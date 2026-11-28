Die CAF hat Video-Schiedsgerichtsbarkeit auf alle Liga der Champions und Confederation Cup Gruppenspiele in dieser Saison erweitert.

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Videounterstützung bei Schiedsverfahren (VAR) ist in allen Gruppenspielen der African Champions League und des Confederation Cup 2026-27 zu verwenden. Die African Football Confederation (CAF) kündigte am Freitag den 27. November an, den Tag, an dem die Hennen des Confederation Cup begannen. Bisher reservierten beide Wettbewerbe Videos für direkte Eliminierungsrunden.

Das Video vor dem Viertelfinale

Die beiden Turniere haben jeweils vier Gruppen aus vier Clubs. Jedes Team spielt sechs Spiele und die ersten beiden jeder Gruppe passieren im Viertelfinale. Die Verlängerung umfasst somit 48 Treffen von Hühnern pro Wettbewerb. Der sechste Tag ist vom 22. bis 24. Januar 2027 geplant.

In der Champions League beginnt der erste Tag am Samstag, dem 28. November. Unter den Plakaten, die um 16 Uhr angekündigt wurden, erhält Zamalek den African Club in Kairo und Tunis Hope die Angolaner von Wiliete, die den Titelträger Mamelodi Sundowns während der Qualifikation eliminiert haben. Um 19 Uhr begrüßt die Berkane Renaissance Kameruner von Colombe Sportive.

Die Entscheidung bleibt die des Schiedsrichters

Das Videoteam kann die Aufmerksamkeit des Schiedsrichters auf einen offensichtlichen Fehler oder einen schwerwiegenden Vorfall im Rahmen des Protokolls lenken, z. B. eine Tor- oder Strafentscheidung oder einen Fehler in der Identität eines sanktionierten Spielers. Sie nimmt teil; Die endgültige Entscheidung liegt bei ihm. Die CAF berichtet, dass sie Videobeamte in ihren sechs Bereichen durch ihre Schiedsakademie ausgebildet und die notwendige Ausrüstung zur Verfügung gestellt hat. Die Ankündigung beschreibt nicht das für jede Stufe gewählte technische Gerät.

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