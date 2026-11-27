Die gestohlenen Daten umfassen Namen, Adressen und Koordinaten, einschließlich Digitec und Galaxus Befehle. Laut Planzer sind Bankdaten und Empfängerportalkennungen nicht betroffen.

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Die gestohlenen Daten umfassen Namen, Adressen und Koordinaten, einschließlich Digitec und Galaxus Befehle. Laut Planzer sind Bankdaten und Empfängerportalkennungen nicht betroffen.

Die Schweizer Fluggesellschaft Planzer hat am Donnerstag, den 26. November, den Umfang des Datenflugs angegeben, den er zwei Tage zuvor angekündigt hatte. Das Unternehmen gibt an, dass die Versandinformationen aller Pakete, die vom 1. Januar 2018 bis einschließlich 26. Februar 2023 von seinem Kartellplaner-Service unterstützt werden, betroffen sind. Diese Daten entsprechen den betreffenden Sendungen und nicht der Dauer des Eindringens. Die Gruppe hat die Zahl der betroffenen Personen nicht mitgeteilt.

Bestellungen für Digitec und Galaxus sind betroffen

Der Beförderer gibt Namen, Anschriften und Kontaktdaten der Versender und Empfänger an, sofern diese Angaben für die Lieferung vorgelegt wurden. Digitec Galaxus bestätigt, dass der Flug Daten über Bestellungen enthält, die Planzer an ihn geliefert hat. Der Händler zitiert Paketnummern, Versandnamen und -adressen, E-Mail-Adressen und in einigen Fällen Telefonnummern. Ihm zufolge hat der Angriff seine eigenen Systeme nicht beeinflusst und die Lieferungen gehen weiter.

Planzer erklärt, dass Zahlungsinformationen und Finanzdaten nicht gestohlen wurden. Ausgenommen sind auch Lagerdaten und andere Transportdienstleistungen, einschließlich der Beförderung von Gütern in loser Schüttung. Die Fluggesellschaft gibt an, dass sie in ihrem Update vom 26. November keinen Hinweis auf eine Veröffentlichung der gestohlenen Daten hat.

Zwei Portale, zwei unterschiedliche Situationen

Der Flug berührt auch die von den Absendern verwendeten Portalkonten: Identifikatoren, Passwörter in Planzer verschlüsselter Form und in den Konten aufgezeichnete Koordinaten. Das Unternehmen behauptet, diese Zugriffe am 24. November deaktiviert zu haben und die Definition eines neuen Passworts eingeführt zu haben. Es besagt, dass das separate Portal für die Empfänger von Paketen und seine Identifikatoren nicht betroffen sind.

Die Fluggesellschaft gab bekannt, dass sie die Angelegenheit vor das Bundesamt für Cybersicherheit und den Bundesbeauftragten für Datenschutz und Transparenz gebracht und ein Strafverfahren eingeleitet habe. Keine öffentliche Zuschreibung von Intrusion wurde kommuniziert.

Überprüfen Sie eine Lieferung ohne unerwartete Nachricht

Ein echter Name oder eine Paketnummer authentifiziert keinen Lieferbescheid. Planzer gibt an, dass er keine Zahlung online per E-Mail, SMS oder WhatsApp verlangt. Im Falle einer unerwarteten Anfrage ist es besser, die Website des Verkäufers oder Spediteurs selbst zu öffnen und die Bestellung zu überprüfen, anstatt dem Link zu folgen, den QR-Code zu scannen oder auf die Nachricht zu antworten.

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