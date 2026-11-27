Der libanesische Hafen gab bekannt, dass er 4.015 20-Fuß-Äquivalente am CMA CGM Alceste-Anlaufhafen bearbeitet hatte. Diese Zahl misst nicht die libanesischen Importe oder den monatlichen Verkehr.

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Der Hafen von Tripolis im Norden des Libanon gibt bekannt, dass er während eines einzigen Zwischenstopps der CMA CGM Alceste 4.015 Container mit einer Länge von 20 Fuß be- und entladen hat. In ihrem Kommuniqué vom Freitag, dem 27. November, sieht das Management es als Rekord für den Hafen. Es heißt, dass etwa 700 Container für den libanesischen Markt bestimmt waren, ohne das entsprechende Volumen von 20 Fuß der Sendung anzugeben.

Eine Handling-Zahl, keine Bilanz der Importe

Die 4.015 TEU addieren die beladenen und unbeladenen Volumina. Der TEU ist eine Kapazitätseinheit: Eine Box von 40 Fuß zählt für zwei. In der Pressemitteilung wird diese Summe nicht zwischen Beladen, Entladen und Umladen aufgeschlüsselt. Es gibt auch nicht die Dauer der Operationen an, was die Berechnung der Bearbeitungsrate ermöglichen würde. Die Zahl von 700 Containern, die für den Libanon bestimmt sind, ist daher nicht direkt mit den insgesamt 4.015 TEU vergleichbar.

Ein Zwischenstopp auf einer Linie zwischen Asien und dem Mittelmeer

Die Alceste misst je nach Hafen 366 Meter. Die kommerzielle Dokumentation von CMA CGM ist Teil der Flotte von Phoenician Express, einer Linie, die Tripolis bedient. Die Gruppe betreibt auch das Hafencontainerterminal. Die Tripolis-Richtung weist die Operation dem Terminal und der Lotsenstation zu. Weder die Freigabe noch die eingesehenen öffentlichen Dokumente reichen aus, um festzustellen, welcher Teil der Ladung sich in einem anderen Hafen befand.

Der angekündigte Rekord gilt für einen Zwischenstopp. Um die Zunahme des Handels im Nordlibanon zu messen, wäre eine einheitliche monatliche Reihe erforderlich, in der die für den libanesischen Markt bestimmten Sendungen von den Ausfuhren und Umladungen getrennt werden. Die Pressemitteilung vom Freitag liefert diese Aufschlüsselung nicht.

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