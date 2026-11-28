Am 28. November 1958 genehmigte Washington zehn Millionen Dollar an Hilfe für den Libanon, einen Monat nach dem Abzug seiner letzten Truppen. Die diplomatischen Archive verfolgen die Verhandlungen mit Fouad Chehab und Rachid Karamé, von der Berechnung des libanesischen Staatsdefizits bis zur Lieferung des Schecks im Dezember.

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Am 28. November 1958 gab Washington seiner Botschaft in Beirut grünes Licht, dem Libanon zehn Millionen Dollar anzubieten. Die Entscheidung ist im Telegramm Nr. 1990 enthalten, das in den diplomatischen Archiven der Vereinigten Staaten zusammengefasst ist. Dies ist ein außergewöhnliches Geschenk an die libanesische Regierung, kein Darlehen. Der Scheck wird erst am 5. Dezember an Premierminister Rachid Karamé übergeben.

Nach dem Abzug der Truppen wird das Bargeld wiederhergestellt

Am 15. Juli war das erste US-Militär auf Ersuchen von Präsident Camille Chamoun in Beirut gelandet, während es zu Konfrontationen zwischen den Anhängern der Macht und der Opposition kam. Das Parlament wählte am 31. Juli den Armeekommandanten Fouad Chehab. Er trat sein Amt am 23. September an. Der Rückzug der USA endete am 25. Oktober, bevor sich die libanesische Regierung und die Botschaft auf die Form der Haushaltshilfe einigten.

Die Diskussionen gehen im November an zwei Fronten weiter. Experten diskutieren den Haushalt des folgenden Jahres; Die Botschaft bittet auch das libanesische Finanzministerium, seinen Bargeldbedarf von November bis Februar zu schätzen. Die erste Berechnung führt nicht zu einer sofortigen Vereinbarung. In einem Telegramm vom 25. November zitiert Botschafter Robert McClintock eine libanesische Schätzung des Defizits des Geschäftsjahres 1958 in der Nähe von 37 Millionen Pfund. Die zehn Millionen Dollar, die es empfiehlt, sollen dieses Defizit nicht füllen. Seiner Ansicht nach müssen sie die Regierung bei der Annäherung an das nächste Geschäftsjahr unterstützen, ohne die Operation zu erneuern.

Warum das Geschenk kein Darlehen war

Am 2. Dezember berichtete McClintock, dass Chehab das Angebot begrüßte und dass er nicht erwartete, dass außergewöhnliche Hilfe dieser Art wiederholt würde. Karamé und sein Minister Raymond Eddé sind vorsichtiger in Bezug auf die Bedürfnisse der kommenden Jahre, während sie das Prinzip der Finanzierung aus libanesischen Ressourcen akzeptieren. Beide Seiten diskutieren $ 12 Millionen separat in der Finanzierung aus dem Development Loan Fund. Dieser Betrag ist kein zweites Geschenk an das Finanzministerium.

Laut dem US-Bericht erklärte Karamé, dass er die Abgeordneten beruhigen müsse: Die im Parlament diskutierten außergewöhnlichen Befugnisse sollten es dem Kabinett nicht erlauben, Schulden im Namen des Landes zu machen. Der Premierminister schließt jedoch nicht die Tür zu Krediten für den Privatsektor. Er verwies auf eine Gruppe libanesischer Ministerien und die amerikanische Mission, um bei der Prüfung von Anträgen zu helfen. Die Unterscheidung ist wichtig: Der für Dezember geplante Scheck schafft keine Staatsverschuldung, während private Projekte Kreditdateien einreichen müssten.

Scheck ausgestellt am 5. Dezember

McClintock zeigte auch eine diplomatische Berechnung: seiner Ansicht nach könnte die von Karamé akzeptierte Hilfe, die arabische Beobachter mit dem ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser in Verbindung bringen, über den Libanon hinausreichen. Das Telegramm beschreibt das Argument des Botschafters, Washington zu überzeugen; Es wird nicht festgestellt, dass Beirut im Gegenzug eine neue außenpolitische Verpflichtung eingegangen ist.

Am 5. Dezember, eine Woche nach der Genehmigung, übergab McClintock den Scheck über 10 Millionen Dollar an Karamé. Fünf Tage später erklärte der Premierminister im Gegenteil, dass seine Regierung die Eisenhower-Doktrin für veraltet hielt und sich nicht mehr daran gebunden hielt. Beide Daten beleuchteten, was von der Vereinbarung vom 28. November abgedeckt war: einmalige Haushaltshilfe nach dem Rückzug, im Gegensatz zu der Doktrin, die als Rahmen für die amerikanische Intervention gedient hatte.

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