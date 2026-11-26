Am 25. November veröffentlichte Health Canada eine Mitteilung über einen möglichen Zusammenhang zwischen Semaglutid und einer optischen Nervenerkrankung. Ozempic, Wegovy und Generika sind beteiligt. Die Mitteilung sieht eine Aktualisierung der kanadischen Aufzeichnungen vor, keinen Batch-Rückruf.

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Am 25. November veröffentlichte Health Canada eine Mitteilung über einen möglichen Zusammenhang zwischen Semaglutid und einer optischen Nervenerkrankung. Ozempic, Wegovy und Generika sind beteiligt. Die Mitteilung sieht eine Aktualisierung der kanadischen Aufzeichnungen vor, keinen Batch-Rückruf.

Health Canada gab am 25. November bekannt, dass es seine Sicherheitsüberprüfung von verschreibungspflichtigen Medikamenten, die Semaglutid enthalten, abgeschlossen hat. Die Gesundheitsbehörde hält eine Verbindung mit der anterioren ischämischen Optikusneuropathie nicht-arteritisch oder NOIAN für möglich. Sie beschreibt das Risiko als sehr selten und arbeitet mit Herstellern zusammen, um die in den kanadischen Monographien enthaltenen Warnungen durch Referenzdokumente zum Drogenkonsum zu ergänzen.

Optische Nervenschäden, kein Drogenrückruf

Diese Neuropathie ist mit einer reduzierten Sehnervbewässerung verbunden. Das Sehvermögen kann abrupt abnehmen, meistens ohne Schmerzen und auf einem Auge. Laut Health Canada kann die Störung in einem Teil des verschwommenen Gesichtsfeldes oder in Farben auftreten, die sich zu lösen scheinen. Er kann einen dauerhaften Verlust des Sehvermögens hinterlassen. Die Agentur setzt keine Frist, ab der das Risiko nach Beginn der Behandlung verschwindet.

Die Bekanntmachung umfasst alle verschreibungspflichtigen Spezialitäten, die Semaglutid in Kanada enthalten, einschließlich Ozempic, Rybelsus, Plosbrio, Poviztra und Wegovy, sowie Generika. Es identifiziert keine defekten Chargen und kündigt keine Rücknahme vom Markt an. Die Agentur bewertet separat die anderen Medikamente in der Familie der GLP-1-Agonisten; ihre Stellungnahme vom 25. November präsentiert diese Überprüfung nicht als abgeschlossen.

Was Health Canada Patienten empfiehlt

Die Agentur empfiehlt, dass Menschen mit Semaglutid sofort einen Arzt konsultieren, wenn sie plötzlich die Augen verlieren oder wenn sich ihre Sehkraft schnell verschlechtert. Für Betreuer empfiehlt die Stellungnahme eine dringende ophthalmologische Beurteilung im Falle eines plötzlichen, sogar teilweisen Verlusts und einer Unterbrechung der Behandlung, wenn die Diagnose bestätigt wird. Es erfordert nicht, dass Patienten ohne Symptome ihre Medikamente aus eigener Initiative absetzen.

Bild: Semaglutid-Pen-Injektor, April 2025. Haberdoedas / Unsplash, Unsplash-Lizenz. Boxen und Titration: Libnanews.

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