Von der Kamala Harris-Kampagne im Jahr 2024 bis zu den Zwischenwahlen am 3. November 2026 waren Gaza und der Iran über verschiedene Kanäle in die amerikanische Debatte involviert. Militärische Unterstützung für Israel spaltet einen Teil der Demokratischen Koalition. Der Krieg gegen den Iran schürt Sorgen um die Lebenshaltungskosten. Die Ergebnisse der Umfragen von Michigan und dem Pew and Chicago Council helfen, diese Mechanismen zu klären, ohne eine Niederlage oder einen Sieg einer einzigen Ursache zuzuordnen.

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Die Demokraten gewinnen die Kontrolle über die beiden Kammern des Kongresses nach der Wahl am 3. November 2026, nach einer amerikanischen Presseagentur. Donald Trumps Rückschlag belebt eine Frage, die bereits nach der Niederlage von Kamala Harris im Jahr 2024 aufgeworfen wurde: Wie beeinflussen Gaza und der Iran die amerikanischen Wahlen? Die Untersuchungen beleuchteten zwei verschiedene Mechanismen: den politischen Zusammenbruch um die Unterstützung Israels und die wirtschaftlichen Kosten, die dem Krieg gegen den Iran zugeschrieben werden.

Die am 4. November angekündigten Gewinnkräfte sind keine offizielle Zertifizierung. Sie stellen ein Gleichgewicht der Macht her, ohne allein zu erklären, warum jeder Wähler gewählt hat. Um die Rolle des Nahen Ostens zu verstehen, müssen die Ergebnisse von Kandidatenpositionen, Meinungsumfragen und Beteiligung in Einklang gebracht werden.

Harris im Jahr 2024: Gaza teilt sich in Trumps Ablehnung

Kamala Harris hatte einen schwachen Kandidaten aus der Unterstützung Israels durch die Biden-Regierung übernommen. Sie forderte einen Waffenstillstand und die Freilassung von Geiseln, lehnte jedoch das von pro-palästinensischen Aktivisten geforderte Waffenembargo ab. Diese Meinungsverschiedenheit betraf ein konkretes Instrument der amerikanischen Politik, jenseits von Mitgefühlsbekundungen.

Am 19. September 2024 weigerte sich die Bewegung Uncommitted, ihn zu unterstützen. Insbesondere verurteilte er seine Position zu bedingungslosen Waffenlieferungen. Er forderte aber auch, Trumps Rückkehr zu verhindern und empfahl gegen eine Abstimmung für einen dritten Kandidaten. Seine Weigerung, Harris zu unterstützen, war daher keine Kundgebung für den Republikaner.

Sechs Tage später entschied sich Emgage Action stattdessen, Harris zu unterstützen, trotz seiner Meinungsverschiedenheiten über Gaza. Die muslimische politische Mobilisierungsorganisation befürwortete Trumps Niederlage. Diese unterschiedlichen Strategien verbieten es, von einer einzigen arabischen oder muslimischen Stimme zu sprechen. Sie zeigen vor allem die Notwendigkeit, eine geteilte Koalition zur militärischen Unterstützung Israels zusammenzubringen.

In Michigan zeigt Arithmetik keine Kausalität

Die offiziellen Ergebnisse von 2024 gaben Trump in Michigan 2.816.636 Stimmen, verglichen mit 2.736.533 in Harris. Die Differenz beträgt 80 103 Stimmen. Jill Stein, Umweltkandidatin, versammelte 44.607. Selbst wenn man all diese Stimmen Harris zuordnet, eine unrealistische Hypothese, würden sie nicht ausreichen, um das Ergebnis in diesem Zustand umzukehren.

Diese Berechnung begrenzt eine genaue Erklärung: die einer Niederlage, die nur durch Stein-Stimmzettel verursacht wurde. Es misst nicht die Enthaltungen im Zusammenhang mit Gaza, die an Trump übergebenen Wähler oder die Auswirkungen auf die Freiwilligentätigkeit. Es kann auch nicht gesagt werden, dass diese Bewegungen ausreichend gewesen wären, um das nationale Ergebnis zu ändern.

Eine Gemeinde, die mehr Republikaner wählt, zeigt nicht automatisch die Motivation jedes Bewohners. Lokale Entwicklungen hinzuzufügen und sie einer Gemeinschaft oder einem Krieg zuzuordnen, würde das beobachtete Ergebnis mit seiner Erklärung verwechseln.

US-Wahlen bleiben Entscheidungen bei mehreren Herausforderungen

Vor der Präsidentschaftswahl 2024 betrachteten 81 Prozent der vom Pew Research Center befragten registrierten Wähler die Wirtschaft als sehr wichtig für ihre Stimme. Vor allem 69% platzierten mindestens fünf Themen in diese Kategorie. Die Hierarchie variierte zwischen den Lagern: Einwanderung zu Trumps Unterstützern, Gesundheit und Oberster Gerichtshof zu Harris.

Die von Pew im Juni 2025 veröffentlichte Studie wirft weiteres Licht auf. Es bringt die Antworten der Befragten näher an die Akten, die ihre Teilnahme bestätigen. Von Trumps Wählern im Jahr 2020 hatten 89% im Jahr 2024 erneut gewählt. Dieser Anteil war 85% von Biden. Trump hatte auch einen Vorteil bei neuen Wählern und Wählern, die zu den Wahlen zurückkehrten.

Diese Daten stellen einen Unterschied in der Mobilisierung dar. Sie schreiben Gaza nicht alle Abwesenheiten in der demokratischen Wählerschaft zu. Verifizierte Teilnahme und deklariertes Auswahldokumentverhalten; sie benennen keine einzige Ursache.

Im Jahr 2026 trat der Iran in die Abstimmung nach Lebenshaltungskosten ein

Der Krieg gegen den Iran führt eine andere Dimension ein. In der jährlichen Umfrage des Chicago Council on Global Affairs machen es nur 2% der Erwachsenen zu ihrem ersten Wahlthema. Allerdings glauben 86%, dass es die Lebenshaltungskosten in den Vereinigten Staaten beeinflusst hat. Inflation und tägliche Ausgaben stehen mit 37 % an erster Stelle.

Die Umfrage wurde vom 10. bis 21. Juli 2026 unter 2.156 Erwachsenen durchgeführt. Es misst ein amerikanisches Urteil über die Auswirkungen des Krieges, nicht einen wirtschaftlichen Zusammenbruch der Inflation. Es erlaubt nicht, dass dem Iran jede Preiserhöhung zugewiesen wird. Zölle gehören auch zu den Politiken, die mit der Verschlechterung der Kaufkraft verbunden sind.

Der mögliche Wahlmechanismus wird jedoch klarer: Ein Konflikt erscheint möglicherweise nicht an der Spitze der außenpolitischen Reaktionen. Die Wähler können es anhand ihrer Ausgaben und der Kompetenz beurteilen, die sie dem Präsidenten verleihen.

Ein schwacher Präsident, motiviertere demokratische Unterstützer

Die Pew-Umfrage vom 28. September bis 4. Oktober 2026 bestätigt den zentralen Platz der Wirtschaft. Es wird als sehr wichtig für die Stimmen von 84% der registrierten Wähler angesehen. Unter den Anhängern eines demokratischen Kandidaten im Repräsentantenhaus geben 63% an, dass sie extrem motiviert sind, zu wählen, verglichen mit 46% unter republikanischen Anhängern.

Die gleiche Umfrage, die unter 5.062 Erwachsenen durchgeführt wurde, darunter 3.917 registrierte Wähler, misst 30% Zustimmung für Trump. Ein Anteil von 44% der registrierten Personen betrachtet ihre Stimme im Kongress als eine Stimme gegen sie. Diese Antworten gehen der Abstimmung voraus: Sie geben Aufschluss über den Kontext, ohne dass es sich um eine Untersuchung der Motivation der Wähler am 3. November handelt.

Der Vergleich mit 2024 zieht somit einen Wechsel der politischen Verantwortung nach sich. Harris musste die aufzeichnung der verwaltung, der sie angehörte, verteidigen. Zwei Jahre später reagierte Trump auf seine eigenen Entscheidungen. Die Anfechtung von Kriegen kann daher auf verschiedene Lager abzielen, je nachdem, wer regiert.

Michigan ändert Botschaft, keine Beweisregel

Der Senatssieg von Abdul El-Sayed gegen Mike Rogers, der am 4. November von einer Nachrichtenagentur angekündigt wurde, gibt ein konkretes Zeichen. Der Demokrat verteidigt ein Waffenembargo gegen Israel. Er gewann in dem Staat, den Trump 2024 gewonnen hatte. Sein Erfolg zeigt, dass eine solche Position nicht unbedingt einen allgemeinen Sieg verhindert.

Er beweist nicht, dass diese Position allein seine Wahl erklärt. Um das jeweilige Gewicht von Gaza und Iran zu messen, wird es notwendig sein, die endgültigen lokalen Ergebnisse mit Umfragen nach den Wahlen zu vergleichen. Die Teilnahme, der Wechsel des Kandidaten und die Gründe für die Stimmabgabe müssen unterschieden werden, insbesondere bei den Wählern, die nach 2024 zu den Wahlen zurückkehren.

Quellen und Referenzwerte

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