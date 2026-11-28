Die spanische Agentur für Lebensmittelsicherheit rät davon ab, die gemeldeten Lose bei Auchan, El Corte Inglés, Lidl, Borges, Alipende, Carrefour und Medina zu konsumieren.

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Die spanische Agentur für Ernährungssicherheit (AESAN) bittet darum, bestimmte Mengen an getrockneten Früchten und Sonnenblumenkernen, die Glasfragmente enthalten können, nicht zu konsumieren. Die am 25. November veröffentlichte Warnung betrifft spezifische Referenzen, die in weiten Teilen Spaniens vermarktet werden.

Die katalanischen Gesundheitsbehörden übermittelten einen Bericht aus den internen Kontrollen des Unternehmens. AESAN schickte die Ausschreibung an die Autonomen Gemeinschaften, um die Rücknahme der Lose zu überprüfen. Die Stellungnahme sagt nicht, dass alle Produkte der genannten Zeichen betroffen sind und bestätigt nicht den Vertrieb in Frankreich oder Libanon.

Welche Chargen prüfen auf der Verpackung?

Die Namen werden beibehalten, da sie die Referenzen in Spanien identifizieren. Das neben jedem Los angegebene Datum ist das Mindesthaltbarkeitsdatum.

Fabrikat Produkt Los und Datum Auchan Mix Sprint & Go, 40 g 1127091 (12/12/2026) ; 1128091 (15/03/2027) El Corte Inglés Mischung para ensalada con bayas de goji, 250 g 1127474 (22/01/2027) El Corte Inglés Pipa girasol peladas frias, 125 g 1127555 (03/02/27); 1128181 (17/03/2027); 1128258 (28/03/2027) El Corte Inglés Cóctel fiesta, 400 g 1128079 (16/03/2027) El Corte Inglés Pipas girasol peladas, 250 g 1128238 (28/03/2027) Lidl Pipa girasol fria, 200 g 1127796 (10/03/2027); 1128182 (17/03/2027); 1127704 (20/02/27) Borgen Natura Mix Antiox, 35 g 1127306 (14/04/2027); 1127948 (10/06/2027); 1127774 (19/05/2027) Borgen Select frutos secos (Mix Ensaladas), 1 kg 1127445 (23/07/2027) Alipens Frutos secos (Pipa pelada cruda), 200 g 1127465 (16/01/2027) Alipens Cóctel Bolero, 225 g 1127790 (28/01/2027) Alipens Pipas peladas frias, 200 g 1127868 (09/02/27) Alipens Mischung Picotero, 250 g 1128041 (09/02/27) Carrefour Pipas von girasol natürlichen Peladas, 200 g 2100700 (18/02/27); 2100768 (01/03/2027); 2100901 (05/04/2027) Carrefour Mix & Cook, 140 g 1127427 (17/07/2027); 1127901 (03/09/2027) Medina Mixtus Party, 200 g 1127780 (21/02/27)

Verbrauchen Sie keine gemeldeten Chargen

Die Agentur empfiehlt, das Produkt nicht zu essen, wenn sein Los in der Mitteilung erscheint. Um Verpackungen zu erkennen, veröffentlicht AESAN die Fotografien von Referenzen in seiner Stellungnahme ES2026/712. Das mögliche Vorhandensein von Glas betrifft die aufgeführten Partien, nicht alle in Spanien verkauften Trockenfrüchte oder Sonnenblumenkerne.

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