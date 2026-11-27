Der argentinische Kongress verabschiedete schließlich die Reform der Satzung der Zentralbank. Der Text verbietet die direkte monetäre Finanzierung des öffentlichen Sektors und verschärft die Bedingungen für Überweisungen an das Finanzministerium.

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Am Donnerstag, den 26. November, hat die argentinische Abgeordnetenkammer ihre Überprüfung der Reform der Zentralbank der Argentinischen Republik (BCRA) abgeschlossen und die Änderungen des Senats akzeptiert. Mit dem angenommenen Text wird der Zentralbank die Möglichkeit genommen, dem Finanzministerium Vorschüsse zu gewähren und öffentliche Schulden direkt zu kaufen, so die Präsidentschaft. Die Abstimmung ist im Parlament endgültig; der Erlass und das Datum des Inkrafttretens wurden in den eingesehenen Dokumenten nicht bestätigt.

Vorschüsse und Direktkäufe von Wertpapieren

Übergangsvorschüsse sind Kredite der Zentralbank an das Finanzministerium. Mit der beschlossenen Reform werden dieses Instrument sowie der direkte Ankauf öffentlicher Wertpapiere aufgehoben. Es bedeutet nicht, dass das Finanzministerium keine Kredite mehr aufnehmen kann: Es zielt darauf ab, die Bilanz der Zentralbank zu finanzieren, nicht den Einsatz von Investoren. Das Kommuniqué des Vorsitzes bezieht sich auf Direktkäufe; Sie lässt nicht den Schluss zu, dass jegliche Eingriffe in den Sekundärmarkt verboten sind.

Der Text entfernt auch das so genannte System der freien Verfügbarkeitsreserve und beschränkt die Übertragung von Gewinnen an den Consolidated Revenue Fund auf realisierte und liquide Gewinne. Ein in der Rechnungslegung erfasster, aber nicht realisierter Mehrwert entspricht nicht den verfügbaren Ressourcen. BCRA hat diese Bestimmungen bereits in seinen Währungsbericht vom Juli aufgenommen, als die Regierung das Projekt vorlegte.

Geldstabilität wird zur primären Mission

Die untere Kammer zeigt an, dass der Text die Wahrung des Wertes der Währung an die Spitze der Missionen von BCRA stellt. Nach Angaben des Ratsvorsitzes verschärft die Reform die Bedingungen für die Entlassung ihrer Führer und entfernt den Wirtschaftsminister von den Sitzungen des Verwaltungsrats. Der Senat hatte die Ernennungs- und Widerrufsvereinbarungen vor der letzten Abstimmung der Abgeordneten geändert.

Der Text sieht auch einen Mechanismus zur Verringerung der gegenseitigen Schulden und Schulden zwischen dem Finanzministerium und der Zentralbank vor. Zwischen der Abrechnung der ausstehenden Beträge und den neuen Finanzierungsregeln muss unterschieden werden. Die Abstimmung allein gibt nicht das Datum der Bilanztransaktionen oder den Betrag der Anleihen an, die aus ihnen hervorgehen werden.

Archivfoto: P. Hughes /Wikimedia Commons,CC BY 4.0; Zuschneiden und Ankleiden Libnanews.

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