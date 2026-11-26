Die amerikanische Regulierungsbehörde gab Starmind ein bedingtes grünes Licht. Die USA erlauben keinen globalen Dienst, aber Europa, China und Länder ohne Trägerraketen würden das Risiko eines massiven Einsatzes teilen.

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Die amerikanische Regulierungsbehörde gab Starmind ein bedingtes grünes Licht. Die USA erlauben keinen globalen Dienst, aber Europa, China und Länder ohne Trägerraketen würden das Risiko eines massiven Einsatzes teilen.

Die Million ist eine Obergrenze, keine Flotte

Am 25. November genehmigte das Space Office der US Federal Communications Commission (FCC) das Starmind-Projekt von SpaceX teilweise. Elon Musks Gruppe möchte, dass Prozessoren in einer niedrigen Umlaufbahn arbeiten und Ergebnisse zur Erde zurückgeben. Die Entscheidung bezieht sich speziell auf die Notfunkfrequenzen, die eine Satellitenverfolgung und -pilotierung ermöglichen würden, wenn ihre optischen Verbindungen fehlten. Es gilt nicht als globale Lizenz für die Vermarktung des Dienstes oder als bedingungsloses grünes Licht für alle geplanten Umlaufbahnen.

Die Lizenz erlischt, wenn SpaceX seine Meilensteine nicht erreicht: mindestens ein operatives Flugzeug am 25. November 2033, 100.000 im Jahr 2035, 500.000 im Jahr 2038 und eine Million im Jahr 2040. Im Intervall zwischen den ersten beiden Meilensteinen würde der Wechsel von einem einzelnen Satelliten zu 100.000 durchschnittlich fast 137 Updates pro Tag bedeuten, wenn SpaceX auf die erste Verzögerung warten würde. Zum Vergleich: Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) hat 2025 von allen globalen Akteuren etwas mehr als 4.000 neue Nutzlasten im Orbit identifiziert. Der Vergleich misst die zu überwindende industrielle Lücke, keine Startprognose.

Eine amerikanische Entscheidung, geteilte Kosten

Die ESA hatte am 17. November 2026 noch etwa 15.800 Satelliten in Betrieb. Die Obergrenze von SpaceX beträgt mehr als das 60-fache des globalen Inventars. Selbst ein teilweiser Einsatz würde die Zahl der zu überwachenden Abstimmungen erhöhen. Für einen ausländischen Betreiber kann, ob er einen Wettersatelliten, ein wissenschaftliches Instrument oder eine kleine kommerzielle Konstellation betreibt, ein teammobilisiertes Vermeiden programmiert, Kraftstoff verbrauchen und manchmal die Unterbrechung einer Beobachtung erfordern. Es gibt keine Garantie dafür, dass seine Überwachungskapazität oder -flexibilität mit derjenigen einer Gruppe vergleichbar ist, die in der Lage ist, ihre Flugzeuge in Serie zu ersetzen.

Die FCC akzeptierte den Trümmerverhütungsplan für Flugzeuge innerhalb von 600 Kilometern. Oben erfordert es eine Änderungsdatei mit einem endgültigen Plan vor der Bereitstellung. Es hat auch seine Entscheidung über die von SpaceX beantragte Befreiung für bestimmte Ruhestandsarten am Lebensende verschoben. Die Regulierungsbehörde verlangt halbjährliche Bilanzen, einschließlich der Anzahl der Überleitungsrechnungen und Quittungen. Diese Daten können das Risiko messbar machen; sie schaffen keine Mittel, um die Manöver anderer Betreiber zu bezahlen. Nach dem Völkerrecht ist der Startstaat grundsätzlich für Schäden am Boden oder am Flugzeug im Flug absolut verantwortlich. Im Weltraum hängt es vom Fehler ab. Ein zusätzlicher Betriebsaufwand ohne Kollision wird jedoch nicht automatisch ausgeglichen.

Frequenzen geben anderen Ländern einen Hebel, kein allgemeines Veto

Die FCC verlangt von SpaceX, dass sie ihre Einreichungen bei der International Telecommunication Union (ITU) respektiert. In autorisierten Rettungsbändern ist das Unternehmen nicht vor Störungen geschützt und darf keine Störungen verursachen. Dokumentierte funktechnische Störungen müssen zur Beendigung des Betriebs führen, bis er behoben ist. Für die übrigen Verwaltungen sind die Koordinierung der Frequenzen und die Genehmigung von Bodenstationen konkrete Handlungsinstrumente. Die Verweigerung einer Landbrücke auf seinem Territorium verhindert jedoch nicht, dass ein Satellit darüber fliegt oder physische Gefahren im Orbit beseitigt.

Europa und China aus unterschiedlichen Positionen

Die Europäische Union hat ihr IRIS2-Projekt auf 348 Satelliten ausgeweitet, um insbesondere ihre Regierungskommunikation zu sichern. Dieses Netzwerk allein bietet kein Äquivalent zu Starmind: Der Besitz einer Satellitenverbindung und der Besitz der Prozessoren, die die Berechnungen durchführen, sind zwei verschiedene Dinge. Für eine europäische Verwaltung besteht die Entscheidung daher nicht einfach darin, Bandbreite zu kaufen. Es geht auch darum, wo seine Daten verarbeitet werden, wer die Verschlüsselungsschlüssel kontrolliert, welches Gesetz den Vertrag regelt und ob der Dienst an einen anderen Anbieter übertragen werden kann.

China hat bereits im Mai 2025 eine erste Charge von zwölf Computersatelliten für das von Zhejiang Lab geleitete Programm gestartet. Dieser Start begründet die Existenz einer konkurrierenden Industrie, keine Rechenkapazität, die mit der von SpaceX versprochenen vergleichbar ist. Länder ohne Trägerrakete oder einen großen Binnenmarkt könnten Zugang zu neuen Fähigkeiten erhalten, ohne sofort ein großes Rechenzentrum zu bauen. Wenn Raketen, Verbindungen und Berechnungen jedoch vom gleichen Lieferanten abhängen, steigen die Kosten für den Betreiberwechsel und die Verhandlungsfähigkeit sinkt. Für diese Länder würde die Daten- und Softwareportabilität so viel zählen wie der angezeigte Preis.

Solar reguliert nicht Wärme oder Preis

Im Orbit können Sonnenkollektoren die Maschinen antreiben, aber das Vakuum kühlt einen Prozessor nicht durch Konvektion: Die Wärme muss durch Heizkörper evakuiert werden. Das Gerät muss auch der Strahlung standhalten und lange genug wirtschaftlich nützlich bleiben, um seine Umlaufbahn zu absorbieren. Bei einigen im Weltraum erfassten Daten kann die Verarbeitung dort oben große Übertragungen vermeiden. Für die Ausbildung großer Modelle, die auf terrestrischen Daten basieren, ist es jedoch notwendig, den Fluss zwischen den Maschinen, die Kosten für die Verknüpfung und die Fähigkeit, Berechnungen fortzusetzen, wenn ein Teil der Ausrüstung ausfällt, zu demonstrieren.

Die FCC hat einen Satellitenplan festgelegt, keine Computerleistung. Das Dokument gibt keinen Preis für die Berechnung, den Verbrauch über den gesamten Lebenszyklus oder die kommerziell verfügbare Kapazität nach Ländern an. Der erste Test des Projekts wird daher weniger die angekündigte Anzahl sein als die Veröffentlichung vergleichbarer Messungen: wie viel nützliche Berechnung die erste Charge liefert, welche Kosten und wie viele Manöver oder unerwartete Rücknahmen.

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