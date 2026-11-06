Saudi-Arabien: Nach Yanbu, Raketen nach Najran

Die von Saudi-Arabien geführte Koalition kündigte am 6. November 2026 das Abfangen von zwei Houthis-Raketen in die Region Najran an. Diese Erklärung folgt auf die vom 5. November betreffend eine Rakete in die Region Medina und eine zivile Warnung in Yanbu. Die Behörden beurteilen die Trümmerschäden in Najran. Die Ankündigungen identifizieren keine bestimmte Einrichtung als Ziel oder liefern eine bestätigte menschliche Bewertung. Die Episoden müssen nach Datum und Ort unterschieden werden.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die von Saudi-Arabien geführte Koalition kündigte am Freitag, den 6. November 2026 das Abfangen von zwei Raketen in Richtung Najran an. Sie schrieb diese Schüsse den jemenitischen Houthis zu. Diese neue Ankündigung folgt auf die am Vortag in Yanbu gestartete Warnung und das angekündigte Abfangen einer Rakete in Richtung der Region Medina.

Koalitionssprecher Turki al-Maliki berichtete, dass die Behörden Schäden durch Trümmer untersuchen. Der saudische Zivilschutz hatte zuvor ein Ende der Gefahr im Najran-Gebiet angekündigt. Der vorliegende Bericht liefert keine menschliche Bewertung.

Zwei Raketen nach Najran, eine separate Episode

Die Ankündigung vom 6. November betrifft den Südwesten des Königreichs, nahe der jemenitischen Grenze. Es stellt keine neue Klärung der Rakete dar, die am Vortag im Westen Saudi-Arabiens gemeldet wurde. Dies sind verschiedene Orte und Episoden.

Die Erwähnung von Schäden im Verlauf der Bewertung erfordert auch eine Unterscheidung zwischen Abfangen und Fehlen von Bodenfolgen. Die Behörden gaben bekannt, dass sie die Projektile im Flug zerstört hatten. Gleichzeitig weisen sie auf die Notwendigkeit hin, die Auswirkungen gefallener Fragmente zu untersuchen.

Die veröffentlichten Informationen geben das Ausmaß eines solchen Schadens nicht an. Sie ermöglichen es auch nicht, ein betroffenes Gebäude zu benennen oder festzustellen, dass eine Energieinfrastruktur getroffen wurde.

In Yanbu, eine Zivilwarnung am 5. November

Am Donnerstag gab die Koalition bekannt, dass sie eine ballistische Rakete in Richtung der Region Medina abgefangen habe. Der Zivilschutz gab eine Warnung in Yanbu am Roten Meer aus und kündigte kurz danach das Ende der Gefahr an.

Geographische Formulierung ist wichtig. Die Verwaltungsregion Medina ist nicht mit der heiligen Stadt verwechselt. Die Warnung an Yanbu reicht nicht aus, um festzustellen, dass die Rakete auf die Stadt Medina, einen religiösen Ort oder eine bestimmte Einrichtung gerichtet war.

Eine weitere Ankündigung der Koalition betraf eine abgefangene Drohne in der östlichen Provinz. Die Presseberichte vom 6. November bringen diese verschiedenen Episoden zusammen. Sie allein zeigen nicht, dass sie zu einer einzigen Operation gehören.

Amman verurteilt den angekündigten Versuch

Am 5. November verurteilte das jordanische Außenministerium den Anschlag auf die Region Medina. Er bezeichnete ihn als Verletzung der saudischen Souveränität und drückte seine Solidarität mit Riad aus.

Diese diplomatische Reaktion betrifft die Episode vom Vortag. Es bietet keine unabhängige Abhörexpertise. Ebenso bleibt die Zuteilung von Feuer an die Houthis die von der Koalition in den untersuchten Ankündigungen formulierte.

Der noch zu erwartende Punkt betrifft vor allem Najran: die Bewertung der durch Trümmer verursachten Schäden und die mögliche Veröffentlichung einer detaillierteren Bewertung.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews