Die Nachfrage vom 17. November 2026 beträgt 50,1 Milliarden US-Dollar, davon 10,1 Milliarden US-Dollar für die Modernisierung der Flugsicherung und 40 Milliarden US-Dollar für die Infrastruktur. Die von der FAA angekündigten Ersatzmaßnahmen schreiten voran, aber das GAO-Audit unterscheidet Einsatz, volle Kosten und Koordination. Diese Dokumente stellen keine Haushaltsabstimmung oder ein Gutachten zur Aufschlüsselung im November dar.

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Bei der Modernisierung der US-Luftkontrolle geht es nicht nur darum, Kabel zu ersetzen. Es ist auch notwendig, Tausende von Baustellen zu koordinieren, ihre Wartung zu planen und zwischen Gebäuden und Geräten zu unterscheiden. Der Antrag von 50,1 Milliarden Dollar an den Kongress am 17. November 2026 verdeutlicht diese Vielfalt: Nur ein Teil des vorgeschlagenen Umschlags bezieht sich auf Computer und Betriebssysteme.

Ein Antrag auf Finanzierung, kein verabschiedetes Budget

Der von Transport, Federal Budget und Federal Aviation Administration (FAA) unterzeichnete Brief ist in fünf Blöcke unterteilt. Es reserviert 10,1 Milliarden Dollar für die Modernisierung der Flugsicherung. Die restlichen 40 Milliarden werden zu gleichen Teilen zwischen Flughafeninfrastruktur, Terminalprogramm, Streckenkontrollzentren und Kontrolltürmen aufgeteilt.

Im ersten Block müssen 7,2 Milliarden eine gemeinsame Automatisierungsplattform und Arbeitsplätze für Steuerungen finanzieren. Zwei Milliarden entfallen auf Cloud-Computing und Telekommunikation, 600 Millionen auf strategisches Flussmanagement und 300 Millionen auf die Konsolidierung von Terminalkontrolleinrichtungen. Es geht also nicht darum, neue Radare zu kaufen.

Das Dokument umfasst bis zu fünf neue konsolidierte Streckenkontrollzentren und bis zu 140 FAA-Türme. Diese Ziele bleiben an eine Forderung nach Mitteln gebunden. Der Brief beweist nicht ihre Annahme durch den Kongress oder den Start jedes Projekts.

Bereits angekündigte Ersatzmaßnahmen

Die Erneuerung der Ausrüstung wartet nicht auf diesen neuen Umschlag. In ihrer Pressemitteilung vom 5. November gab die FAA bekannt, dass sie 69% der Kupferverbindungen ersetzt, Überwachungsgeräte in 143 Türmen am Boden installiert, 26 Umdrehungen an elektronische Flugprotokolle übergeben und 226 Sprachschalter mit Internet-Protokoll installiert hat. Dies sind Indikatoren, die von der Agentur zu diesem Zeitpunkt deklariert wurden, kein unabhängiges Maß für die Zuverlässigkeit des gesamten Netzes.

Die Agentur stellte auch die Einführung eines einheitlichen Systems zur Anzeige von Betriebsinformationen vor. Es soll vier Systeme aus den 1980er Jahren ersetzen, von denen einige auf Disketten basierten. Zu den ersten fünf angekündigten Einrichtungen gehören die Flughäfen Atlantic City, Nashville und Greater Rochester sowie Datenverarbeitungszentren in Atlanta und Salt Lake City. Ziel sind 435 Standorte bis Ende 2028.

Diese Displays umfassen Warnungen, Wetterinformationen und Ratschläge für die Controller. Ihre Installation bedeutet nicht, dass alle Flugverkehrskontrollkomponenten ersetzt wurden. Kommunikation, Überwachung, Anzeige und Flussmanagement bleiben unterschiedliche Funktionen.

Die Kaufkosten reichen nicht aus

Ein Audit des Government Accountability Office (GAO), das am 14. September 2026 veröffentlicht wurde, überprüfte bereits das Modernisierungsprogramm. Es unterscheidet die 12,5 Milliarden im Juli 2025 vom Anteil für Systeme, etwa 9 Milliarden. Die Kosten für den Bau der Einrichtungen waren nicht Teil ihrer Überprüfung.

Der Bericht erkennt Fortschritte an. Bei der Umfrage vom Mai 2026 berichtete die FAA, dass sie 2.560 der 5.170 alten Kupferverbindungen ersetzt hatte. Dieser vorherige Messpunkt sollte nicht als Novemberfortschritt dargestellt werden. Die Prüfer erklärten auch, dass sie die Zuverlässigkeit der Daten der Überwachungstabelle nicht vollständig nachweisen konnten, da die Systeme, die sie lieferten, nicht sichtbar waren. Sie hielten sie jedoch für ausreichend, um den Stand des Programms ungefähr zu beschreiben.

Ihre Kritik konzentriert sich auf die Schätzung der vollen Kosten. Die Schätzung von 10,6 Milliarden für die Systeme der ersten Phase deckte nicht alle Verwaltungskosten oder den Großteil des Betriebs und der Wartung nach den ersten Jahren. Auch die zweite Phase wurde nicht integriert. Der Kauf von Ausrüstung und die Finanzierung des Betriebs während seiner gesamten Lebensdauer sind zwei getrennte Verpflichtungen.

Tausende von Kalendern zu koordinieren

Eine weitere Schwierigkeit, die im Mai festgestellt wurde, war, dass 11.389 Projektpläne noch kein allgemeiner Planungsprozess waren, der die Interventionen korrekt verband. Mehrere Teams könnten aufeinanderfolgende Besuche auf derselben Website planen, ohne ihre Abhängigkeiten zu optimieren. In der Flugverkehrskontrolle kann sich dieser Mangel an Koordination auf Einrichtungen auswirken, die während ihrer Umwandlung weiterarbeiten müssen.

Die Verwaltung akzeptierte die beiden GAO-Empfehlungen teilweise. Es behauptet, aktualisierte Schätzungen und detaillierte Zeitpläne zu haben und mit seinem Integrator an einem Werkzeug zu arbeiten, das künstliche Intelligenz verwendet, um Operationen besser zu koordinieren. Die AGB vertritt die Auffassung, dass die überprüften Elemente noch keine zuverlässigen Vollkosten oder einen wirklich integrierten Zeitplan erbracht hätten. Diese Meinungsverschiedenheit betrifft die Beweise und Methoden des Lotsendienstes, nicht die Notwendigkeit der Modernisierung.

Das Schreiben vom 17. November berief sich auf die nationale Störung der Vorwoche, um eine finanzielle Beschleunigung zu fordern. Dies verwandelt das Audit vom September nicht in technisches Fachwissen für diese Aufschlüsselung: Es ist vor ihm und stellt nicht die Ursache fest. Um die Fortführung des Programms zu beurteilen, werden die tatsächlich bewilligten Mittel, die in Betrieb genommene Ausrüstung, die Wartungskosten und die Koordinierung der Arbeiten die nützlichen Indikatoren sein. Keines dieser Elemente wird vom einzigen beanspruchten Betrag abgezogen.

Abbildung: Foto des JFK-Flughafenarchivs, veröffentlicht in der Medienbibliothek von Libnanews im September 2019; Datum der Dreharbeiten nicht angegeben. Es zeigt weder den Zusammenbruch vom November 2026 noch die beschriebene neue Ausrüstung. Foto: Pixabay / Libnanews Archiv.

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