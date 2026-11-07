Der am 27. Oktober in Ain el-Mreisse eingeweihte blaue Stuhl von Sabine Géraudie löst eine Diskussion über die Kunst und die Erinnerung an das Gesims aus. Der Künstler beansprucht eine Kreation, die mit Beirut verbunden ist und Dialog und Übertragung trägt. Seine Rezeption bleibt für die Augen der Bewohner und Wanderer offen. Diese Lesart zeichnet die ästhetische Wertschätzung von Fragen des öffentlichen Raummanagements aus, ohne dass Forderungen nach Transparenz bei der Installation oder Wartung in finanzielle Gebühren ohne Beweise umgewandelt werden. Die Debatte konzentriert sich auch auf die normale Nutzung der Küste.

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Der blaue Stuhl in Ain el-Mreisse eröffnete eine Debatte über Kunst im öffentlichen Raum von Beyruthin. Das am 27. Oktober 2026 in Anwesenheit von Nehmat Aoun eingeweihte Werk der französischen Künstlerin Sabine Géraudie, bekannt als SAB, führt ein bekanntes Objekt in die Landschaft des Gesimses ein. Seine Installation lädt uns ein, seine Bedeutung sowie seine Begegnung mit dem Ort zu diskutieren.

Ein Stuhl ruft spontan Halt, Blick und Gespräch hervor. An einer Strandpromenade, die von Wanderern und Fischern besucht wird, erhält diese Form eine besondere Bedeutung: Sie bezieht sich auf die Möglichkeit, sich dem Meer zu stellen. Aber die sofortige Anerkennung eines Objekts reicht nicht aus, um eine gemeinsame Verpflichtung zu seiner Errichtung zu schaffen.

Der blaue Stuhl und die Erinnerung an das Gesims

Das Gesims hat bereits seine Verwendungen, Gewohnheiten und Erinnerungen. Sein Interesse liegt auch darin, dass er es ohne Programm macht: Gehen, Sitzen, das Wasser beobachten oder andere Menschen finden. Ein neues Werk trifft somit auf einen Wohnraum, nicht auf ein verfügbares Dekor.

Aus diesem Grund wird die Diskussion fruchtbar. Skulptur kann ein Wahrzeichen sein und neue Neugier erzeugen. Es mag auch denen fremd erscheinen, die den Ort in anderen, gewöhnlicheren Formen erkennen. Diese unterschiedlichen Wahrnehmungen beziehen sich auf die Beziehung zwischen dem Objekt und seiner Umgebung; sie erlauben es nicht, auf eine Unregelmäßigkeit bei der Umsetzung des Projekts zu schließen.

Eine Arbeit, die der Künstler mit Beirut verbinden will

Sabine Géraudie präsentiert ihre Beyrouthine-Kreation als ein für die Stadt gedachtes Werk, nicht als bloße Reproduktion von Nizza. Es hebt Gedächtnis, Übertragung und Dialog hervor. In ihrem Zeugnis über die Installation dankte sie Blue Shores International und den Handwerkern, die an ihrer Realisierung teilgenommen hatten.

Diese Absicht beleuchtet das Projekt, ohne zu bestimmen, wie die Bewohner es erhalten werden. Im öffentlichen Raum wird die Bedeutung eines Werkes auch nach seiner Einweihung aufgebaut: durch die Begegnungen, die es hervorruft, die Blicke, die es anzieht und den Platz, den es in Gewohnheiten einnimmt.

Die ästhetische Debatte fordert eine öffentliche Diskussion

Sie können die Silhouette und Farbe dieses Stuhls schätzen oder ihre nicht überzeugende Anwesenheit auf dem Gesims beurteilen. Kritik gewinnt an der Klärung dessen, was sie untersucht: die Form der Skulptur, ihre Größe in der Landschaft, ihre Implantation oder die Erzählung, die sie aus Beirut vorschlägt.

Die Fragen der Standortauswahl, Wartung und Projektpräsentation liegen in der Verantwortung des öffentlichen Raummanagements. Sie verdienen dokumentierte Antworten von den betroffenen Beamten. Es bedeutet nicht, dass die Finanzierung zweifelhaft wäre oder dass ein Fehler begangen worden wäre.

Der blaue Stuhl hat bereits eine beobachtbare Wirkung erzielt: Er macht die Küste als gemeinsamen Ort bekannt. Die Diskussion kann diesen Effekt verlängern, vorausgesetzt, es gibt Raum für die Verwendung von Gesims und die Empfindlichkeiten derjenigen, die es häufig.

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