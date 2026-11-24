Das Gaza-Innenministerium verkündet den Tod von Naim Abu Nahl. Benjamin Netanyahu und Israel Katz bestätigen, dass die israelische Armee ihn getötet hat.

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Das Innenministerium des Gazastreifens gab am Dienstag, den 24. November, den Tod von Naïm Mohammed Abu Nahl, dem Generaldirektor für innere Sicherheit in der Enklave, bekannt. Er schrieb seinen Tod einem israelischen Angriff in West-Gaza-Stadt zu. Benjamin Netanyahu und Israels Verteidigungsminister, Israel Katz, bestätigten dann, dass die israelische Armee Abu Nahl getötet hatte.

Zwei Ankündigungen, die dieselbe Person benennen

Das Ministerium in Gaza berichtete, dass Abu Nahl 50 Jahre alt war und den Rang eines Brigadiers hatte. Er gibt nicht den genauen Zeitpunkt seines Todes an. In einer ersten Mitteilung sagten die israelische Armee und der Shin Bet, sie hätten einen Hamas-Beamten ins Visier genommen, ohne ihn zu benennen. Die gemeinsame Erklärung von Netanjahu und Katz, die von mehreren israelischen Medien reproduziert wurde, identifizierte Abu Nahl dann als Chef des internen Sicherheitsdienstes der Hamas und behauptete die Operation.

Eine separate Episode von Morgenstreiks

Der vom Ministerium angekündigte Tod betrifft einen Streik in Gaza-Stadt. Die frühere Erklärung der palästinensischen Agentur WAFA betraf zwei Angriffe in anderen Gebieten, in Wadi Gaza und Al-Mawasi, und einen Tod nach Verletzungen, die zuvor in Jabaliya erlitten wurden. Ihre Bilanzen haben nicht den gleichen Umfang.

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