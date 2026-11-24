Die spanische Regierung hat die Änderung von 19 Wochen auf 20 Wochen Geburtsurlaub und Betreuung für jeden Elternteil genehmigt. Die Gesamtsumme für Alleinerziehende erhöhte sich von 32 auf 34 Wochen. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens und die Durchführungsbestimmungen müssen noch im Amtsblatt überprüft werden.

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Am Dienstag, den 24. November, genehmigte der spanische Ministerrat die Änderung von 19 Wochen auf 20 Wochen bezahlten Geburtsurlaub und Betreuung für jeden Elternteil. Die geplante Gesamterhöhung von 32 auf 34 Wochen für Alleinerziehende. Die Zustimmung des Rates reicht jedoch nicht aus, um die neuen Rechte zu öffnen: Die Veröffentlichung des Textes im offiziellen Staatsbulletin ist nach wie vor das zu überprüfende Stadium.

Eine weitere Woche pro Elternteil, zwei für Alleinerziehende

Die spanische Sozialversicherung bestätigte die Entscheidung. Die Regelung bleibt individuell und nicht übertragbar: In einer Familie mit zwei Elternteilen hat jeder seinen eigenen Urlaub. Die Leistung wird von der Sozialversicherung bis zu 100% der anwendbaren Berechnungsgrundlage gezahlt, nicht vom Arbeitgeber in Form einer neuen Prämie.

Spanien hat den Urlaub beider Eltern im Jahr 2021 angepasst. Die Verordnung vom Juli 2025 erhöhte dann die Gesamtdauer von 16 auf 19 Wochen pro Elternteil. Die 19 Wochen umfassen sechs obligatorische Wochen unmittelbar nach der Geburt oder Adoption oder Pflege, elf Wochen vor dem ersten Geburtstag des Kindes oder innerhalb von zwölf Monaten nach der Entscheidung und zwei Wochen, die bis zum Alter von acht Jahren des Kindes verwendet werden können. Aus dieser Summe wird die am Dienstag genehmigte Verlängerung gemessen.

Die im amtlichen Text zu prüfenden Verfahren

Zu diesem Zeitpunkt wurden beide Summen bestätigt. Für Familien hängen das Datum des Inkrafttretens, die endgültige Verteilung der Wochen zwischen den verschiedenen Perioden und die Behandlung früherer Geburten oder Adoptionen vom veröffentlichten Text ab. Andernfalls lässt die Ankündigung der Kommission nicht zu, dass Familien bereits einen Antrag auf Verlängerung stellen können oder dass die Maßnahme rückwirkend gilt.

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