Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte am 7. November einen Plan zur Wiederherstellung der Vermögenserklärung für alle SBU-Mitarbeiter an. Er forderte ein schnelles Votum des Parlaments und versprach neue Personalentscheidungen. Diese Initiative folgt den Enthüllungen der Operation Carthage, die auf ein angebliches kriminelles Netzwerk mit öffentlichem Schutz abzielt. Der Text muss noch geprüft werden. Die in dieser Woche angekündigten Verdächtigungen und Haftmaßnahmen sind keine Verurteilungen.

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Wolodymyr Selenskyj will die Vermögenserklärung für alle Mitarbeiter des ukrainischen Sicherheitsdienstes, der SBU, wiederherstellen. Der Sprecher gab am Samstag, den 7. November bekannt, dass er ein Gesetz zu diesem Zweck genehmigt habe. Er forderte das Parlament auf, es nach den Enthüllungen der Antikorruptionsoperation Karthago schnell anzunehmen.

SBU Heritage Deklarationen

Das erklärte Ziel ist es, die Vermögenswerte und die Lebensdauer von Agenten kontrollierbar zu machen. Zelensky will Regeln anwenden, die mit denen anderer Verwaltungen vergleichbar sind. Seine Intervention richtet sich an alle Mitarbeiter des Dienstes, ohne Ausnahmen zu nennen.

Es ist ein Gesetzesentwurf, keine neue Verpflichtung, die bereits in Kraft getreten ist. Die Rede spezifiziert nicht den Zeitpunkt der Aussagen oder wie sie veröffentlicht werden. Diese Bestimmungen sollten in dem den Mitgliedern vorgelegten Text geprüft werden.

Neue Personalentscheidungen angekündigt

Zelensky behauptet, dass Agenten bereits entlassen wurden und kündigt weitere Entscheidungen an. Sie fordert eine umfassende Untersuchung mutmaßlicher Verbrechen und Gewalt. Der Präsident unterschied diese Anschuldigungen von den SBU-Militäroperationen, deren Ergebnisse er begrüßte.

Die Ankündigung erweitert den Fall, der am 4. November vom National Anti-Corruption Bureau, dem NABU und der spezialisierten Staatsanwaltschaft bekannt gegeben wurde. Am 5. November meldeten diese Institutionen fünf Verdächtige. Ein hochrangiger SBU-Beamter und zwei hochrangige Polizeibeamte waren unter ihnen.

Nach Angaben der Ermittler haben Beamte Berichten zufolge betrügerische Call-Center und andere illegale Aktivitäten zur Entschädigung geschützt. Der Fall umfasst den Verdacht auf Drogenhandel, Fälschungen und Gewalt. Verdachtsmeldungen stellen keine Verurteilungen dar.

Internationale Zusammenarbeit angestrebt

Zelensky verwies auch auf die Gruppe namens Khimprom und sagte, dass er das Problem mit den Vereinigten Staaten angegangen sei. Er behauptet, Informationen über Aktivitäten in Polen und ein Projekt zur Expansion auf den deutschen Markt für synthetische Drogen zu haben. Diese Erklärungen des Präsidenten gelten nicht für die gerichtliche Bestätigung in beiden Ländern.

Das Verfahren hat bereits zu Haftmaßnahmen geführt. Am Freitag, den 6. November, ordnete ein ukrainisches Gericht die Inhaftierung eines ehemaligen SBU-Generals mit der Möglichkeit einer Kaution an. Zwei Polizisten und ein weiterer Verdächtiger wurden diese Woche ebenfalls festgenommen.

Individuelle Verantwortlichkeiten müssen noch festgelegt werden. Die Rückgabe der Erklärungen zum Kulturerbe hängt nun von der Prüfung des Entwurfs durch das Parlament ab.

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