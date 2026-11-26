Der Bundesgerichtshof bestätigte am 25. November, dass Bagdad seine Streitkräfte an den internationalen Grenzen des irakischen Kurdistans einsetzen kann. Es unterhält die Koordinierung mit der Region für den Zoll und die gemeinsame Verwaltung von gefördertem Öl und Gas.

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Der Bundesgerichtshof bestätigte am 25. November, dass Bagdad seine Streitkräfte an den internationalen Grenzen des irakischen Kurdistans einsetzen kann. Es unterhält die Koordinierung mit der Region für den Zoll und die gemeinsame Verwaltung von gefördertem Öl und Gas.

Am Mittwoch, den 25. November, klärte der irakische Bundesgerichtshof die Gewaltenteilung zwischen Bagdad und der irakischen Regierung Kurdistans. Ergriffen von Premierminister Ali al-Zaïdi, um mehrere Bestimmungen der Verfassung von 2005 zu interpretieren, erließ es einen Sieben-Punkte-Beschluss, der mit einer Mehrheit mit zwei abweichenden Stimmen angenommen wurde. Der Gerichtshof stellte fest, dass seine Entscheidung, auf 268/2026 verwiesen, endgültig war und allen Behörden auferlegt wurde.

Grenzsicherheit ist eine föderale Verantwortung

Der Schutz der internationalen Grenzen liegt in der ausschließlichen Verantwortung der Bundesbehörden, einschließlich der von der Region Kurdistan verwalteten Teile. Bagdad kann dort seine Streitkräfte stationieren und befehligen. Die Entscheidung löst eine Frage der Zuständigkeit: Sie legt weder das Datum der Aufnahme einer bestimmten Stelle noch die Bedingungen eines möglichen Personalwechsels fest.

Der Gerichtshof unterscheidet die Grenzsicherheit von der Zollverwaltung. Sie bestätigt, dass Bundesbehörden die Dienste an allen Grenzübergängen überwachen und kontrollieren und ein nationales Computersystem einrichten können, um sie mit den zuständigen Abteilungen zu verbinden. Bagdad kann auch einen einheitlichen Zolltarif festlegen und die Einnahmen aus Nichtöl überprüfen. Artikel 114 der Verfassung verlangt jedoch weiterhin eine Koordinierung mit den regionalen Behörden für die Zollverwaltung.

Bundeskontrolle, aber gemeinsames Management des geförderten Öls

Bei gefördertem Öl und Gas erinnert der Gerichtshof an den Grundsatz der gemeinsamen Verwaltung durch den Bund und die produzierenden Regionen und Provinzen. Das Bundesministerium für Erdöl und die Bundeskontrollbehörden behalten die Befugnis, Felder zu inspizieren und Operationen und Verträge von der Produktion bis zum Export zu überprüfen. In der Entscheidung werden keine Sanktionen verhängt oder ein bestimmter Vertrag aufgehoben.

Die Richter präzisierten auch den territorialen Rahmen der Regionalbehörde: die Gebiete, die sie am 19. März 2003 verwaltete, unbeschadet der verfassungsmäßigen Behandlung der umstrittenen Gebiete. Das Urteil regelt daher nicht den Status von Kirkuk. Er sprach an dem Tag, an dem das irakische Verteidigungsministerium bekannt gab, dass Einheiten in Kirkuk die Anweisungen des Premierministers in einer Kampagne gegen den Ölschmuggel ausführen. Die kurdische Regionalregierung verurteilte den Ton des Militärkommuniqués und forderte Gespräche mit Bagdad.

Fotoarchiv: Bagdad und der Tiger, 31. Juli 2016. Dominique A. Pineiro / US-Verteidigungsministerium, US Federal Public Domain. Boxen und Titration: Libnanews.

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