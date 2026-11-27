Die Grundausstattung für sechs Personen wird auf dem Gaza-Markt auf 6.171 US-Dollar geschätzt, verglichen mit 716 US-Dollar, wenn die NGOs im Ausland kaufen und sie weiterleiten. Das Schutzsystem wird nur zu 35 % finanziert.

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Die Grundausstattung für sechs Personen wird auf dem Gaza-Markt auf 6.171 US-Dollar geschätzt, verglichen mit 716 US-Dollar, wenn die NGOs im Ausland kaufen und sie weiterleiten. Das Schutzsystem wird nur zu 35 % finanziert.

Die Deckung kostet in Gaza etwa 71 Dollar, verglichen mit 6 Dollar für eine humanitäre Organisation im Ausland. Für eine sechsköpfige Familie beträgt der Unterschied 5.455 US-Dollar gegenüber einem Winterversorgungspaket, so die Koordinierungsgruppe für Tierheime, deren Ergebnisse sich im Bericht der Vereinten Nationen vom 26. November widerspiegeln. Die Zahlen vergleichen einen lokalen Kauf mit einem internationalen Angebot von NGOs. Dies ist weder ein von allen Familien gezahlter Durchschnittspreis noch der an die Haushalte gezahlte Beihilfebetrag.

Was die $ 6.171 abdeckt

Die Schätzung umfasst eine Notunterkunft, eine Solarlampe, sechs Matratzen, sechs Decken und sechs Winterkleidungssets. Es entspricht nicht den Kosten für den Wiederaufbau einer Wohnung. Ein Teil der Lücke besteht aus Materialien für Unterkünfte: Holz fehlt auf dem lokalen Markt, so der norwegische Flüchtlingsrat, der Schutzorganisationen mit der Internationalen Organisation für Migration koordiniert.

Die gleiche Gruppe schätzt, dass etwa 1,36 Millionen Menschen in Zelten oder Notunterkünften leben, oder 65 Prozent der Bevölkerung von Gaza. Die Partner hatten bis zum 15. November weniger als 6.500 Zelte in der Enklave auf Lager. Diese Zahl beschreibt den Bestand der an diesem Schema teilnehmenden Organisationen, nicht die Gesamtzahl der bereits installierten Zelte.

Lieferungen kreuzen Droppoints

Nach Angaben des Norwegischen Flüchtlingsrates begrenzen israelische Beschränkungen des Materialeintritts die Versorgung, während mangelnde Finanzierung die Fähigkeit von NGOs zum Kauf und Vertrieb von Ausrüstung reduziert. Im Oktober trugen laut der Koordinierungsgruppe nur 9 Prozent der in den Gazastreifen eingedrungenen Hilfslastwagen Schutzvorräte. Die Organisation gibt an, dass Zelte und Planen genehmigt wurden, sowie kleine Mengen Holz, aber nicht in ausreichendem Volumen für die identifizierten Bedürfnisse.

Der UN-Bericht unterscheidet den humanitären Transport vom Handel. Von 527 Sendungen der Vereinten Nationen und der Partner, die vom 16. bis 23. November eintrafen, wurden 405 auf der israelischen Seite des Grenzübergangs Kerem Shalom entladen. Das Entladen dort beweist keine Verteilung an Familien. In einem etwas anderen Zeitraum, vom 16. bis 22. November, berichteten die Vereinten Nationen auch über die Einreise von 135 Nutzfahrzeugen, die mit Schutzmaterial beladen waren, so die Handelskammer von Gaza. Diese beiden Zahlen messen nicht die gleiche Operation.

Der Winterplan bleibt zu 35% finanziert

Von den rund 283 Millionen US-Dollar, die für die Mindestreaktion auf Unterkünfte beantragt wurden, wurden laut dem Bericht vom 26. November 35 Prozent finanziert. Die erwarteten Vorräte decken weniger als ein Fünftel des Bedarfs an Decken, Matratzen und Solarbeleuchtung und weniger als 1% des Bedarfs an Winterbekleidung ab.

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