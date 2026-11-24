Ein Modell kann Patienten nach einer Operation nach ihrem Risiko richtig klassifizieren, ohne zuverlässige Wahrscheinlichkeiten in einer anderen Institution zu bieten. Eine japanische Studie mit drei Krankenhäusern und eine externe Validierung eines UK-Scores in Neuseeland erklären, warum die statistische Leistung nicht ausreicht, um den klinischen Nutzen nachzuweisen.

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Ein Modell kann identifizieren, welche Patienten nach einer Operation am meisten gefährdet sind, ohne zu wissen, wie oft Komplikationen bei ihnen auftreten. Die Unterscheidung zählt, sobald sie in einem anderen Krankenhaus getestet wird. Eine japanische Studie von 2026 und eine unabhängige Validierung einer britischen Punktzahl in Neuseeland zeigen, warum.

In Japan verbesserte sich das Ranking mit Daten aus der Operation

In einer retrospektiven Studie, die am 21. Oktober veröffentlicht wurde, untersuchten Forscher der Nippon Medical School 35.702 Aufenthalte von Erwachsenen in Vollnarkose in drei tertiären Krankenhäusern, ausgenommen Herzchirurgie. Sie verglichen gefütterte Modelle von Daten, die vor der Operation verfügbar waren, und die gleichen Modelle, angereichert mit Informationen, die während der Intervention und zu Beginn des Follow-ups gesammelt wurden. Das untersuchte Ereignis umfasste postoperative Infektionen, unerwartete Reinterventionen und den Tod im Krankenhaus, wie nach 30 Tagen definiert. Es betraf 10,9% der untersuchten Aufenthalte.

Eines der maschinellen Lernmodelle ist von 0,791 auf 0,817 auf AUROC gestiegen, ein Indikator für seine Fähigkeit, einem Patienten, der eine Komplikation haben wird, eine höhere Punktzahl zuzuweisen als einem Patienten, der dies nicht tun wird. Dieses Ergebnis entspricht nicht 81,7% der richtig diagnostizierten Patienten. Die hinzugefügten Daten kommen auch nach Beginn der Operation: Sie allein können eine Prognose, die vor der Operation erstellt werden muss, nicht verbessern.

Die Forscher trainierten und kalibrierten die Modelle mit zwei Standorten und testeten dann ihre Vorhersagen am dritten, ohne sie anzupassen, bevor sie die Standorte wechselten. Der Test ist anspruchsvoller als nur eine zufällige Aufschlüsselung der Aufzeichnungen der drei Krankenhäuser. Es bleibt jedoch innerhalb des gleichen japanischen Universitätsnetzwerks. Die Studie zeigt nicht, dass die Wahrscheinlichkeiten in einem Gemeindekrankenhaus, einem anderen Gesundheitssystem oder einer anderen chirurgischen Population zuverlässig wären.

Ein gutes Ranking ist keine faire Wahrscheinlichkeit

Nehmen wir ein fiktives Beispiel: Wenn ein Tool ein Risiko von 20% bis 100 Personen ankündigt und 10 von ihnen das Ereignis kennen, wird das Risiko in dieser Gruppe überschätzt. Allerdings könnte das Tool diese Gruppe weit über anderen platziert haben. Diskriminierung misst Ranking; Kalibrierung vergleicht die angekündigten Wahrscheinlichkeiten mit den beobachteten Häufigkeiten bei vergleichbaren Personen.

Im Jahr 2019 testete ein neuseeländisches Team von 360.140 Patienten in Neuseeland das Surgical Outcome Risk Tool, eine statistische Bewertung, die in Großbritannien entwickelt wurde, um das Risiko von Todesfällen durch Nicht-Herzchirurgie zu bewerten. Die Ranking-Kapazität blieb hoch (AUROC 0.906), aber die Forscher fanden die Größe in ihrer Population unzureichend. Diese Punktzahl ist keine KI und ihr Ergebnis ist kein Beweis für das Scheitern des japanischen Modells: Es zeigt konkret, warum ein überzeugendes Ranking nicht von der Überprüfung von Wahrscheinlichkeiten in einem anderen Kontext befreit ist.

Dies würde es ermöglichen, eine Übertragung zu beurteilen

Bevor man zu dem Schluss kommt, dass ein Modell übertragbar ist, muss man wissen, welches Ereignis es erwartet, wann es seine Daten hat und ob eine unabhängige Einrichtung an einer vergleichbaren Population getestet hat. Das Testen einer Punktzahl auf vergangenen Dateien zeigt auch nicht, dass die Entscheidungsfindung die Pflege verbessert: Es ist eine weitere Forschungsfrage. Nichts in diesen beiden Studien macht es möglich, eine Zahl auf einen Patienten anzuwenden oder ein Ergebnis in einem libanesischen Krankenhaus anzunehmen.

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