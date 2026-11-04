Iran: Bombenappelle trotzen Doktrin

Im Iran forderten religiöse und politische Führer eine Revision der Nukleardoktrin nach den amerikanischen und israelischen Angriffen. Der diplomatische Sprecher bestätigte die Realität der Debatte und erinnerte an die Verpflichtungen des Landes. In den untersuchten Erklärungen wurden keine neuen formalen Entscheidungen getroffen. Fatwa, der Nichtverbreitungsvertrag und Inspektionen beantworten verschiedene Fragen. Die IAEO-Ergebnisse zeigen vor allem die anhaltenden Grenzen der Verifikation, insbesondere die Zusammenarbeit in Boucheshr.

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Im Iran beschränken sich die Forderungen nach Atombomben nicht mehr auf isolierte parlamentarische Erklärungen. Religiöse Führer verteidigen nun öffentlich diese Option. Am 2. November erkannte der diplomatische Sprecher selbst den Umfang der Debatte an. Aber keine dieser Aussagen zeigt eine Entscheidung, die Waffe herzustellen. Zwischen politischem Druck, offizieller Doktrin und überprüfbaren Fähigkeiten überschneiden sich drei verschiedene Themen.

Die Debatte kommt nach den amerikanischen und israelischen Streiks gegen den Iran und seine Atomanlagen. Seine Anhänger berufen sich auf die Verletzlichkeit des Landes, um seine erklärte Zurückhaltung herauszufordern. Seine Gegner befürchten, dass eine Änderung der Doktrin genau die Bedrohungen verschärfen wird, die er angeblich verhindern will.

Atombombenanrufe, kein populärer Haftbefehl

Mohammad Javad Haj Ali Akbari, Interimam des Freitagsgebets in Teheran, bat während seiner Predigt am 30. Oktober um eine Überarbeitung der Lehre. In mehreren Medienberichten beschreibt er den Erwerb der Waffe als nationale Forderung. Er wollte Vorschläge an den Mojtaba Khamenei Guide weiterleiten.

Auch der Abgeordnete Ahmad Naderi verteidigt eine Trennung. Er glaubt, dass der neue Führer eine andere Position einnehmen könnte als sein Vater. Diese Vorfreude gehört dem MP. Es ist weder eine neue Fatwa noch eine Ankündigung des Leitfadens.

Diese Interventionen zeigen die Existenz einer öffentlichen Kampagne für die nukleare Option. Sie messen die Unterstützung in der Bevölkerung nicht. Ohne eine identifizierbare repräsentative Umfrage wäre die Umwandlung der « nationalen Nachfrage » in eine Mehrheitsmeinung eine Abkürzung.

Diplomatie hält zwei Botschaften

Am 2. November beschrieb Esmaïl Baghaei die Diskussion über eine Änderung der Lehre als ein echtes Thema. Der Sprecher des Außenministeriums verband sich mit den amerikanischen und israelischen Angriffen. Insbesondere berief er sich auf den Tod von Ali Khamenei, dem Autor des von den Behörden regelmäßig zitierten religiösen Verbots.

Baghaei bekräftigte gleichzeitig die friedliche Berufung des Programms. Er erinnerte auch daran, dass der Iran Mitglied des NVV bleibt und an seine Verpflichtungen gebunden ist. Diese Doppelrede muss in ihrer Gesamtheit gelesen werden: eine politische Warnung begleitet die Aufrechterhaltung der erklärten offiziellen Position.

Mohsen Rezai hatte diese Unterscheidung bereits am 31. Oktober in einem Fernsehinterview festgelegt, berichtete am nächsten Tag. Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates erklärte, dass keine neue formelle Entscheidung die Doktrin geändert habe. Sie erkannte jedoch Anträge auf Überprüfung im Falle einer Wiederaufnahme des Krieges an. Seine Aussage beschreibt den angekündigten Stand der Entscheidung, nicht alle individuellen Absichten an der Spitze der Macht.

Fatwa ersetzt NVV-Verpflichtungen nicht

Die religiöse Diskussion hat eine offensichtliche politische Bedeutung. Es berührt ein Argument, dass die iranischen Führer lange Zeit ihre friedlichen Absichten verteidigt haben. Aber wir müssen unterscheiden zwischen einer religiösen Regel, ihrer institutionellen Anwendung und den internationalen Verpflichtungen eines Staates.

In einer am 1. November veröffentlichten Analyse schlagen die Forscher Jo Chitlik und Rashid Mehmood genau diese Trennung vor. Sie fordern eine Prüfung des Umfangs des Verbots, der Autorität seines Urhebers und seiner Durchführungsbestimmungen. Ihre Arbeit löst die iranischen Absichten nicht ab. Er betont, dass Religionsversicherung diplomatisch zählen kann, ohne eine physische Überprüfung zu ersetzen.

Der NVV macht ausdrückliche Zusagen. Artikel II verbietet Nicht-Kernwaffenstaaten, die Vertragsparteien des Vertrags sind, die Herstellung oder den Erwerb von Kernwaffen. Artikel III bietet Garantien zur Überprüfung der Verpflichtungen und zur Verhinderung der Umleitung von Material. Daher würde eine neue religiöse Interpretation allein diese internationalen Verpflichtungen nicht ändern.

IAEO beschreibt hauptsächlich unvollständige Überprüfung

Der Zugang zu Einrichtungen und Materialien bleibt der konkreteste Punkt in der Akte. Am 7. September meldete Rafael Grossi einen Mangel an Informationen und Zugang während des Berichtszeitraums. Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation betonte den Verlust der Kontinuität in der Kenntnis der Bestände. Er bezeichnete diese Situation als ein ernstes Problem für die Nichtverbreitung.

Am 27. Oktober teilte Grossi dem Sicherheitsrat mit, dass die regelmäßigen Inspektionen nicht wieder aufgenommen worden seien. Er erwähnte jedoch eine Ausnahme: Audittätigkeiten im Werk Boucheshr. Von einer absoluten Abwesenheit von Kooperation zu sprechen, würde daher eine wichtige Unterscheidung auslöschen.

Grossi gab auch an, dass es seit Juni 2025 keine Aktivitäten zur Reparatur oder zum Wiederaufbau beschädigter Einrichtungen identifiziert habe. Er erinnerte sofort daran, dass der physische Zugang unerlässlich blieb, um die reale Situation zu ermitteln. Dies beweist nicht das Verschwinden des Programms oder die Existenz einer Waffe.

Ein Verifizierungsmangel ist eine ernste Unsicherheit. Dies ist kein positiver Herstellungsnachweis. Umgekehrt reicht die politische Zusicherung eines friedlichen Programms nicht aus, um diese Lücke zu schließen.

Eine umstrittene Sicherheitswette im Iran

Die Debatte beschränkt sich nicht auf eine Konfrontation zwischen den iranischen Behörden und ihren ausländischen Gegnern. Iranische Analysten stellen auch das mit der Bombe verbundene Schutzversprechen in Frage. Qader Bastani befürchtet, dass eine emotionale Kampagne die Rechtfertigungen für eine neue Konfrontation anheizen wird. Kiomars Ashtarian unterscheidet die Abschreckung eines Atomangriffs vom Schutz vor einem konventionellen Krieg. Er verwies auch auf die Kosten neuer Sanktionen.

Diese Einwände betreffen den erwarteten Nutzen der Waffe, nicht nur ihr Verbot. Sie erinnern daran, dass eine neue Kapazität nicht automatisch mehr Sicherheit garantiert. Öffentliche Debatte eröffnet mehrere mögliche Trajektorien; Es macht niemanden unvermeidlich.

Um das Follow-up zu bewerten, werden die nächsten entscheidenden Elemente identifizierbar sein: eine offizielle Entscheidung, ein Lehrtext und verifizierte Änderungen vor Ort. In seiner Rede vom 27. Oktober schlug Grossi schrittweise technische Maßnahmen zur Wiederherstellung der Inspektionen vor. Ihre Umsetzung bleibt ein konkreter Test, der sich vom Volumen der Erklärungen unterscheidet.

Quellen und Referenzen

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