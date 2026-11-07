Prostata: Libanon startet Screening-Kampagne

Libanon kündigt eine nationale Prostatakrebs-Screening-Kampagne für libanesische Männer im Alter von 50 bis 70 Jahren an, bis zum 15. Februar 2027. Das Ministerium finanziert PSA in öffentlichen Krankenhäusern und gegebenenfalls eine MRT. Das Interesse des Screenings bleibt mit einem Arzt einzeln zu besprechen.

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Das libanesische Gesundheitsministerium startet eine Kampagne zum Screening von Prostatakrebs für libanesische Männer im Alter von 50 bis 70 Jahren. Am 7. November 2026 von Rakan Nassereddine an der Saint Joseph University angekündigt, wird es bis zum 15. Februar 2027 fortgesetzt. Der Minister erklärt, dass die Blutstärke von PSA in öffentlichen Krankenhäusern sowie eine MRT behandelt wird, wenn ein Ergebnis der Besorgnis es rechtfertigt.

Die Ankündigung erfolgte bei der Eröffnung einer Sensibilisierungskonferenz, die von der Medizinischen Fakultät des USJ unter dem Thema « Gemeinsam gegen Prostatakrebs, von der Innovation bis zur Wirkung » organisiert wurde. Ärzte, Krankenhausleiter und Vertreter von Berufsverbänden diskutierten über Frühdiagnose, Zugang zu Untersuchungen und Behandlungsentwicklungen.

Zwei Untersuchungen werden gemäß der angekündigten Route unterstützt

Die erste vom Minister beschriebene Überprüfung ist die Bestimmung von PSA, dem spezifischen Prostataantigen. Dieser Marker wird im Blut gemessen. Die Kampagne umfasst die Finanzierung des Ministeriums für libanesische Männer in der angekündigten Altersgruppe in öffentlichen Krankenhäusern.

Rakan Nassereddine stellt fest, dass im Falle eines Indikators der Sorge, Magnetresonanztomographie auch auf Kosten der Abteilung durchgeführt werden kann. Es stellt daher keine MRT als systematische Überprüfung vor, die allen Teilnehmern vorgeschlagen wird. Die Fortsetzung der Reise hängt vom Ausgang und seiner medizinischen Bewertung ab.

Im Mitteilungsbericht sind die teilnehmenden Institutionen, ihre Ernennungsverfahren oder die vorzulegenden Verwaltungsdokumente nicht aufgeführt. Es gibt auch nicht die biologischen Schwellenwerte an, die zur Steuerung der MRT verwendet werden. Vor einem Besuch können die Betroffenen die praktischen Bedingungen mit ihrem öffentlichen Krankenhaus überprüfen und das Interesse der Untersuchung mit ihrem Arzt besprechen.

PSA reicht nicht, um Krebs zu diagnostizieren

Die Alterskriterien für die Finanzierung dieser Kampagne ersetzen keine individualisierte medizinische Entscheidung. Ein hoher PSA bedeutet nicht automatisch, dass Krebs vorhanden ist. Andere Prostataerkrankungen können diese Rate beeinflussen. Umgekehrt schließt ein normales Ergebnis nicht alle Krebsarten aus.

Das US-amerikanische National Cancer Institute erinnert daran, dass Screening helfen kann, einige Krebsarten früher zu identifizieren, aber es setzt auch falsch positive Ergebnisse und Überdiagnosen aus: die Entdeckung von Tumoren, die keine Symptome im Leben verursacht hätten. Ergänzende Bewertungen und mögliche Behandlungen selbst haben Risiken. Die Entscheidung wird daher mit einem Arzt besprochen, abhängig von der persönlichen Situation und den Vorlieben des Patienten.

Zwölf MRI-Krankenhäuser, nach Angaben des Ministers

Rakan Nassereddine gibt an, dass zwölf öffentliche Krankenhäuser jetzt mit MRT ausgestattet sind und neun weitere gerade ausgestattet werden. Diese Zahlen beschreiben die von der Abteilung angekündigten Fähigkeiten. Sie stellen keine Bestätigung der in jedem Betrieb verfügbaren Zeitnischen dar.

Der Minister verwies auch auf ein neues Krankenhausangebot mit Innovationen. Eine Entscheidung über das Management der Roboter-Prostata-Chirurgie soll bald veröffentlicht werden, sagte er. Diese Perspektive unterscheidet sich von den für die Kampagne angekündigten Untersuchungen: Die Rede erlaubt es nicht, diese Operation als bereits in diesem Rahmen finanziert darzustellen.

Sensibilisierung im Mittelpunkt des Treffens

Der Präsident der Libanesischen Gesellschaft für Urologie, Khalil Ermesh, betonte die Verzögerung, mit der einige Männer konsultieren, manchmal nach dem Auftreten von Symptomen. Er präsentierte die Arbeit der wissenschaftlichen Gesellschaft zu öffentlichen Informationen, Diagnose- und Behandlungsprotokollen sowie Zugang zu Bildgebungstechniken und neuer Pflege.

Der Präsident des Ordens der Ärzte, Elias Chellala, betonte auch, wie wichtig es ist, eine Konsultation aus Unbehagen oder Angst nicht zu verzögern. Die angekündigte Kampagne eröffnet eine Finanzierungsperiode für Prüfungen für eine definierte Bevölkerung. Sein praktischer Zugang hängt von den praktischen Informationen der öffentlichen Krankenhäuser und dem medizinischen Weg ab, der jedem Patienten angeboten wird.

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