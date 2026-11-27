Beamte streiken, niedrigere Generatorpreise, vier südliche Krankenhäuser zu rehabilitieren und europäische Darlehen an die Ukraine noch in der Diskussion.

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Beamte sind aufgerufen, diesen Freitag im Libanon zu streiken. Der Zielpreis pro Kilowattstunde für private Generatoren fällt im November. Im Süden werden vier öffentliche Krankenhäuser ausgeschrieben. In Brüssel unterstützen 24 Staaten das Projekt eines neuen Darlehens an die Ukraine, aber die Union hat es nicht angenommen.

Freitag, 27. November 2026, 8:00 Uhr Beiruter Zeit.

Libanon: Regierungsbeamte zum Streik aufgerufen

Die Liga der Beamten der öffentlichen Verwaltung fordert einen Stopp der Arbeit an diesem Freitag in Ministerien und Verwaltungen. Sie forderte eine neue Gehaltsskala, die Integration von Lohnzuschlägen in das Grundgehalt und eine Überarbeitung der Transportzulagen. Gewerkschaftsappell ist keine Entscheidung der Regierung, die Fenster zu schließen. Die Liga hat keine Liste von Diensten veröffentlicht, die tatsächlich gestoppt werden.

Generatoren: 50 382 Pfund pro Kilowattstunde in der Stadt

Das Ministerium für Energie und Wasser legt den Zielpreis pro Kilowattstunde für private Generatoren in der Stadt für November mit 50.382 LL fest, 4,3% niedriger als im Oktober. Die Rate beträgt 55 420 LL in Städten, in denen das Netzwerk 300 Meter überschreitet, und in Dörfern über 700 Metern. Der feste Anteil beträgt 385.000 LL für 5 Ampere und 685.000 LL für 10 Ampere. Das Ministerium schließt Zuschläge für die Wartung von Generatoren und für die Nutzung von Solarmodulen durch Abonnenten aus.

Mehrwertsteuer: zwei Fristen am Montag, den 30. November

Die Erklärung und Zahlung der Mehrwertsteuer im dritten Quartal 2026 zusammen mit den Erklärungen und Ansprüchen, die mit dieser Erklärung eingereicht werden, sind am Montag, dem 30. November, fällig. Mit einer gesonderten Entscheidung wird am selben Tag das Ende der Frist für die Ermäßigung bestimmter Mehrwertsteuerstrafen festgesetzt. Sie befreit nicht von der Zahlung der geschuldeten Steuer.

Südlibanon: Schießerei in Marjayoun gemeldet und Bewerbung für vier Krankenhäuser

Die National Information Agency berichtete kurz nach Mitternacht über das israelische Artilleriefeuer in der Marjayoun-Ebene am Donnerstagabend. Der Versand gibt keine genaue Zeit oder Bilanz. Schüsse waren bereits in der Nacht zuvor in diesem Bereich gemeldet worden.

Der Rat für Entwicklung und Wiederaufbau hat eine Ausschreibung zur Sanierung öffentlicher Krankenhäuser in Tebnine, Nabatiyah, Hasbaya und Marjayoun gestartet. Angebote werden am 9. Dezember mittags erwartet. Der Marktplan sieht 150 Tage ab dem tatsächlichen Start vor, dessen Datum nicht festgelegt ist.

Jemen: Saudische Koalition kündigt neue Streiks an

Die von Saudi-Arabien geführte Koalition behauptete, am Donnerstagabend 50 Ziele in den Gebieten Sana’a, Hodeida und Saada getroffen zu haben. Die betreffenden Standorte wurden nicht im Einzelnen aufgeführt. Die Ankündigung lässt nicht den Schluss zu, dass der zuvor erwähnte Hafen von Hodeida erneut getroffen wurde. Keine Ergebnisse dieser neuen Serie von Streiks wurden bestätigt.

Ukraine: Keine europäische Einigung auf neuen Kredit

24 Staaten unterstützen das Darlehensprojekt in Höhe von 45 Milliarden Euro für die Ukraine für 2027, sagte der Präsident des Europäischen Rates António Costa zum Ende des Gipfels. Unter ihnen unterstützt Bulgarien nur die nichtmilitärische Komponente. Der Text wurde nicht angenommen und sollte im Dezember auf die Tagesordnung zurückkehren. Die Staats- und Regierungschefs waren sich auch nicht über den Haushaltsrahmen der Union für 2028-34 einig.

Neuseeland: Endergebnis lässt Koalition mit Mehrheitssitz

Die Wahlkommission teilt 65 von 130 Sitzen den drei Parteien der scheidenden Koalition zu, während 66 Sitze für die Mehrheit erforderlich sind. Die Opportunity Party wird gewählt. Die Veröffentlichung der Endergebnisse löst die Frage der nächsten Regierung nicht: Es wurde kein Koalitionsvertrag angekündigt.

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