurde, maß 822 fiktive Interviews. Es zeigt Mängel in der Anonymisierung von Texten auf, erlaubt aber nicht, das Risiko für ein Konto unter Pseudonym zu berechnen.

Ein Test auf Interviews für das Experiment gebaut

Die 822 Interviews basierten auf bereits öffentlichen Informationen über Forscher bekannte Personen. Die Interviews wurden simuliert: Sie waren kein privates Zeugnis oder eine repräsentative Stichprobe anonymer Internetnutzer. Das Team verglich fünfzehn Konfigurationen. Die effizientesten Systeme identifizierten den Sprecher in etwa 400 Interviews. Ohne Zugang zur Internetsuche haben drei Modelle immer noch zwischen 15% und 28% der Menschen in diesem Korpus richtig identifiziert.

Etwa neun von zehn Antworten waren korrekt unter denen mit hohem oder sehr hohem Vertrauen in die Systeme. Dieser Anteil gilt nicht für alle Antworten oder Systeme. Eine zuversichtliche Antwort ist kein Identitätsnachweis; falsche Versöhnung kann eine Person auch Verdacht oder Belästigung aussetzen.

Was das Wiederlesen eines Zeugnisses ändern kann

In einem zweiten Test bewertete das Team von 143 Interviews, die aus denen ausgewählt wurden, deren Sprecher bereits identifiziert worden waren, ein konservativeres Schreiben der Transkripte. Der durchschnittliche Anteil der Identifikationen sank von 75,1% auf 35,1% in dieser Teilmenge. Das Risiko ist nicht verschwunden und diese beiden Sätze beschreiben nicht alle 822 Texte.

Für einen Leitartikel, der verspricht, einen Zeugen zu schützen, reicht es nicht aus, seinen Namen zu ersetzen. Eine Überprüfung muss die gesamte Erzählung und ihren Veröffentlichungskontext, einschließlich der Stücke und ihrer Metadaten, bewerten. Ein Team kann unnötige Details in Übereinstimmung mit dem Zeugen neu formulieren oder entfernen, den Umlauf des Originaldokuments einschränken und vermeiden, es an einen Drittanbieter zu senden, um es zu testen. Wenn die Enthüllung der Identität schwerwiegende Folgen hätte, ist es notwendig, mit der Person neu zu bewerten, was veröffentlicht werden kann und was am besten zu merken ist.

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