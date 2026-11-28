Beirut bereitet seinen Marathon vor und schließt mehrere Achsen. Zwei Wachen in einer Klinik von Ärzte ohne Grenzen wurden in Gaza getötet. Madrid und Kopenhagen finanzieren die Pflege in der Westbank. Kiew schlägt vor, die Agrarexporte ins Schwarze Meer zu schützen. In Frankreich behält S&P die Staatsanleihe bei, senkt aber die Perspektive auf negativ.

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Beirut bereitet seinen Marathon vor und schließt mehrere Achsen. Zwei Wachen in einer Klinik von Ärzte ohne Grenzen wurden in Gaza getötet. Madrid und Kopenhagen finanzieren die Pflege in der Westbank. Kiew schlägt vor, die Agrarexporte ins Schwarze Meer zu schützen. In Frankreich behält S&P die Staatsanleihe bei, senkt aber die Perspektive auf negativ.

Samstag, 28. November 2026, 8 Uhr Beirut Zeitausgabe.

Libanon: Marathon schließt Sonntag um 4:30 Uhr

In Beirut werden die Internen Sicherheitskräfte das Parken auf der Marathonstrecke an diesem Samstag ab 21.00 Uhr verbieten. Der Märtyrerplatz vor dem An-Nahar-Gebäude schließt um 22 Uhr. Autos können die Route am Sonntag ab 4:30 Uhr nicht mehr nehmen. Die Polizei plant Abweichungen auf Corniche, Saifi, Mar Mikhaël, Badaro und in der Nähe des Nationalmuseums.

Der erste Start wurde um 5:45 Uhr angekündigt. Die Beirut Marathon Association bittet darum, die Route am Samstag um 9 Uhr freizugeben: Dies entspricht nicht dem Stationierungsverbot der Polizei. Die straßen werden in abschnitten nach dem letzten pass der fahrer wieder geöffnet; isps geben keine allgemeine wiedereröffnungszeit an.

Gaza: Zwei Ärzte ohne Grenzen getötet, widersprüchliche Versionen der Klinik

Zwei Sicherheitsbeamte einer Klinik von Ärzte ohne Grenzen wurden am Freitagabend in Gaza-Stadt getötet. Die Organisation sagt, dass ein Gebäude in seinem Gehäuse, dessen Koordinaten der israelischen Armee mitgeteilt worden waren, getroffen wurde. Die Armee gibt zu, dass sie den Streik angeführt hat. Sie behauptet, die beiden Männer, die sie der Zugehörigkeit zur Hamas beschuldigt, ins Visier genommen zu haben, und bestreitet jegliche Schäden an einer medizinischen Infrastruktur. Weder diese angebliche Mitgliedschaft noch das Ausmaß des Schadens konnten unabhängig festgestellt werden.

Im südlichen Gazastreifen wurden drei weitere Menschen in der Nähe der Muawiya-Moschee im Gebiet al-Mawasi westlich von Rafah getötet, so die Hilfsorganisation und das Nasser-Krankenhaus. Dies ist ein separater Vorfall vom Streik in Gaza-Stadt.

Westbank: 27,4 Millionen Euro für Krankenhausrechnungen

Spanien hat 23 Millionen Euro und Dänemark 4,4 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um der Palästinensischen Autonomiebehörde zu helfen, die von ihrem Gesundheitsministerium durch private Krankenhäuser im Westjordanland bereitgestellte spezialisierte Versorgung zu erledigen. Die Mittel gehen über den europäischen PEGASE-Mechanismus, der in diesem Jahr erweitert wurde, um die Rückstände dieser Institutionen zu decken. Im europäischen Kommuniqué werden weder die begünstigten Krankenhäuser noch der Anteil ihrer gedeckten Schulden aufgeführt. Er meldet keine neue Genehmigung zur Evakuierung von Patienten aus Gaza.

Jemen: Zwei Versionen nach der Explosion von Al-Turba

Mindestens 11 Menschen wurden in Al-Turba, Provinz Taez, als tot gemeldet. Die Houthi-Behörden werfen Saudi-Arabien vor, ein Gebäude mit Einwohnern, einschließlich Kindern, getroffen zu haben. Provinzbehörden, die der anerkannten jemenitischen Regierung angeschlossen sind, sagen, dass es am Freitag keine Luftoperation in der Region gab, und beschuldigen die Houthis. Sie berichten von 11 getöteten Zivilisten auf vorläufiger Basis und erfordern unabhängige Expertise. Die Ursache der Explosion und ihr Täter sind nicht bekannt.

Ukraine: Schwarzmeer-Vorschlag, kein Abkommen angekündigt

Kiew schickte seinen Partnern einen Vorschlag zum Schutz der Agrarexporte über das Schwarze Meer. Der ukrainische Außenminister Andri Sybiha sagt, er warte auf die Antwort Moskaus und sagt, Russland wolle die Ölströme einbeziehen. Der Text wurde nicht veröffentlicht. Vor Ort meldete die Verwaltung des Poltawa-Gebiets vier Verletzungen, darunter drei Minderjährige, nach einem russischen Angriff auf Krementchouk am Freitag. Zwei Bildungseinrichtungen wurden beschädigt, nach seiner aktualisierten Bewertung.

Frankreich: S&P behält A+ bei, senkt aber die Perspektive

S & P Global Ratings hielt am Freitag das langfristige Rating Frankreichs bei A + und kurzfristig bei A-1. Die Agentur reduzierte die Aussicht auf Stabilität auf negativ und nannte die Risiken für den Defizitabbau. Die Note selbst wurde nicht gesenkt. Die Entscheidung wurde nach Freitag getroffen; Die Marktdaten aus dieser Sitzung messen nicht die Reaktion der Anleger auf die Ankündigung.

Peru: Regenflut Piura, Warnung am Fluss Tumbes

Im Norden Perus beschädigten schwere Regenfälle Häuser, Schulen und Straßen. Der Bürgerbeauftragte verurteilte die Verzögerung bei der Inbetriebnahme von Pumpen in Piura. Weiter nördlich berichteten die Behörden am Freitag, dass der Fluss des Tumbes River die rote Schwelle an der El Tiger Station überschritten habe. Der peruanische Meteorologische Dienst gibt neue Niederschläge bis Sonntag, den 29. November bekannt.

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