Columbus eliminierte die Inter Miami in der ersten Runde der MLS Playoffs am Freitag, 27. November in Ohio. Der amtierende Meister fiel 1-0 auf ein Tor von Santiago Rodríguez in der zusätzlichen Zeit, nach dem Verlust des ersten Spiels 3-0. Columbus ist im Halbfinale der Eastern Conference.

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Der Inter Miami wird seinen Titel erst auf dem letzten Platz verteidigen. Columbus Crew eliminiert am Freitag 27 November aus der ersten Runde der Major League Soccer Playoffs, gewinnen 1-0 in Ohio. Santiago Rodríguez erzielte in der zweiten Minute der zusätzlichen Zeit. Als Gewinner des ersten Spiels in Florida gewann Columbus die Serie in zwei Spielen.

Rodríguez vermeidet es, auf das Ziel zu schießen

Bei ScottsMiracle-Gro Field waren beide Teams am Ende der regulatorischen Zeit noch gebunden. In dieser ersten Runde geht ein Unentschieden direkt zu den Schüssen. Die uruguayische Gemeinschaft Santiago Rodríguez vermied diese Sitzung: Anass Zaroury servierte an der Oberfläche und kontrollierte den Brustball, bevor er Torwart Dayne St. Clair schlug. Am anderen Ende des Feldes hat Patrick Schulte keine Tore eingelöst, wie im Spiel.

Das Format der Serie erforderte zwei Gewinne, unabhängig von den kumulativen Zielen. Also musste Miami in Columbus gewinnen, um ein drittes Spiel zu bekommen, was er begrüßt hätte. Rodríguez ‘Ziel schnitt das Treffen und die Serie. Columbus, der siebte östliche Blei, eliminiert Nummer zwei der Konferenz.

Der beste Torschütze der Saison kommt ohne Scoring in der Serie heraus

Lionel Messi hatte die reguläre Saison mit 26 Erfolgen an der Spitze der Torschützen beendet. Die Liga wählte Golden Soul zum zweiten Mal in Folge, nach 29 Toren im Jahr 2025. Der argentinier punktete nicht gegen columbus in beiden spielen, und miami blieb in der gesamten serie still.

Im Halbfinale der Eastern Conference, die für den 5. und 6. Dezember geplant ist, steht Columbus dem Gewinner der Serie zwischen der New England Revolution und der Philadelphia Union gegenüber. Die Tabelle der Liga hat seinen Gegner noch Freitagabend nicht repariert.

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