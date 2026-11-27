Environment Canada prognostiziert mehrere Stunden eiskalten Regens am Freitagmorgen in der Region Quebec City. Eine weitere Warnung betrifft den Anstieg des Wassers an der Küste am Abend.

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Environment Canada prognostiziert mehrere Stunden eiskalten Regens am Freitagmorgen in der Region Quebec City. Eine weitere Warnung betrifft den Anstieg des Wassers an der Küste am Abend.

Autofahrer und Fußgänger konnten am Freitag, den 27. November in Quebec City rutschige Gehwege und Gehwege finden. Umwelt und Klimawandel Kanada gab eine gelbe eisige regen Warnung um 23:57 Uhr Donnerstag, Ortszeit. Der Wetterdienst prognostiziert einige Stunden Eis mit potenziell größeren Eisablagerungen in Tälern, in denen sich kalte Luft ansammelt.

Eis zur Spitzenzeit erwartet

Die Warnung beinhaltet Morgenreisen. Selbst wenn eine Straße einfach nass erscheint, kann ein Eisfilm Brems- und Lenkwechsel erschweren. Das Bulletin sagt voraus, dass sich der Niederschlag gegen Mittag in Regen ändern wird. Diese Prognose bedeutet nicht, dass die Eisoberflächen zu diesem Zeitpunkt alle praktikabel werden.

Der Meteorologische Dienst betrachtet sein Vertrauen in die Vorhersage als hoch und bewertet die erwarteten Auswirkungen als moderat. Die Warnung für Quebec gilt nicht für die gesamte Provinz: In Montreal prognostiziert der lokale Newsletter Regen am Freitag. Reisende können die Karte von Quebec 511 einsehen, um den Zustand der Straßen auf ihrer eigenen Reise zu überprüfen.

Eine zweite Warnung an der Küste

Die Küste der Region Quebec ist am Freitagabend Gegenstand einer gesonderten Warnung. Die Kombination aus einem nordöstlichen Wind, einem Anstieg und einer Flut mit hoher Amplitude könnte dazu führen, dass Wasser auf ein ungewöhnliches Niveau ansteigt und in niedrigen Gebieten geringfügig verschüttet wird. Dies ist eine Überlaufprognose, kein Hochwasserfund.

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