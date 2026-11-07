AMR-Preis: Warum die Rechnung hoch bleibt

RAM-Preise spiegeln einen tiefgreifenden Wandel auf dem Speichermarkt wider. Nach dem Tiefststand von 2023 zeigten die Herstellerdaten eine starke Erholung, die sich 2026 beschleunigte. Die Nachfrage nach Rechenzentren mobilisiert industrielle Kapazitäten, während einige ältere Generationen für bestehende Computer notwendig bleiben. Diese Analyse unterscheidet DRAM, HBM und NAND, erklärt die Unterschiede zwischen Industrieverträgen und In-Store-Preisen und spezifiziert, was die Zahlen tatsächlich über Haushaltsrechnungen aussagen.

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Die RAM-Preise bleiben im November 2026 unter Druck. Die Nachfrage nach Rechenzentren, der Rückgang bestimmter Produktionen und die langfristigen zu realisierenden Investitionen erklären diese Spannung. Aber eine angekündigte Erhöhung für Chips geht nicht mechanisch auf jeden Balken über. Um die Rechnung zu verstehen, müssen wir zwischen Technologien, Märkten und Perioden unterscheiden.

Ein Computer muss kein künstliches Intelligenzmodell ausführen, um den Preis seiner Komponenten zu erhöhen. Industrielle Entscheidungen zur Ausstattung von Servern beeinflussen auch den für andere Maschinen verfügbaren Speicher. Die Verbindung besteht durch Fabriken, Investitionen und Lieferverträge.

Das öffentliche Update zu Speicherverträgen für PC vom 30. Oktober beschreibt einen weiteren Anstieg im vierten Quartal. Sein Tempo verlangsamt sich jedoch im Vergleich zum Vorquartal. Käufer sind resistenter gegen neue Preise, während der Verkauf von Mobiltelefonen schwächer wird. Die Spannung bleibt bestehen, weil das Angebot an PCs eingeschränkt bleibt.

Diese Verschiebung erklärt ein scheinbares Paradox: Komponenten können immer noch zunehmen, selbst wenn Verbraucher weniger Computer kaufen. Die verfügbare Produktionskapazität ist nicht auf die Bedürfnisse der Allgemeinheit beschränkt.

Die neuesten Zitate laden uns jedoch dazu ein, zwischen dem Bodenanstieg und den täglichen Bewegungen zu unterscheiden. Am 6. November um 18:10 Uhr in Taipeh Zeit, mehrere Kategorien von Chips waren auf der Stelle Sitzung unten. DDR5 16 Gb 4800/5600 war um 0,82% und DDR4 16 Gb 3200 um 1,06% gesunken. Diese Variationen beziehen sich auf Chips, nicht auf Barren, die an Haushalte verkauft werden. Sie reichen weder aus, um die vorherige Preiserhöhung zu löschen, noch um einen allgemeinen Preisrückgang in Geschäften anzukündigen.

AMR-Preis: Vier Jahre Turnaround

Daten des gleichen Herstellers werden verwendet, um die Größe des Zyklus zu messen. Sie vermeiden es, eine alte aktion, einen kürzlichen großhandelspreis und eine bar mit unterschiedlichen eigenschaften gegenüberzustellen.

Micron veröffentlicht in seinen Jahresberichten die Entwicklung des durchschnittlichen Verkaufspreises seiner DRAM-Produkte. Bis 2023 war dieser Preis um fast die Hälfte gefallen. Die Gruppe beschrieb einen Rückgang der Prozentsätze in den oberen 40er Jahren. Es hatte seine Investitionsausgaben und die Produktion von Siliciumscheiben gesenkt.

Die Bewegung kehrte sich dann um. Für das Geschäftsjahr 2024 betrug der Zuwachs etwas über 10%. Bis 2025 erreichte es den Boden der Quarantäne. Im Jahr 2026 meldete Micron einen Anstieg von etwa 180% gegenüber 2025.

Geschäftsjahr Mikron Jährliche Veränderung des durchschnittlichen veröffentlichten DRAM-Preises 2023 im vergleich zu 2022 Rückgang in der oberen Quarantäne, Prozentsatz 2024, im vergleich zu 2023 Leicht über 10% erhöhen 2025 im vergleich zu 2024 Anstieg in den unteren 40er Jahren, als Prozentsatz 2026, im vergleich zu 2025 Zuwachs von rund 180%

Durchschnittspreise Hersteller und variables Sortiment. Geschäftsjahre entsprechen nicht Kalenderjahren; die ungefähren Angaben werden beibehalten. Original Infografik Libnanews. © Libnanews, basierend auf den Jahresberichten Micron 2023, 2025 und 2026.

Diese Formulierungen bewahren die Genauigkeit der Berichte. Sie rechtfertigen nicht die Erzeugung einer Kurve mit beispielsweise 48%, 12% oder 42% als exakte Werte.

Übung 2026 von Micron endet am 3. September. Der Jahresvergleich entspricht daher nicht einem Zeitraum von Januar bis Dezember.

Die Serie betrifft einen Hersteller und sein Sortiment. Dazu gehört insbesondere der Anstieg der Speicher für Rechenzentren. Es misst weder einen globalen Index konstanter Qualität, noch misst es den Preis eines 32GB-Kits unverändert. Ein Teil der Entwicklung spiegelt die Zusammensetzung der Verkäufe wider.

Seine Lehre bleibt klar: Der Sektor hat sich von einem starken Preisverfall zu einer Erholung und dann zu einer großen Beschleunigung entwickelt. Die billige Erinnerung an 2023 entsprach einer besonderen industriellen Situation. Es handelt sich nicht um einen garantierten normalen Tarif für die folgenden Jahre.

DRAM, HBM, NAND: drei Begriffe nicht zu verwechseln

Ein Computer-RAM wird verwendet, um die von den Programmen verwendeten Daten vorübergehend zu speichern. Die Balken DDR4 und DDR5 gehören zur DRAM-Familie. Beide Generationen haben unterschiedliche elektrische und mechanische Eigenschaften. Sie sind nicht austauschbar.

Auch das HBM gehört zur DRAM-Familie. Seine Organisation unterscheidet sich jedoch von der einer klassischen Bar. Speicherschichten werden gestapelt und verbunden, um schnell große Datenmengen zu übertragen. Diese Architektur entspricht insbesondere den Anforderungen von Beschleunigern, die in Infrastrukturen künstlicher Intelligenz eingesetzt werden.

Daher ersetzt ein Käufer keinen DDR5-Bar mit einer HBM-Batterie. Der Wettbewerb zwischen diesen Produkten liegt vorgelagert in der Allokation industrieller Ressourcen. Die Kapazität ist nicht vollständig austauschbar, aber Investitions- und Produktionsabwägungen verbinden die Märkte.

NAND ist eine weitere Verwendung: persistenter Speicher, insbesondere in SSDs. Es behält die Dateien, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Speicher hinzuzufügen bedeutet nicht, das Arbeitsgedächtnis zu erhöhen.

Diese Unterscheidung zählt für das Lesen von Statistiken. Im Geschäftsjahr 2026 meldete Micron einen durchschnittlichen Anstieg von rund 200% für seine NAND-Produkte. Die Zahl von 180% bezieht sich auf seine DRAM-Produkte. Die beiden Erhöhungen beziehen sich auf verschiedene Familien. Sie addieren sich nicht, um den Preisanstieg eines Computers zu messen.

Warum AI Druck auf andere Erinnerungen ausübt

Die industrielle Erklärung beginnt mit der Menge an mobilisiertem Silizium. Bis Juni 2024 hatte Micron angegeben, dass HBM3E etwa dreimal mehr Scheiben benötigte als DDR5. Der Vergleich umfasste die gleiche Anzahl von Bits und den gleichen Herstellungsprozess.

Diese Klarstellung ist unerlässlich. Es geht nicht darum zu sagen, dass ein HBM-Speicher dreimal so viel kostet. Dieser Bericht misst weder einen Verkaufspreis noch die vollen Kosten einer Anlage. Sie gilt nicht automatisch für jede technologische Generation.

Es beschreibt eine Kapazitätsbeschränkung. Wenn mehr Ressourcen zur Herstellung eines anspruchsvollen Siliziumspeichers verwendet werden, kann ihre Verfügbarkeit für andere Produkte abnehmen. Die Stapel-, Montage- und Testschritte fügen ihre eigenen Einschränkungen hinzu.

Tatsächlich fordert die AIA nicht nur HBM an. Server benötigen auch Systemspeicher, einschließlich DDR5. Am 28. Oktober teilte SK hynix mit, dass der Ausbau seines DRAM-Geschäfts auf dem Verkauf von DDR5-Servern beruhte. Die Gruppe meldete auch einen Anstieg der HBM4-Lieferungen.

Am nächsten Tag bestätigte Samsung eine Strategie, die sich auf die iA-Anwendungen konzentrierte. Die Gruppe plant, den Verkauf von HBM- und DRAM-Servern auszubauen. Insbesondere soll das Angebot von Rapid DDR5 für diese Maschinen erhöht werden.

Diese Ankündigungen erklären, warum die Erhöhung auf « IA kauft den gesamten RAM » irreführend wäre. Spannungen kombinieren mehrere Produkte, mehrere Industriestufen und mehrere kommerzielle Schiedsverfahren. Der Speicher eines Servers kann direkter mit dem eines PC konkurrieren, als der einzige Hinweis auf das HBM nahelegt.

Warum eine alte Generation teuer bleiben kann

Die Seniorität einer Technologie garantiert keinen kontinuierlichen Preisverfall. Wenn Hersteller eine Reichweite reduzieren, kann das Angebot abnehmen, bevor die kompatible Ausrüstungsflotte verschwunden ist.

Nicht alle DDR4-Benutzer können zu DDR5 wechseln, indem sie einfach ihre Balken ändern. Das Motherboard muss diese Generation unterstützen. Prozessor und Speichersteuerung müssen ebenfalls kompatibel sein. Migration kann daher einen Plattformwechsel erfordern.

Diese Einschränkung hält die Nachfrage nach älteren Komponenten aufrecht. Es betrifft sowohl Reparaturen als auch bestimmte Erweiterungen bestehender Maschinen. Der Preis hängt dann von der Beziehung zwischen einem sinkenden Angebot und dem verbleibenden Bedarf ab.

Der Marktpunkt vom 30. Oktober beschreibt speziell separaten Druck. DDR5 leidet unter einer begrenzten Kapazität bei fortgeschrittenen Prozessen. DDR4 wird auch von Lieferanten zu Servern neu ausgerichtet. Der gleiche Mechanismus reicht daher nicht aus, um alle im Shop verfügbaren Modelle zu erklären.

Vor dem Kauf muss der Vergleich auf einer kompatiblen Referenz basieren. Gesamtkapazität, Anzahl der Module, Erzeugung und Format müssen übereinstimmen. Eine Laptopleiste ist nicht automatisch eine Alternative zu einem Desktop-Modul.

Industrieverträge und Ladenpreise sagen nicht dasselbe

Große Hersteller verhandeln Lieferverträge. Der Spotmarkt betrifft unmittelbarere Transaktionen. Der Einzelhandelspreis fügt dann die Bedingungen für den Vertrieb hinzu.

Diese Ebenen können sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten entwickeln. Ein Händler kann immer noch eine zuvor gekaufte Aktie verkaufen. Eine neue Lieferung kann zu unterschiedlichen Kosten ankommen. Promotions, Garantie, Transport und Steuern ändern auch den vom Kunden angeforderten Betrag.

Am 30. September erwartete eine sektorale Schätzung einen Anstieg der Preise für konventionelle DRAM-Verträge um 10-15% im vierten Quartal. Diese Prognose verglich zwei aufeinanderfolgende Quartale. Es bedeutete nicht, dass jede Bar zwischen September und Dezember um 10 bis 15% steigen würde.

Es sollte auch nicht direkt mit den 180% verglichen werden, die von Micron veröffentlicht wurden. Der erste Indikator bezieht sich auf herkömmliche DRAM-Verträge und einen Quartalszeitraum. Die zweite beschreibt einen durchschnittlichen Herstellerpreis über eine jährliche Übung mit einer anderen Produktpalette.

Um eine Zunahme im Detail zu messen, muss die gleiche Referenz von vergleichbaren Verkäufern zu definierten Terminen befolgt werden. Die Preise müssen die gleichen Steuern und Gebühren enthalten. Ein nicht verfügbares Angebot oder Preis, das ohne Lieferung angezeigt wird, ist nicht unbedingt einen machbaren Kauf wert.

Welches Gedächtnis ändert sich im Preis eines PCs

Die endgültige Rechnung hängt vom Gewicht der einzelnen Komponenten und der Geschäftspolitik des Verkäufers ab. Eine signifikante Erhöhung des Speichers führt nicht automatisch zu einer identischen Erhöhung des Preises der Maschine.

Ein Computer umfasst auch einen Prozessor, Motherboard, Speicher und Stromversorgung. Ein Laptop enthält eine Batterie und einen Bildschirm. Die Kosten für Montage, Verteilung und Garantie sind ebenfalls im Endpreis enthalten.

Der mechanische Effekt wird aus den Anfangskosten des Speichers, seiner Variation und den Gesamtkosten der Maschine berechnet. Aber diese Berechnung erfordert eine echte Nomenklatur. Ohne diese Daten würde die Zuweisung eines bestimmten Prozentsatzes der Rechnung an die AMR der Erfindung einer Zerlegung gleichkommen.

Der Verkäufer kann einen Teil der Erhöhung seiner Marge absorbieren. Es kann seinen Preis erhöhen oder die Konfiguration ändern. Zwei Computer, die zum gleichen Preis verkauft werden, können unterschiedliche Mengen an Speicher anbieten. Der Vergleich von Etiketten allein kann diese Entwicklung maskieren.

RAM und SSD sollten in diesem Vergleich zwei getrennte Zeilen bleiben. Eine 16 GB Speicherkonfiguration und 512 GB Speicher ersetzen keine 32 GB und 1 TB Maschine mit konstanten Eigenschaften.

Die angekündigten Anlagen liefern nicht sofort

Preiserhöhungen fördern Investitionen. Ihre Auswirkungen auf die verfügbaren Mengen sind jedoch weiterhin gestaffelt. Gebäude, Ausrüstung, Prozesse und industrielle Qualifikationen brauchen Zeit.

Der von Micron am 30. September veröffentlichte Kalender verdeutlicht diese Lücke. Der Hersteller erwartet die ersten Scheiben seiner neuen ID1-Anlage in Idaho Mitte 2027. Sie strebt Ende 2028 für ID2 und 2030 für ihr erstes Werk in New York an. Diese Fristen beschreiben die frühe Produktion, nicht die volle sofortige Kapazität.

SK hynix hat seinerseits langfristige Vereinbarungen mit 14 Großkunden bekannt gegeben. Die bereits abgedeckten Mengen machen mehr als die Hälfte der Produktionskapazität für 2027 und 2028 aus. Dies gibt dem Hersteller Sichtbarkeit und sichert einen Teil der Einkäufe der betroffenen Kunden.

Diese Verträge führen nicht zu dem Schluss, dass das gesamte Weltgedächtnis bereits verkauft wäre. Sie zeigen jedoch, dass Kapazitätsentscheidungen mehrere Jahre dauern, bis eine Person eine Bar kauft.

Reorientierung kann sich auch auf Verbrauchermarken auswirken. Am 3. Dezember 2025 kündigte Micron seinen Rückzug aus dem Crucial Consumer Business an. Der Zeitplan beinhaltete Lieferungen bis Februar 2026, wobei Support und Garantie beibehalten wurden. Die Gruppe erklärte, dass sie ihre strategischen Kunden in schnell wachsenden Segmenten besser bedienen wolle.

Im Libanon, Maßnahme vor der Zuweisung der Erhöhung

Globale Spannungen helfen, die Entwicklung der Versorgungskosten zu verstehen. Es reicht nicht aus, einen durchschnittlichen Anstieg der RMA-Preise im Libanon festzustellen. Die konsultierten Daten liefern keine homogene lokale Reihe über mehrere Jahre mit identischer Referenz.

Für einen Haushalt, einen Studenten oder ein kleines Unternehmen bleibt die nützliche Methode konkret. Eine detaillierte Schätzung sollte angefordert werden und die genaue Referenz für das Modul sollte beibehalten werden. Der Preis muss die Steuern, etwaige Gebühren und Garantiebedingungen angeben. Die tatsächliche Verfügbarkeit muss zum Zeitpunkt des Kaufs bestätigt werden.

Ein nationaler Vergleich würde eine wiederholte Umfrage der gleichen Produkte bei mehreren Verkäufern erfordern. Es sollte zwischen alten Referenzen, neuen Generationen und Kapazitätsänderungen unterscheiden. Ohne diese Arbeit kann eine Lücke zwischen zwei Anzeigen einen Produktunterschied und keine Inflation übersetzen.

Die Entwicklung, die jetzt folgen wird, betrifft die Verträge zum Jahresende und die Einführung neuer Kapazitäten. Ein langsamer Anstieg bleibt ein Anstieg. Um eine Entspannung an der Theke zu sehen, wird es notwendig sein, tatsächliche Abnahmen bei identischen, verfügbaren und vergleichbaren Referenzen zu beobachten.

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