Jordanien-Kasachstan: IA auf der Sicherheitsagenda

Jordanien und Kasachstan bereiten in Astana ein Treffen des Akaba-Prozesses zur Sicherheit künstlicher Intelligenz vor. Abdallah II. und Kassym-Jomart Tokayev stellten diese Priorität bei ihren Gesprächen am 5. November 2026 vor. Die Ernennung ist eine Premiere für dieses Format in Zentralasien. Die Ankündigungen konzentrieren sich auf Kooperations- und Diskussionsziele. Es ist noch nicht möglich festzustellen, dass eine technische Vereinbarung, ein gemeinsames System oder neue Regeln von den Teilnehmern angenommen wurden.

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Jordanien und Kasachstan setzen die Sicherheit künstlicher Intelligenz auf die Tagesordnung ihres Dialogs. Auf ihrem Treffen in Astana am 5. November 2026 stellten Abdallah II. und Kassym-Jomart Tokayev dieses Thema als Priorität des neuen Treffens des Akaba-Prozesses in der kasachischen Hauptstadt vor.

Präsident Kasachen unterstrich einen neuen geografischen Standort: Dieses Format der Sicherheitszusammenarbeit trifft sich erstmals in Zentralasien. Der König von Jordanien begrüßte die gemeinsame Organisation des Treffens. Die offiziellen Ankündigungen beschreiben Arbeitsziele, ohne eine technische Entscheidung über die KI zu veröffentlichen.

Jordanien und Kasachstan erweitern Akaba-Dialog

Der offizielle Besuch von Abdallah II begann am 5. November. Auf dem Programm stehen bilaterale Gespräche und ein neues Treffen des Aqaba-Prozesses zu Sicherheitsherausforderungen. Letzteres wurde für den 6. November angekündigt.

Dieser Rahmen bezieht sich nicht auf ein neues Militärbündnis. Es ermöglicht den Austausch zwischen Beamten über gemeinsame Bedrohungen. Die beiden Staats- und Regierungschefs beziehen das Treffen in Astana auf die Zusammenarbeit gegen Terrorismus und Extremismus sowie regionale Sicherheitsfragen.

Gastgeber Kasachstan fügt diesen Diskussionen eine zentralasiatische Dimension hinzu. Tokajew hob den möglichen Beitrag seiner Region hervor. Er erinnerte auch an die Seniorität des Prozesses, der vor mehr als einem Jahrzehnt vom jordanischen Souverän initiiert wurde.

Künstliche Intelligenz als Thema der Sicherheit

Die Wahl des Themas wird im Bericht des kasachischen Ratsvorsitzes ausdrücklich getroffen. Die Sitzung sollte sich auf die Sicherheit im Bereich der künstlichen Intelligenz konzentrieren. Es ist also nicht nur ein wirtschaftlicher Austausch über neue Technologien.

Die veröffentlichten Informationen enthalten jedoch keine detaillierten Angaben zu den geplanten Regelungen. Sie beschreiben keine gemeinsame Überwachungsplattform, automatisierte Datenfreigabe oder Betriebsprotokoll. Sie können auch nicht die Annahme gemeinsamer Regeln für KI-Systeme bekannt geben.

Diese Grenze schmälert nicht den Umfang der politischen Wahl: Die beiden Länder nehmen das Thema nun in ein Treffen zur Sicherheitszusammenarbeit auf. Es erfordert eine Unterscheidung zwischen der Eröffnung einer Diskussion und ihren Ergebnissen.

Ein Treffen im bilateralen Verhältnis

Die Gespräche vom 5. November beschränkten sich nicht auf das Treffen in Akaba. Beide Führer diskutierten auch Handel, Investitionen, Tourismus und Technologie. Abdullah II. nannte die Verteidigung als einen der zu entwickelnden Bereiche der Zusammenarbeit.

Präsident Kasachen bestand auf der Umsetzung der bereits eingegangenen Verpflichtungen. Die gegenseitigen Besuche des Vorjahres hatten den Beziehungen zwischen den beiden Ländern Impulse verliehen. Aktuelle Ankündigungen erweitern diesen Dialog, ohne einen neuen Betrag oder einen spezifischen Vertrag im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz bereitzustellen.

Die Veröffentlichung der Schlussfolgerungen der Astana-Sitzung wird darüber entscheiden, ob der Austausch zu einem konkreten Programm, gemeinsamen Verpflichtungen oder einem neuen Arbeitsplan führt.

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