Ousmane Sonko bittet Präsident Bassirou Diomaye Faye, die Nationalversammlung ab dem 2. Dezember aufzulösen. Diese Position kommt nach einer Entschließung der Abgeordneten, die die Rücknahme des Dekrets zur Ausführung des Berichtigungshaushaltsplans von 2026 fordert. Die Verfassung regelt die Auflösung und den folgenden Wahlkalender.

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Der Präsident der senegalesischen Nationalversammlung, Ousmane Sonko, lud den Staatschef, Bassirou Diomaye Faye, ein, die Kammer ab dem 2. Dezember aufzulösen. In einer Ansprache an Pastef-Aktivisten am Donnerstagabend, dem 26. November, sagte der ehemalige Premierminister, wenn er die Macht dazu hätte, würde er zu Beginn dieses Tages ein Dekret unterzeichnen. Der Aufruf kam am Tag nach einer Abstimmung der Abgeordneten, die Faye aufforderten, das Dekret zurückzuziehen, mit dem der Berichtigungshaushaltsplan von 2026 in Kraft gesetzt wurde, nachdem er vom Parlament abgelehnt worden war.

Warum Sonko den 2. Dezember zitiert

Das Datum entspricht dem zweiten Jahrestag der Einrichtung des Amtes der fünfzehnten Legislative. Die Senegalesen wählten die Abgeordneten am 17. November 2024, aber am 2. Dezember wählte die Versammlung ihren Präsidenten und die Mitglieder ihres Präsidiums. Der Verfassungsrat hatte für die vorherige Legislative das Datum der Einrichtung des endgültigen Präsidiums und nicht das Datum der Wahl als Ausgangspunkt für die Legislative gewählt.

Artikel 87 der Verfassung verbietet die Auflösung während der ersten zwei Jahre einer Legislative. Nach Ablauf dieser Frist kann der Präsident der Republik per Dekret auflösen, nachdem er den Rat des Ministerpräsidenten und des Präsidenten der Versammlung eingeholt hat. Sonko könnte als solcher konsultiert werden, aber Faye wäre für die Entscheidung verantwortlich. Der von Sonko genannte Termin ist daher weder eine dem Staatsoberhaupt auferlegte Frist noch eine Vorladung der Wähler.

Wenn eine anordnung getroffen würde, würde sie auch das datum für die gesetzgebung festlegen. Die Abstimmung sollte zwischen 60 und 90 Tagen nach Erlass des Dekrets stattfinden. In der Zwischenzeit konnte die aufgelöste Versammlung nicht mehr zusammentreten; die Amtszeit der Abgeordneten würde die Proklamation der Ergebnisse der Neuwahl beenden.

Das Haushaltsdekret, das den Abgeordneten den Palast entgegensetzt

Der Finance Amendment Bill wurde am 18. September 2026 eingeführt. Am 3. November verabschiedeten die Abgeordneten eine Vorfrage, ein Verfahren, das die Diskussion über den Text beendete. Am 19. November erließ Faye das Dekret Nr. 2026-2416, um das Projekt in Kraft zu setzen. Am 25. November forderte der Ministerrat die Regierung auf, unverzüglich die notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung der im Berichtigungshaushaltsplan enthaltenen Programme zu ergreifen. Er betonte insbesondere die Finanzierung des Agrarwirtschaftsjahres und des Jugendbeschäftigungsprogramms.

Am selben Tag verabschiedete die Nationalversammlung eine Resolution, die die Rücknahme des Dekrets forderte. Für die parlamentarische Mehrheit ermöglicht die Bestimmung in Artikel 68, die das Inkrafttreten eines Finanzgesetzes per Dekret ermöglicht, wenn nicht innerhalb von sechzig Tagen endgültig abgestimmt wurde, nicht, eine ausdrückliche Ablehnung zu ignorieren. Die angenommene Entschließung drückt den Standpunkt des Parlaments aus; sie stellt keine gerichtliche Aufhebung des Dekrets dar. Insbesondere sieht der Text vor, dass Einnahmen, Ausgaben und Anleihen, die ausschließlich auf der Grundlage dieses Rechtsakts getätigt werden, bei der Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2026 geprüft werden.

Eine Rückkehr zur Wahlurne, die die Mehrheit von Pastef ins Spiel bringen würde

Pastef gewann 130 der 165 Sitze bei den Parlamentswahlen im November 2024. Diese Mehrheit blieb im Zentrum des Machtgleichgewichts nach Sonkos Austritt aus der Regierung im Mai 2026 und seiner Wahl zum Präsidenten der Versammlung. Eine Auflösung würde die Partei zwingen, ihre Sitze in einer vorgezogenen Wahl zu verteidigen, wenn sie jetzt die notwendigen Stimmen hat, um einen Haushaltstext abzulehnen. Soenko bat seine Aktivisten, sich auf die Wahlen im Jahr 2027 vorzubereiten. Am Samstagmorgen, dem 28. November, hatte die Präsidentschaft weder eine Auflösungsverordnung noch einen Zeitplan für frühzeitige legislative Maßnahmen angekündigt.

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