Neue Streiks in der Bekaa, verweigert Teheran nach dem Angriff in Kuwait, Nachfolge der EZB und Niederlage des Libanon gegen Japan: der Punkt um Mitternacht.

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Weitere israelische Angriffe wurden am Donnerstag im westlichen Bekaa gemeldet. In Kuwait wird der Tod von zwei italienischen Technikern bestätigt, aber Teheran bestreitet die Zuschreibung des Angriffs. In Brüssel wurde eine Einigung über die Nachfolge an die EZB erzielt, ohne einen veröffentlichten Beschluss über die Finanzierung der Ukraine.

Freitag 27 November 2026, Mitternacht Ausgabe, Beirut Zeit.

Libanon: Neue Streiks in Bekaa

Libanesische Korrespondenten berichteten von Luftangriffen am Donnerstag in der Nähe von Ain al-Tinh und im Gebiet Tumat Niha. Die israelische Armee behauptete einen Angriff auf Ain al-Tinh und behauptete, einen Hisbollah-Standort angegriffen zu haben. Die Art der Website wurde nicht unabhängig überprüft. Erste Berichte unterscheiden sich über die Anzahl der Streiks, und es wurden keine menschlichen Ergebnisse bestätigt.

Im Südlibanon wurden in der Nacht zuvor Explosionen in Aadchit al-Qousseir im Bezirk Marjayoun gemeldet. Die National Information Agency meldete auch Artilleriefeuer am Donnerstagmorgen um Hadatha und Qabrikha. Diese Episoden unterscheiden sich von den Bombardements in der Bekaa berichtet.

Nach UNIFIL: Amal bewegt eine Truppe außerhalb der Vereinten Nationen

Die Amal-Bewegung behauptet, sich einer multinationalen Ersatztruppe zu widersetzen, die nicht unter die Autorität der Vereinten Nationen gestellt würde. Früher am Tag, nach einem Treffen mit Joseph Aoun, kündigte der Abgeordnete Melhem Khalaf an, dass er die Präsidentschaft der UN-Generalversammlung bitten werde, zugunsten einer UN-Präsenz im Süden zu intervenieren. Er bestätigte nicht die Absendung des Briefes. Das derzeitige Mandat der UNIFIL endet am 31. Dezember; kein Beschluss des Sicherheitsrates sieht noch einen Ersatzmechanismus vor.

Kuwait: Teheran leugnet und schlägt Untersuchung vor

Zwei italienische Techniker starben und zwei weitere wurden nach einem Drohnenangriff verletzt, so die Behörden in Rom und Kuwait. Die kuwaitische Verteidigung schreibt den Angriff dem Iran zu. Der Chef der iranischen Diplomatie, Abbas Araghchi, dementierte und sagte, er sei bereit für eine gemeinsame Untersuchung mit Kuwait, so sein italienischer Amtskollege Antonio Tajani. Es wurde noch keine Untersuchungskommission angekündigt.

Europa: Politische Einigung auf Nachfolge bei der EZB

Emmanuel Macron kündigte einen Konsens zugunsten von Pablo Hernández de Cos als Nachfolgerin von Christine Lagarde als Präsidentin der Europäischen Zentralbank an. Zudem zitierte er Laurence Boone und Markus Brunnermeier für zwei Sitze im Vorstand. Die Vereinbarung ist keine Ernennung: eine Empfehlung und Konsultationen sind vor dem Beschluss des Europäischen Rates geplant. In Brüssel bleiben der Haushalt 2028-34 und der Vorschlag für eine zusätzliche Finanzierung von 45 Milliarden Euro für die Ukraine im Jahr 2027 zwei separate Dossiers vom Gipfel am 26. und 27. November.

Spanien: vier dreitägige Legislativkandidaten

Die letzte Fernsehdebatte der Kampagne war am Donnerstagabend in Madrid mit Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal und Ada Colau geplant. Die Parlamentswahlen finden am Sonntag, den 29. November statt. Die Wähler erneuern die 350 Sitze im Kongress der Abgeordneten. Die absolute Mehrheit, die für die erste Nominierungsstimme des nächsten Regierungschefs erforderlich ist, beträgt 176 Abgeordnete.

Korb: Japan schlägt Libanon um vier Punkte

Japan gewann am Donnerstag 86:82 in Zuk Mikael bei der Asien-Weltmeisterschaft 2027. Der Libanon soll China am Sonntag, den 29. November, wieder im Nouhad Nawfal-Komplex empfangen. Das Ergebnis vom Donnerstag beendet die Qualifikation nicht.

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