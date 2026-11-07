Die Aussicht auf einen Teil im Westen Bekaa belebt die Diskussionen um die Belagerung, die Ghassan Skaff verlassen hat. Elie Ferzli zeigt ihre Absicht zu laufen und mehrere andere Namen zirkulieren, ohne dass ein Wahlkalender in den verfügbaren Elementen bestätigt wird. Die Frage wirft auch eine politische Frage auf: Wie kann man eine Kommunalwahl in einer bedrohten Region mit den Argumenten für nationale Fristen formulieren? Bewerbungsabsichten, parteipolitische Unterstützung und Verwaltungsentscheidungen müssen klar voneinander abgegrenzt bleiben.

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Elijah Ferzli bereitet sich auf den Platz vor, der von Ghassan Skaff im West Bekaa freigelassen wurde. Der ehemalige Vizepräsident des Parlaments kündigte seine Absicht an, sich für eine Nachwahl zu bewerben. Die Vorbereitungen des Innenministeriums werden ebenfalls gemeldet, während andere Namen im Umlauf sind. Diese politischen Schritte gelten nicht für die offizielle Einberufung von Wählern oder die Registrierung von Kandidaten.

Das Problem geht über die Ersetzung eines Stellvertreters hinaus. Eine Konsultation in West-Bekaa, einer Region, die Sicherheitsspannungen ausgesetzt ist, würde die Debatte über die Argumente zur Verschiebung nationaler Wahlen wiederbeleben. Aber dieser angebliche politische Widerspruch macht es nicht möglich, die Annullierung einer Umfrage anzukündigen, die noch keinen bestätigten Kalender erhalten hat.

Bekaa West : Ferzli zeigt seine Absicht

Der ehemalige Vizepräsident des Hauses, der bei den Parlamentswahlen von 2022 geschlagen wurde, ging nach Ain al-Tiné. Nabih Berri wies darauf hin, dass er nicht gegen das Halten eines Teils war. Ferzli wiederholte dann, dass er erwäge, zu laufen, und erklärte, dass er den Präsidenten des Parlaments nicht gebeten habe, auf die Organisation der Wahl zu drängen.

Diese Positionierung unterscheidet zwei Ansätze. Ein Politiker kann das Prinzip einer Wahl unterstützen. Die Entscheidung, sie einzuberufen, und die notwendigen Verwaltungsakte folgen einem anderen Prozess. Die Unterstützung von Ain al-Tinah sollte nicht als Wahldekret dargestellt werden.

Ferzli hat politische Sichtbarkeit im Zusammenhang mit seiner früheren Anwesenheit in der Kammer. Es wäre jedoch verfrüht, ihm einen Sieger zu geben oder den Wettbewerb sogar als definitiv konstituiert zu präsentieren. Die erklärten Absichten legen nicht die Liste der Teilnehmer oder etwaige Allianzen fest, die sich bilden könnten.

Mehrere Namen, kein erwartetes Ergebnis

Maysam Skaff, Witwe des verschwundenen Abgeordneten, ist eine der genannten Persönlichkeiten. Seine Reise nach Baabda führte zu Diskussionen über eine mögliche Bewerbung. Georges Abboud erscheint auch unter den Namen, die in den berichteten politischen Austauschen auf der Seite der libanesischen Streitkräfte unterstützt werden.

Thierry Sabounji, ein aktiver Geschäftsmann zwischen Beirut und Riad, wird als eine weitere von Waël Abu Faour vorgeschlagene Möglichkeit zitiert. Diese Namen beschreiben eine politische Debatte. Sie stellen keine offizielle Liste der Kandidaten dar, die ihre Akten eingereicht haben.

Presseberichte zeigen auch, dass die libanesischen Streitkräfte und die Progressive Socialist Party zögern, die Diskussion über Parteilichkeit fortzusetzen. Die gleiche Vorsicht muss aufrechterhalten werden: Der Austausch zwischen den Parteien, auch wenn er kohärent ist, ersetzt nicht eine öffentliche Entscheidung über die Durchführung der Abstimmung.

Nationaler Kalender kehrt zur Debatte zurück

Die politische Argumentation ist einfach: Wenn eine Kommunalwahl in einem bedrohten Gebiet stattfinden kann, muss das Sicherheitsargument, das zur Verschiebung einer nationalen Frist verwendet wird, überdacht werden. Diese Frage betrifft die Kohärenz der Parteipositionen, nicht die automatische Äquivalenz zwischen den beiden Operationen.

Ein Teil in einem Wahlkreis und allgemeine Wahlen mobilisieren nicht die gleichen Mittel. Ihr Umfang, die Organisation der Büros und die administrative Koordination unterscheiden sich. Es ist daher notwendig, die spezifischen Zwänge jeder Wahl zu untersuchen, bevor man zu dem Schluss kommt, dass die Durchführbarkeit der einen die der anderen zeigt.

Sicherheit ist auch nicht die einzige Dimension des Kalenders. Die Vorbereitungen für die Abstimmung im Ausland spiegeln sich in Diskussionen über nationale Fristen wider. Die genannten technischen Erfordernisse müssen von den politischen Entscheidungen über die Dauer eines Mandats oder zu gegebener Zeit zur Konsultation der Wähler unterschieden werden.

Ein Datum kann nicht durch Extrapolation aus den Erklärungen über die Fristen für die Vorbereitung bestimmt werden. Die einschlägigen Rechtsakte, die Weisungen der zuständigen Ministerien und die tatsächlich ergriffenen Maßnahmen sollten bekannt sein. Die Debatten über Expat-Voting allein lassen nicht den Schluss zu, dass eine Teilabstimmung unmöglich ist.

Verwaltungsakte machen den Unterschied

Die Überwachung des Dossiers muss nun überprüfbare Elemente umfassen: einen Beschluss zur Einberufung, einen formellen Zeitplan und die Verfahren zur Einreichung von Anträgen. Ihre Veröffentlichung würde den von den betroffenen Persönlichkeiten angekündigten Absichten eine andere Bedeutung geben.

In ihrer Abwesenheit bleiben politische Unruhen verschieden vom tatsächlichen Beginn einer Kampagne. Die Wähler in West Bekaa warten auf eine Klärung der Vertretung ihres Wahlkreises. Der nächste Schritt wird ein spezifischer institutioneller Akt sein und nicht eine neue Liste potenzieller Kandidaten.

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