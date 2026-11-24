In Western Bekaa filmte ein Beobachter der Society for the Protection of Nature im Libanon einen gefälschten Ibis, der einen jungen Mann in der Nähe der Sümpfe von Ammiq fütterte. Die Szene, die im Juni 2025 veröffentlicht wurde, erzählt von der Rolle des Feuchtgebiets, ohne festzustellen, wo die Jugend geboren wurde.

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Ein falcinales Ibis, das im Bekaa aufhört, hat nichts zu sagen. Was Chadi Saad in der Nähe der Sümpfe von Ammiq filmte, war viel mehr: ein Erwachsener, der einen Jungen in seichtem Wasser fütterte. Die Gesellschaft zum Schutz der Natur im Libanon (SPNL) veröffentlichte die Beobachtung am 28. Juni 2025. Sie dokumentierte ein Verhalten, das selten auf dem Land beobachtet wurde, fand aber das Nest nicht.

Die Szene, die die Passage allein nicht erklärt

Chadi Saad, der das Hammana Raptors Observatory für SPNL leitet, war für eine Exkursion in West-Bekaa. Die Szene, die er filmte, unterscheidet sich von einer einfachen Zählung vorbeiziehender Vögel. Es zeigt, dass ein erwachsener und ein junger mensch zusammen in der nähe des sumpfes waren und dass ersterer den letzteren vor ort ernährte. Ein im Flug gesehener Vogel, der sogar ohne Zögern identifiziert wurde, hätte nichts dergleichen über seine Nutzung des Geländes erfahren.

Die Falcinella wird an ihrem langen Schnabel erkannt und nach unten gebogen. In niedrigem Wasser durchsucht es die Vase, anstatt seine Beute an der Oberfläche zu verfolgen. Sein dunkles Gefieder mag in einiger Entfernung fast einheitlich erscheinen. Wenn das Licht die Federn hängt, nehmen sie grüne und kupferartige Reflexionen auf. Die Art ist auf der ganzen Welt weit verbreitet, aber SPNL zeigt an, dass die Beobachtungen im Libanon ungewöhnlich bleiben und hauptsächlich Durchgangsvögel betreffen.

Eine junge Krankenschwester sagt nicht, wo das Nest ist

Die Unterscheidung zählt. Die beobachtung ist mit dem nisten in der nähe vereinbar, aber es reicht nicht aus, um festzustellen, dass der junge in ammiq geboren wurde. Die SPNL meldet keine Nester, Eier oder Kolonien in ihrem Bericht. Der erwachsene und die jungen konnten auch den sumpf gewinnen, nachdem sie einen anderen ort verlassen hatten. Die Sequenz dokumentiert daher eine Fütterungsstelle und wirft eine Frage auf, die die folgenden Beobachtungen entscheiden müssen. Es rechtfertigt nicht die Ankündigung einer ersten bestätigten Reproduktion im Libanon.

Was die Sümpfe Vögeln bieten

Im westlichen Bekaa, am Fuße von Baruk, bringt Ammiq Schilf, offene Wasserflächen und Nasswiesen zusammen. Das Gebiet ist seit 1999 unter dem Ramsar-Übereinkommen über Feuchtgebiete aufgeführt. Der Regen und Schnee, der auf die Höhe des Baruk fällt, speisen das System durch Quellen. Die Ausdehnung des Wassers variiert mit den Jahreszeiten. Die Erhaltung des Sumpfes ist daher nicht nur darauf zurückzuführen, was innerhalb seiner Grenzen geschieht: Es hängt auch davon ab, dass das Wasser aus der Höhe kommt.

Für einen Zugvogel kann ein Sumpf als Zwischenstopp und Pantry verwendet werden. Die Szene, die 2025 gedreht wurde, zeigt, dass ein einzelner Ort es auch einem Erwachsenen ermöglichen kann, einen jungen Menschen weiter zu füttern. Es ist bereits eine wertvolle Beobachtung, auch wenn der Geburtsort dieses jungen Ibis unbekannt bleibt.

Foto der Illustration: Falcinelle ibis im Flug in den Sümpfen von Hiers-Brouage (Frankreich), 8. Juni 2026; es zeigt nicht die Beobachtung von Ammiq. TRinaud / Wikimedia Commons,CC BY 4.0Gerahmtes und titriertes Bild.

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