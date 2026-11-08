Libanon-Krise: Banken und BDL stehen vor ihren Entscheidungen

Banken, Die Bank des Libanon und der Staat haben eine finanzielle Abhängigkeit aufgebaut, die unhaltbar geworden ist. Diese Akte untersucht Mechanismen, datierte Zahlen, Managementverantwortlichkeiten und soziale Konsequenzen. Es erklärt, warum Aktionäre und Manager für ihre Entscheidungen vor neuen Beiträgen von Einlegern oder der Gemeinschaft antworten müssen.

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Die libanesische Krise ist nicht nur die eines Staates, der zu viel geliehen hat. Das gilt auch für Banken, die die Einlagen ihrer Kunden auf das öffentliche Risiko konzentriert haben, eine Zentralbank, die mehr und mehr die für das Überleben des Modells benötigten Dollars bezahlt hat, und dann für Institutionen, die es den Sparern ermöglicht haben, einen Teil der Anpassung zu tragen, ohne die Verluste generell zu begleichen. Diese Zuständigkeiten ergänzen sich gegenseitig. Niemand kann anderen als Alibi dienen.

Die Finanzbilanz muss daher anders gestellt werden als durch die Konfrontation zwischen « dem Staat das Geld ausgegeben » und « den Banken die Einlagen genommen ». Es ist notwendig, die Mittelbindungen aufzufüllen, die tatsächlich verfügbaren Mittel von den Buchführungsunterlagen zu unterscheiden und zu ermitteln, wer die Risiken gewählt, Einnahmen eingezogen und Entscheidungsbefugnisse behalten hat. Ein Haushalt, der seine Ersparnisse einer Bank anvertraut, führt nicht seinen Risikoausschuss oder seine Wechselkurspolitik. Es ist bereits eine Möglichkeit, die Verantwortung zu verwässern.

Der Einsatz geht über die Reparatur der Vergangenheit hinaus. Der Libanon muss ein System finden, das in der Lage ist, Unternehmen zu finanzieren und nicht nur blockierte Konten zu verwalten. Die Rettung dieser Funktion ist unerlässlich; die Erhaltung der Eigentümer und Manager von Einrichtungen um jeden Preis ist es nicht. Eine Umstrukturierung, bei der die Bürger zahlen müssten, ohne zuvor Vermögenswerte bewertet, Verluste aus Eigenkapital absorbiert und Managemententscheidungen geprüft zu haben, würde den zentralen Fehler des Modells wiederholen: private Einkommen auf der einen Seite, kollektive Risiken auf der anderen.

Die öffentliche Bilanz, an die sich die Banken gebunden haben

Im Juli 2019, vor der offenen Explosion der Krise, schätzte der IWF das staatliche Engagement der Banken auf 68,5% ihrer Vermögenswerte, mehr als das Achtfache ihres erstklassigen Eigenkapitals. Staatsanleihen machten etwa 14% der Vermögenswerte aus, Einlagen bei BDL etwa 55%. Die Risiken des Staates und der Zentralbank bildeten daher keine zwei unabhängigen Schutzmechanismen. Sie waren die beiden Seiten der gleichen Abhängigkeit von der Finanzierung des Landes.

Dieser Anteil ermöglicht es uns, die Verwundbarkeit zu verstehen, ohne eine unvorhersehbare Katastrophe hervorzurufen. Rein rechnerisch betrachtet verliert ein Institut, das dem Achtfachen seiner Eigenmittel ausgesetzt ist, den Gegenwert dieser Eigenmittel, wenn der Wert dieser Risikoposition um 12,5 % sinkt. Diese Berechnung ist weder eine Schätzung der Verluste jeder libanesischen Bank noch eine vollständige Simulation ihrer Bilanzen. Es zeigt, warum extreme Konzentration ein scheinbar bequemes Kapitalpolster sehr schnell absorbieren kann.

Bei der Diversifizierung geht es nicht darum, die Namen der Instrumente zu multiplizieren, wenn ihre Rückzahlungen von derselben Quelle abhängen. Das Halten einer Schatzanleihe, eines Zentralbankeinlagenzertifikats und einer Schuld auf einem Mechanismus, der das Schatzamt refinanziert, kann Portfoliolinien vervielfachen, ohne das wirtschaftliche Risiko zu diversifizieren. Der wahre Test ist der eines gemeinsamen Schocks: Was bleibt, wenn sich die Währungszuflüsse verlangsamen, wenn die Währung ihre Glaubwürdigkeit verliert und der Staat nicht mehr normal leihen kann?

Für die Banken ist die Hauptverantwortung hier. Sie akzeptierten eine Abhängigkeit, die in ihrer Größe messbar war. Die Regulierungsbehörden löschen diese Managemententscheidung nicht. Ein autorisierter Vermögenswert kann gefährlich sein, wenn er die Bilanz dominiert, insbesondere wenn die Ressourcen, die ihn finanzieren, Kunden gehören, die wahrscheinlich eine Rückzahlung verlangen.

Der Staat hat eine unhaltbare Nachfrage nach Finanzierung geschaffen

Die Rolle der Regierungen darf nicht hinter der der Banker verschwinden. In seiner Diagnose vom Juli 2019 schätzte der IWF die öffentliche Verschuldung auf 151% des BIP für 2018 und das Haushaltsdefizit auf 11%. Die Zinsen machten über 9% des BIP aus. Diese Zahlen beschreiben eine Wirtschaft, in der der Schuldendienst erhebliche Ressourcen absorbierte, noch bevor er Infrastruktur und öffentliche Dienste angemessen finanzierte.

Ein Defizit allein ist kein wirtschaftlicher Fehler. Kreditaufnahmen für produktive Investitionen können zukünftige Einnahmen steigern. Das Problem tritt auf, wenn sukzessive Kreditaufnahmen keine anteilige Rückzahlungskapazität aufbauen und Zinsen eine neue Finanzierung erfordern. Die Kosten der Vergangenheit belasten dann jeden Haushalt, während das Versprechen von Reformen die Fortsetzung der Kredite rechtfertigt. Der folgende Kredit löst das Ungleichgewicht nicht auf: Er verschiebt seine Abwicklung.

Die Weltbank beschrieb diese politische Ökonomie in ihrem Bericht 2022 über die öffentlichen Finanzen. Es analysiert eine Ressourcenerfassung für etablierte Interessen und ein Modell, das wesentliche Dienste verschlechtert hat. Strom, Wasser, Gesundheit, Bildung und Sozialschutz sind keine sekundären Elemente der Finanzkrise. Wenn der öffentliche Dienst schlecht funktioniert, zahlen die Haushalte wieder, um einen privaten Dienst zu erhalten, der oft von ungleicher Qualität ist.

Dies verbietet zwei Vereinfachungen. Die erste wäre, die Banken zur einzigen Quelle der Katastrophe zu machen. Die zweite wäre die Schlussfolgerung, dass, da der Staat eine große Verantwortung trägt, alle Bürger unbegrenzte Bankverpflichtungen garantieren müssen. Die Staatsverschuldung erfordert Umstrukturierung und Steuerreform. Es verwandelt die falschen Entscheidungen professioneller Investoren nicht automatisch in vollständig geschützte Ansprüche an das Unternehmen.

Zwei Defizite, gleiche Dollarabhängigkeit

Das Haushaltsdefizit und das externe Defizit werden oft verwechselt. Die erste Maßnahme ist die Differenz zwischen Einnahmen und öffentlichen Ausgaben. Die zweite, in ihrer gegenwärtigen Dimension, beschreibt den Handel mit Waren, Dienstleistungen und Einkommen mit dem Rest der Welt. Der Libanon könnte daher sowohl für seine Staatskasse als auch für die externen Zahlungen seiner Wirtschaft Finanzmittel benötigen. Die gleichen Kapitalzuflüsse halfen, beide Salden zu stützen.

Im Februar 2018 verzeichnete der IWF ein Leistungsbilanzdefizit von mehr als 20% des BIP, während das Wachstum der privaten Einlagen 2017 nur 3,8% betrug. Fragilität war nicht nur auf die Existenz von Einfuhren zurückzuführen. Es war das Ergebnis einer langfristigen Finanzierung, die von Finanzzuflüssen abhängig war, in einem System, dessen Währungsstabilität das Vertrauen in Dollarverpflichtungen förderte.

Geld, das von der Diaspora geschickt wird, kann eine Familie, einen Immobilienkauf oder eine Bankeinlage finanzieren. Es handelt sich nicht unbedingt um eine produktive Investition, die dann die für die Rückzahlung notwendigen Währungen generiert. Ein Zufluss von Dollar kann heute Liquidität geben und gleichzeitig Schulden für morgen schaffen. Dieser Unterschied zwischen Einkommen und Finanzierung ist wesentlich: Beide bringen Währungen ein, aber nur letztere müssen an einen Gläubiger zurückgegeben werden.

BDL und Banken konnten den Außenhandel, die öffentlichen Ausgaben oder die Geopolitik nicht allein kontrollieren. Sie könnten jedoch ihre Abhängigkeit von diesen Strömen messen und daraus Grenzen ziehen. Bei Missmanagement geht es nicht nur um Risiken. Es beinhaltet auch die Organisation seiner Aktivität, als ob ein bekanntes Risiko niemals eintreten könnte.

Eine Zentralbank macht nicht die versprochenen Dollars

Eine Zentralbank kann ihre Landeswährung ausgeben. Es kann nicht das Motto eines anderen Landes nach Belieben erstellen. Diese Grenze verleiht der libanesischen Dollarisierung besondere Bedeutung. Eine auf Dollar lautende Einlage ist ein Unternehmen in einer Einheit, die weder die Geschäftsbank noch die BDL durch einfache Ausgabe von Büchern herstellen können.

Der Unterschied zwischen Liquidität und Solvenz wird entscheidend. Ein Institut verfügt möglicherweise vorübergehend über keine Liquidität, wenn es über Vermögenswerte verfügt, deren Wert seine Schulden deckt. Es kann auch eine gewisse Liquidität haben, aber nicht genug Vermögenswerte, um alle seine Gläubiger zurückzuzahlen. Im ersten Fall kann eine temporäre Finanzierung das Problem lösen. In der zweiten muss man einen Verlust erkennen, Kapital machen oder Verpflichtungen ändern.

Die Diagnose wird daher nicht von der einzigen an den Schaltern verfügbaren Ticketmenge abgezogen. Eine Bank, die in der Lage ist, einen kleinen Teil der Auszahlungen zu begleichen, beweist nicht, dass sie alle ihre Einzahlungen einhalten kann. Umgekehrt kann eine Rationierung Bargeld bewahren, ohne den Kredit wiederherzustellen. Die Verwechslung zwischen diesen beiden Konzepten hat eine politische Konsequenz: Sie ermöglicht es uns, eine Behinderung als vorläufig darzustellen, die eine Umstrukturierung erfordert.

Wir müssen auch die Währung der Rückzahlung betrachten. Die Rückgabe eines Anspruchs in Dollar an Bücher zu einem ungünstigen Preis ist keine neutrale Transaktion. Der Nominalbetrag kann auf einem Dokument verbleiben, während sein Verwendungswert reduziert wurde. Für einen Einzahler, der für einen Krankenhausaufenthalt oder ein Auslandsstudium bezahlen muss, zählt die tatsächlich verfügbare und übertragbare Währung, nicht nur der Kontotitel.

Financial Engineering bezahlt für die Verschiebung des Problems

BDL-Operationen versuchten, die vom System benötigten Währungen anzuziehen. Unter anderem beschreibt der IWF-Bericht 2019 einen Mechanismus, bei dem eine neue Dollareinlage mit 6,5% bewertet wurde, mit der Möglichkeit, etwas mehr als 2% in Pfund zu leihen und sie 10,5% für 10 Jahre bei der BDL zu platzieren. Transaktionen seit Herbst 2017 hatten bis Februar 2019 mehr als 24 Milliarden US-Dollar von Banken angezogen.

Der Mechanismus ist aufschlussreicher als sein Name. Die Geschäftsbank steuert Dollar bei und verdient eine Rendite sowie eine Marge bei einer kostengünstigen Buchtransaktion. Die Zentralbank erhält sofort die Währungen, akzeptiert aber die finanziellen Verbindlichkeiten. Die Operation verbessert den Cashflow und erhöht gleichzeitig die zukünftigen Rechnungen. Sie schafft nicht allein einen Export, ein Steueraufkommen oder eine Tätigkeit, die in der Lage ist, die Dollars zurückzuzahlen.

Es wäre falsch, die beiden Kurse mechanisch zu addieren, um eine universelle Rendite anzukündigen: Währungen, Beträge, Laufzeiten und Bedingungen unterscheiden sich. Aber der Anreiz ist klar. Je vorteilhafter die öffentliche Einrichtung für Investitionen zahlt, desto weniger erscheint die Finanzierung gewöhnlicher Unternehmen bei vergleichbarem offensichtlichem Risiko attraktiv. Die Rentabilität der Banken kann dann mehr von einer monetären Entscheidung als von der Produktionskapazität der Wirtschaft abhängen.

Bereits im Januar 2017 warnte der IWF-Direktorium, dass die nichtkonventionellen Transaktionen 2016 die Reserven gestärkt hätten, ohne eine dauerhafte Lösung darzustellen. Ihre Kritik ist daher nicht nur rückblickend. Das Problem war, für welche Art von Reform die gekaufte Zeit verwendet werden sollte und wer die Rechnung tragen würde, wenn diese Reform nicht stattfinden würde.

Die angezeigte Stabilität hatte steigende Kosten

Die Verteidigung eines Wechselkurses kann die Unsicherheit begrenzen und das Einkommen vorübergehend schützen. Aber Parität ist nicht nachhaltig, nur weil sie sichtbar bleibt. Sie muss auf kompatiblen Ressourcen, Steuerpolitik und externer Finanzierung basieren. Wenn sich diese Bedingungen verschlechtern, erfordert die Aufrechterhaltung des Preises eine Erhöhung der Kosten oder eine Anpassung an anderer Stelle.

Der IWF berichtete im Februar 2018, dass die Operationen der BDL die Stabilität bewahrt, aber Marktverzerrungen verursacht, Geld geschaffen und die Bilanz der Zentralbank geschwächt hätten. Sie empfahl eine konventionellere Politik und eine Reduzierung bestimmter Interventionen auf den öffentlichen Schuldenmärkten. Er hob auch die Risiken hervor, die mit der Fälligkeit und dem staatlichen Engagement des Bankensektors verbunden sind.

Diese Warnungen erfordern eine Unterscheidung zwischen taktischem Erfolg und strategischem Versagen. Eine Trennung für ein paar Monate zu vermeiden, kann nützlich sein, wenn diese Verzögerung die Anfälligkeit reduziert. Wenn sich die Verbindlichkeiten schneller ansammeln als die Rückzahlungsfähigkeit, erhöht die Verzögerung stattdessen die Größe der zukünftigen Anpassung. Das sichtbare Ergebnis bleibt beruhigend, bis Kontinuität unmöglich wird.

Das Governance-Problem besteht gerade darin, diese Schiedsverfahren zu kontrollieren. Eine Politik, die die öffentliche Bilanz nachhaltig einbezieht, sollte nicht allein auf der Grundlage des Tageskurses oder des jährlichen Bankgewinns bewertet werden. Es ist notwendig, die Gesamtkosten, die Begünstigten, die festgelegten Fristen, die ungünstigen Szenarien und die Ausstiegsmöglichkeiten zu kennen. Ohne diese Informationen wird Stabilität zu einem Autoritätsargument, anstatt ein überprüfbares Ergebnis zu sein.

Warum Bruttoreserven nicht ausreichen

Ein Bestand an Währung ist nicht unbedingt ein Reichtum, der ohne Rücksicht verfügbar ist. Wenn eine Zentralbank Dollar von Banken erhält, können ihre Vermögenswerte steigen, aber auch ihre Verbindlichkeiten gegenüber ihnen steigen. Die Präsentation nur des ersten Satzes vermittelt ein unvollständiges Bild des finanziellen Schutzes des Landes.

Ein Beispiel ermöglicht es Ihnen, der Schaltung zu folgen. Ein Kunde zahlt 100 Dollar bei einer Bank ein, die 80 bei der Zentralbank platziert. Die Bank schuldet dem Kunden immer noch 100 und hält eine Schuld von 80 auf dem BDL. Wenn es die Dollars verwendet, um andere Zahlungen zu befriedigen, verschwindet die Bankschuld nicht. Aber seine Anwesenheit in einer Bilanz bedeutet nicht mehr, dass die entsprechenden 80 $ sofort verfügbar sind. Die verbleibenden Vermögenswerte und ihr Bergungswert sollten überprüft werden.

Dieses Beispiel ist eine Illustration, nicht die Reproduktion einer bestimmten libanesischen Operation. Es erklärt auch, warum die Hinzufügung von Verlusten irreführend werden kann. Ein Verlust von BDL auf einem Vermögenswert kann auf den Wert der Bankforderung und dann auf die Fähigkeit zur Rückzahlung des Einlegers übertragen werden. Die Zählung jedes Ereignisses als unabhängiger Verlust würde die Gesamtsumme künstlich aufblähen. Umgekehrt hebt die Beseitigung von Forderungen zwischen Instituten bei der Konsolidierung den Mangel an Ressourcen gegenüber Einlegern nicht auf.

Eine seriöse Schätzung muss daher ihren Anwendungsbereich angeben: BDL, Banken, Staat oder konsolidiertes Ensemble; Nominalwert oder erzielbarer Wert; Bücher oder Dollar; Datum und Umrechnungskurs. Die großen Beträge ohne diese Definitionen dienen den politischen Konfrontationen mehr als sie helfen zu entscheiden, wer wie viel beitragen soll.

Der Standard von März 2020 erklärt nicht Oktober 2019

Am 7. März 2020 kündigte die Regierung die Aussetzung der Zahlung eines 1,2 Milliarden US-Dollar schweren Eurobonds an, der am 9. März fällig wurde. Die Pressemitteilung des Finanzministeriums berief sich auf den Schutz der Devisenreserven. Diese Entscheidung stellte einen großen Bruch im Verhältnis zu den Gläubigern von Schuldverschreibungen dar.

Es hat jedoch nicht nachträglich die Bankenschwierigkeiten von 2019 geschaffen. Die Beschränkungen für den Zugang zu Einlagen und die Knappheit von Dollar waren früher. Der IWF-Bericht 2023 stellt die Umkehrung der Ströme vor den Staatsbankrott. Die Pandemie und Explosion des Hafens von Beirut verschärfte dann eine bereits eingeleitete Krise. Die Respektierung dieser Chronologie verhindert, dass ein entscheidendes Ereignis in eine einzigartige Erklärung verwandelt wird.

Der Bankensektor verteidigte eine weitere Lesung seiner Verantwortung. In seinem Jahresbericht 2020 betont Crédit Libanais die Folgen eines Zahlungsausfalls und das Fehlen eines Kapitalkontrollrahmens und stellt die Banken als öffentlichen Entscheidungen ausgesetzt dar. Dieses Argument identifiziert echte institutionelle Misserfolge. Es beantwortet nicht die vorherige Frage: Warum hatten die Institutionen so viele Risiken, die mit denselben Institutionen verbunden waren?

Der Mangel kann für seine Vorbereitung und für das Fehlen einer schnellen Regelung kritisiert werden, die folgte. Aber fortgesetzte Zahlungen hätten keine neue Dollarquelle geschaffen. Die wirkliche Wahl war die Verwendung knapper Ressourcen und die Organisation bereits akkumulierter Verluste. Gegen eine vollständige Zahlung und eine Katastrophe zu sein, vermeidet es, das Szenario zu diskutieren, das hätte vorbereitet werden sollen: eine koordinierte Umstrukturierung von Staat, Banken und Zentralbank.

Professionelle Verantwortung, nicht nur Opferstatus

Die Vorschriften legen ein Minimum an Zwängen fest. Es ersetzt nicht das Urteil der Führer. Die Grundsätze der Bankenaufsicht des Basler Ausschusses geben dem Verwaltungsrat die letztendliche Verantwortung für eine nachhaltige Strategie und legen den Fokus auf Risikokonzentration. Diese Standards sind ein Maßstab für gutes Management; Sie allein sind nicht gültig für ein Urteil über einen spezifischen Verstoß gegen libanesisches Recht.

Um die Verantwortlichkeiten einer Institution zu beurteilen, müssen ihre konkreten Entscheidungen geprüft werden. Welcher Anteil der Bilanz hing vom öffentlichen Sektor ab? Mit welchen Fristen? Welche Resistenztests wurden durchgeführt? Hat das Management seine Exposition begrenzt, wenn die Löhne gestiegen sind? Wurden Gewinne einbehalten, um Verluste aufzufangen, oder ausgeschüttet? Haben Kunden Informationen erhalten, die in einem angemessenen Verhältnis zu den Risiken stehen?

Dies sind Managementfragen, bevor es sich um strafrechtliche Fragen handelt. Eine Wahl kann legal und dennoch rücksichtslos sein. Ein Administrator hat möglicherweise ein Risiko unterschätzt, ohne Mittel umzuleiten. Aber das Fehlen einer Verurteilung reicht nicht aus, um zu zeigen, dass seine Verwaltung öffentlichen finanziellen Schutz verdient. Umgekehrt erfordert eine Betrugsgebühr angemessene Beweise und Verfahren; es wird nicht von einem schlechten kollektiven Ergebnis abgeleitet.

Die Unterscheidung muss praktische Konsequenzen haben. Die Aktionäre haben das Kapital zur Verfügung gestellt, das das unternehmerische Risiko bezahlt und absorbiert. Die Führer übten Entscheidungsbefugnisse aus. Gewöhnliche Einleger kauften einen Aufbewahrungs- und Zahlungsdienst, keine Teilnahme am Anlageausschuss. Teilen Sie die Verluste, als ob diese drei Positionen gleichwertig wären, würde die Bedeutung der Bankhaftung selbst beseitigen.

Vergangene Gewinne und gegenwärtige Verluste müssen in Einklang gebracht werden

Ein Bericht, der an einem bestimmten Datum veröffentlicht wird, sagt nicht alles. Um die wirtschaftliche Verantwortung zu verstehen, ist es notwendig, mehrere Jahre zu folgen: Zinserträge, Dividenden, Vergütung, Kapitalzuführungen, Transaktionen mit nahestehenden Parteien und Änderungen der Ansprüche. Eine Bank hat möglicherweise Gewinne ausgewiesen, bevor ein latentes Risiko zu einem erfassten Verlust wird. Die Frage ist, wie viel von diesem Einkommen auf nachhaltigen Zahlungen basierte und welcher Anteil von Verpflichtungen abhing, die normalerweise nicht erfüllt werden konnten.

Eine strenge Analyse kann nicht ankündigen, dass eine frühere Dividende illegal war. Sie muss nach der Buchführungsgrundlage, den zum Zeitpunkt der Verteilung verfügbaren Informationen und den geltenden Vorschriften suchen. Andererseits ist es nicht übertrieben, diese Überprüfung zu verlangen, wenn eine Rekapitalisierung oder ein öffentlicher Beitrag vorgesehen ist. Es wäre inkonsequent, das Einkommen aus einem Risiko, dessen Realisierung dann vollständig kollektiviert würde, als dauerhaft privat zu behandeln.

Die gleiche Argumentation gilt für Führungskräfte. Ihre Verantwortung beschränkt sich nicht auf ihren persönlichen Reichtum oder ihre Anwesenheit in einer Institution zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs. Es hängt von ihren Funktionen, genehmigten Entscheidungen, eingegangenen Warnungen und den ihnen zur Verfügung stehenden Befugnissen ab. Eine Rückeroberung von Vermögenswerten oder eine Vergütung kann beantragt werden, wenn eine Rechtsgrundlage dies zulässt. Sie müssen aus Dateien verschlüsselt werden, nicht als bestimmte Geldreserve beworben.

Die Reihenfolge der Operationen zählt. Die Bewertung von Vermögenswerten und Kapital muss dem Versprechen der Unterstützung vorausgehen. Andernfalls wird der von der Community angeforderte Betrag zum Ausgangspunkt, während die Managementüberprüfung auf eine unbestimmte Zukunft verwiesen wird. Das ist genau die Art von Umkehr, die ein glaubwürdiger Krisenausstieg verhindern muss.

BDL hat eine spezifische institutionelle Verantwortung

Die Zentralbank war nicht einer von mehreren Einlegern. Sie definierte die Instrumente, legte deren Bedingungen fest und nahm eine zentrale Stellung in der Organisation der Finanzierung ein. Ihre wirtschaftliche Verantwortung liegt daher in der Gestaltung des Systems, seiner Fortführung, der Qualität der veröffentlichten Informationen und der Art und Weise, wie die Risiken überwacht wurden.

Die persönlichen Verantwortlichkeiten müssen gesondert festgelegt werden. Die gesamte Krise auf einen einzigen Gouverneur zu reduzieren, würde kollegiale Entscheidungen, Aufsichtsmechanismen und teilnehmende Banken aus dem Spielraum lassen. Umgekehrt sollte die Berufung auf kollektive Verantwortung nicht zulassen, dass jeder hinter der Institution verschwindet. Die nützliche Kette ist die der Handlungen: Vorschlag, Genehmigung, Ausführung, Kontrolle und Information.

Die BDL kündigte im September 2026 den Start eines neuen Audits von Alvarez & Marsal an, das am 17. August begann. Sie betrifft ausgewählte Transaktionen im Zusammenhang mit externen Vermögenswerten zwischen Oktober 2019 und Dezember 2023, einschließlich Zuschüssen, Überweisungen und Akkreditiven. Der Start einer Mission ist nicht ihr Ergebnis. Es ist nicht möglich, im Voraus zu erklären, dass eine bestimmte Transaktion betrügerisch war oder dass ein Betrag zurückgefordert würde.

Sein Interesse wird es sein, Entscheidungen und ihre vorteilhaften Eigentümer zu dokumentieren. Bei wichtigen Maßnahmen zur Unterstützung der Einfuhr muss zwischen den Kosten einer wirtschaftspolitischen Entscheidung, einer Fehlausrichtung, einem möglichen Missbrauch und festgestellten Verstößen unterschieden werden. Falsche Ausgaben und Veruntreuung sind nicht dasselbe. Sie zu verwechseln, würde es eher schwieriger als einfacher machen, echte Verantwortlichkeiten zu identifizieren.

Die Rationierung verteilte auch die Verluste

Wenn keine umfassende Lösung schnell angenommen wird, bedeutet dies nicht, dass Verluste in einem Kofferraum intakt warten. Sie werden durch begrenzte Abhebungen, Umwandlungen, den Verkauf von Haarschnitten und die Erosion der Kaufkraft verteilt. Haushalte, die sofort Geld brauchen, haben nicht die gleiche Verhandlungsmacht wie diejenigen, die warten können.

Eine Conversion veranschaulicht diesen Transfer. Wenn eine Schuld von 1.000 US-Dollar in Pfund zu einem Zinssatz von 20 Prozent der Rate bezahlt wird, zu der der Empfänger Dollar einlösen kann, gibt er nur das Äquivalent von 200 US-Dollar zurück. Der wirtschaftliche Verlust erreicht dann 80%, unabhängig von dem in der Umfrage verwendeten Wort. Dieses Beispiel ist hypothetisch und beschreibt keinen derzeit geltenden Zinssatz. Es erklärt, warum die Abwicklung einer Einlage bewertet werden muss, nicht nur in Buchhaltungseinheiten.

Die Zeit erzeugt einen weiteren Haarschnitt. 10.000 Dollar in zehn Jahren zu erhalten, bedeutet nicht, sie heute zu erhalten. Mit einem illustrativen Diskontsatz von 5% pro Jahr beträgt der Barwert etwa 6.139 $. Dieser Zinssatz ist weder eine Prognose noch ein Bankzins. Die Berechnung zeigt, dass eine vollständige nominale Rückzahlung, sehr verspätet und möglicherweise riskant, einen erheblichen wirtschaftlichen Verlust verursachen kann.

Der IWF schätzte 2023 in einem Restrukturierungsszenario, das März 2020 und Januar 2023 vergleicht, den Rückgang der erstattungsfähigen Einlagen aufgrund der Verschiebung der Behandlung der Krise auf etwa 10 Milliarden US-Dollar. Dies ist eine Szenarioberechnung, kein individuelles Konto. Seine Lehre ist direkt: Warten hat seinen Preis, und es wird nicht notwendigerweise nach der Verantwortung eines jeden verteilt.

Rundschreiben ersetzen keine Umstrukturierung

Auszahlungsprogramme bringen nutzbares Geld an die Begünstigten, die es brauchen. Ihre unmittelbare Nützlichkeit sollte nicht minimiert werden. Sie regeln jedoch nicht die Bewertung aller Vermögenswerte, das von jeder Bank benötigte Kapital oder die endgültige Behandlung der Rechte aller Einleger.

Laut der am 4. November 2026 von der Wirtschaftsforschungsstelle von Crédit Libanais veröffentlichten Präsentation treten die Änderungen der Rundschreiben 158 und 166 vom 3. November am 1. Dezember in Kraft. Sie erhöhen die monatlichen Grenzen auf $ 1.200 und $ 600 für berechtigte Begünstigte. Cash-Komponenten bleiben bei $ 800 bzw. $ 400; Die Erhöhung bezieht sich auf die Kosten pro Karte. Daher sollten die neuen Obergrenzen nicht als vollständig einziehbar in Banknoten oder als bereits am 8. November anwendbar dargestellt werden.

Diese Unterscheidung zeigt die Verwaltung der Vorrichtung. Ein auf bestimmte Zahlungen beschränktes Nutzungsrecht hat nicht genau die gleichen Eigenschaften wie ein frei übertragbarer Dollar. Die monatliche Obergrenze reicht auch nicht aus, um die endgültige Wiedereinziehung zu bestimmen: Zulässigkeit, kumulative Grenzen, Laufzeit und künftige Abzugsregeln müssen berücksichtigt werden.

Für den Antragsteller sollte die Transparenz in einigen Details gewahrt werden: anerkannter Betrag, bereits erstatteter Wert, Saldo, Rückgabewährung, Kalender und Beschwerderecht. Eine Reihe von Rundschreiben kann bestimmte Flüsse verbessern, ohne diesen vollständigen Vertrag bereitzustellen. Daher sollte ihre Ausdehnung nicht als Nachweis dafür dienen, dass sich die Betriebe von der normalen Tätigkeit erholt haben oder dass der Verlustkonflikt gelöst ist.

Produktiver Kredit bleibt das Hauptopfer

BDL-Daten für Dezember 2025 liefern ein Maß für die Sackgasse. Das Gesamtvermögen der Bank belief sich auf 102 Milliarden Dollar. Die BDL-Währung und die Einlagenlinie machten 77,5 Milliarden oder 76% der Gesamtsumme aus. Die Kreditforderungen fielen auf 5,2 Milliarden US-Dollar, gegenüber 58,1 Milliarden US-Dollar im Januar 2019, was nur 5,1% der Vermögenswerte ausmacht.

Der Dollar-Vergleich sollte mit Methodik interpretiert werden. Es kombiniert Rückzahlungen, Aktivitätskontraktion, Wechselkursänderungen und Bewertungseffekte. Dies bedeutet nicht, dass die Gesamtheit der Differenz neuen abgelehnten Darlehen entspricht oder der gleiche Betrag physisch verschwunden ist. Doch die Schwäche der Kreditposition in der Schlussbilanz zeigt, dass die Vermittlungsfunktion nach wie vor tiefgreifend beschädigt ist.

Ein Unternehmen kann Aufträge haben und kein Geld haben, um seine Rohstoffe zu kaufen. Ein Exporteur kann Finanzierung zwischen Produktion und Kundenzahlung benötigen. Kostengünstige Ausrüstung kann mehrere Jahre der Abschreibung erfordern. Ohne ausreichende Kredite hängen diese Projekte vom Eigentum des Eigentümers, der Verwandten oder der Investoren ab, die in der Lage sind, sofort Mittel einzubringen.

Das Ergebnis ist eine wirtschaftliche Auswahl, die sich nicht mehr allein auf die Qualität der Projekte stützt. Es begünstigt diejenigen, die bereits über Liquidität verfügen. Eine Wirtschaft kann weiterhin mit Bargeld handeln, während sie die Mechanismen verliert, die Investitionen finanzieren, Risiken zuweisen und neuen Unternehmern den Eintritt in den Markt ermöglichen. Die Anzahl der offenen Agenturen oder Transaktionen reicht daher nicht aus, um die Sanierung der Banken zu messen.

Eine Krise, die die Einkommensverteilung verändert

Die Weltbank hat die Armut 2022 in den von ihrer Umfrage abgedeckten Bereichen mit 44 Prozent gemessen, gegenüber 12 Prozent im Jahr 2012. Für libanesische Staatsangehörige aus diesen Gebieten waren es 33 Prozent. Die im Mai 2024 veröffentlichte Studie umfasst fünf Gouvernements und darf nicht in ein erschöpfendes Maß für die gesamte libanesische Bevölkerung im Jahr 2026 umgewandelt werden. Dennoch zeigt sie eine erhebliche soziale Verschlechterung.

Zugang zum Dollar getrennte Situationen. Ein Haushalt, der Überweisungen aus dem Ausland erhält, erleidet nicht den gleichen Schock wie ein Arbeitnehmer, der in Pfund bezahlt wird, selbst wenn beide in derselben Nachbarschaft leben. Das Vorhandensein von sichtbarem Konsum, häufigen Restaurants oder Immobilienkäufen widerlegt daher nicht die Verarmung anderer Gruppen. Ein Durchschnitt und einige Anzeichen von Wohlstand beschreiben nicht die Verteilung der Ressourcen.

Die Kosten übersteigen sofort verlorene Einnahmen. Die Verschiebung der Pflege, die Unterbrechung der Ausbildung oder der Verkauf eines Vermögenswertes zur Finanzierung der laufenden Ausgaben können die Möglichkeiten des Haushalts dauerhaft verringern. Diese Effekte sind vom Buchwert der Bankverluste zu unterscheiden: Sie können nicht ohne Methode addiert, aber nicht aus einer Analyse der Folgen ausgeschlossen werden.

Im Jahr 2023 beschrieb der IWF eine Wirtschaft, die seit Beginn der Krise rund 40 Prozent ihrer Aktivität verloren hatte, und eine abgeschriebene Währung von 98 Prozent. Dies ist in der Größenordnung datiert, keine aktualisierte Berechnung bis November 2026. Sie zeigen, warum das Bankenproblem nicht durch geschlossene Verhandlungen zwischen Bilanzinhabern gelöst werden kann: Es handelt sich um Bürger, die manchmal noch nie eine bedeutende Einlage besaßen.

Verluste in der richtigen Reihenfolge absorbieren

Das Prinzip ist keine improvisierte Sanktion gegen den Privatsektor. Der Rat für Finanzstabilität definiert eine effektive Bankenabwicklung als einen Mechanismus, der wesentliche Funktionen wahrt und gleichzeitig die Absorption von Verlusten gemäß der Schuldenhierarchie ermöglicht, ohne die Steuerzahler einer ungebührlichen Rechnung auszusetzen. Es unterscheidet daher die Kontinuität der Dienstleistungen vom Überleben der Eigentümer.

Im September 2026 erinnerte der IWF den Libanon ausdrücklich daran, dass kein Einleger Verluste vor Aktionären und nachrangigen Gläubigern aufnehmen sollte. Sie forderte ferner, dass die Rückzahlung mit der Rentabilität der Banken und der Tragfähigkeit der öffentlichen Verschuldung vereinbar sei. Diese beiden Bedingungen gehen zusammen: Der Schutz der Einleger kann kein Versprechen einer unmöglichen öffentlichen Finanzierung sein, aber der Schutz der öffentlichen Finanzen kann nicht rechtfertigen, das Kapital der Eigentümer auf Kosten der Kunden intakt zu halten.

In der Praxis müssen Vermögenswerte zuerst zum vertretbaren Wert bewertet, Verluste gemessen und die Kapitale, die sie absorbieren, identifiziert werden. Nachhaltige Institutionen müssen wirklich verfügbare Inputs haben. Ein Kapitalversprechen, ein ungewisser zukünftiger Gewinn oder eine Verschuldung gegenüber einer insolventen Institution selbst sind nicht gleichbedeutend mit neuen Ressourcen.

Banken, die diese Bedingungen nicht erfüllen können, müssen gemäß dem geltenden Rahmen einem geordneten Umstrukturierungs-, Geschäftsübertragungs- oder Liquidationsmechanismus unterliegen. Nützliche Jobs und Funktionen verdienen es, so weit wie möglich geschützt zu werden. Die Kontrolle über bestehende Aktionäre stellt jedoch kein Recht dar, unabhängig von den Verlusten ihres Instituts zu behalten.

Öffentlicher Beitrag muss begrenzt und gerechtfertigt sein

Der Staat kann sich den Folgen seiner Schulden nicht fremd erklären. Ihre Beitragsfähigkeit hängt jedoch von zukünftigen Einnahmen, Kernausgaben und anderen Verpflichtungen ab. Eine Garantie anzubieten, ohne ihre Finanzierung zu definieren, verlagert das Problem auf die Steuerzahler oder auf die Währung, ohne zusätzliche Ressourcen zu schaffen.

Ein einfaches Budgetbeispiel macht es möglich, die Kosten eines Versprechens zu sehen. Eine jährliche öffentliche Zahlung von 1 Milliarde US-Dollar über 10 Jahre stellt 10 Milliarden US-Dollar vor Zinsen und Rabatt dar. Es muss aus Einnahmen, Ersparnissen, Vermögenswerten oder Krediten stammen. Dieser illustrative Betrag beschreibt keinen angenommenen Plan. Es erfordert nur, dass die Überlegung benannt wird: Welche Steuerzahler zahlen, welche Dienstleistungen werden reduziert, welche Waren mobilisiert und welche neuen Schulden entstehen?

Ein Beitrag kann diskutiert werden, um wesentliche Funktionen oder eine Kategorie von Antragstellern zu schützen. Sie muss dann gedeckelt, transparent und von Gegenparteien begleitet werden. Sie dürfen nicht dazu verwendet werden, den Wert von Aktien, deren Verluste hätten erfasst werden sollen, ohne Aufpreis aufzufüllen. Die Überwachung der Verwendung der Mittel und die Veröffentlichung der wirtschaftlichen Begünstigten wird ebenso wichtig wie der angekündigte Betrag.

Die Mobilisierung eines öffentlichen Vermögenswertes erfordert die gleiche Überprüfung. Sein Verkauf ist kein reproduzierbares Einkommen; es tauscht ein Erbe gegen eine einmalige Ressource aus. Es kann auch nachfolgenden Generationen eine Reserve oder ein Einkommen entziehen. Die Golddatei fällt unter dieses spezifische Erbe Problem. Es sollte nicht als Abkürzung für Banken verwendet werden, um ihre eigenen Verluste und Rekapitalisierungsmöglichkeiten zu bewerten.

Wiedererlangung von Gerechtigkeit ersetzt nicht die Eigenmittel

Die Suche nach unrechtmäßig erworbenen Vermögenswerten ist erforderlich, wenn es Elemente und eine Rechtsgrundlage gibt. Dies ermöglicht es, Ressourcen wiederherzustellen und die Rechenschaftspflicht effektiv zu gestalten. Ein in einem Verfahren genannter Betrag ist jedoch nicht unbedingt ein erstattungsfähiger Betrag, der den Einlegern unmittelbar zur Verfügung steht.

Es müssen mehrere Schritte unterschieden werden: die Identifizierung eines Vermögenswertes, sein mögliches Einfrieren, die Gerichtsentscheidung, die Rechtsmittel und seine wirksame Rückgabe. Hindernisse für das Eigentum, die Gerichtsbarkeit oder die Durchsetzung können auftreten. Ein Finanzplan sollte daher künftige Wiedereinziehungen nur mit expliziten Annahmen und nicht als bereits gehaltene Liquidität berücksichtigen.

Diese Disziplin ist kein Grund, Untersuchungen zu verlangsamen. Sie verhindern, dass sie als Rechtfertigung für die Verschiebung der Umstrukturierung herangezogen werden. Die Reaktion auf persönliche Fehler und die Wiederherstellung eines Lösungsmittelsystems können gleichzeitig voranschreiten. Bis zum Ende aller Rechtsstreitigkeiten zur Behandlung von Bilanzen würde dies den Einlegern zusätzliche Unsicherheiten auferlegen, ohne dass eine Garantie für bessere Ergebnisse gegeben wäre.

Gleiches gilt für Transfers, die während der Krise getätigt wurden. Die Daten, Bedingungen, Begünstigten und dann geltenden Regeln müssen geprüft werden, ohne anzunehmen, dass eine Übertragung betrügerisch war. Transaktionen, bei denen nahestehende Personen Vorrang haben oder Verpflichtungen umgangen werden, müssen als solche festgelegt und behandelt werden. Es ist die dokumentierte Untersuchung, die es ermöglicht, Geld zurückzufordern und Haftung zu übernehmen, nicht eine allgemeine Anklage gegen alle Kunden, die in der Lage waren, Geld abzuheben.

Die Kriterien für die Reparation, die Entscheidungsträger nicht schützen

Libanon hatte im April 2022 auf der Ebene des IWF eine Vereinbarung über ein Programm von rund 3 Milliarden Dollar über 46 Monate getroffen. Dies war nicht definitiv genehmigte Finanzierung: Vormaßnahmen und Validierungen waren noch erforderlich. Der Betrag stellte eine mögliche Unterstützung für eine Reformstrategie dar und nicht einen Betrag, der allein in der Lage ist, kumulierte finanzielle Verpflichtungen zurückzuzahlen.

Die Qualität eines Krisenausstiegs wird nun an beobachtbaren Ergebnissen gemessen. Jedes Institut muss eine unabhängige Bewertung seiner Vermögenswerte und Verbindlichkeiten haben. Kapitalzuflüsse müssen überprüfbar sein. Kleine Bewerber müssen ihre Rechte und ihren Zeitpunkt kennen. Bei Abwicklungsentscheidungen muss festgestellt werden, was erhalten bleibt, was umstrukturiert wird und was Eigentümer verlieren. Die Behörden müssen eine kohärente Vision der öffentlichen Verpflichtungen veröffentlichen und nicht eine Reihe separater Versprechen.

Governance muss sich mit der Bilanz ändern. Die Beibehaltung der gleichen Befugnisse ohne Überprüfung alter Entscheidungen würde die Glaubwürdigkeit neuer Verpflichtungen schwächen. Die Rekonstitution von Risikoausschüssen, die Transparenz verbundener Parteien, die Kontrolle der Verteilung und die Qualität der Finanzinformationen sind kein technisches Hilfsmittel. Sie bestimmen, ob neue Einlagen und Kredite gegen Wiederholung derselben Konzentrationen geschützt werden.

Schließlich muss die Reparatur aus der Sicht derjenigen beurteilt werden, die das System nutzen. Kann ein Antragsteller den Wert seines Anspruchs kennen und ihn anfechten? Kann ein lebensfähiges Unternehmen eine Finanzierung erhalten, ohne zu einem privilegierten Kreis zu gehören? Weiß ein Steuerzahler, welcher Beitrag beantragt wird und warum? Solange diese Antworten nicht konkret sind, ersetzt die Ankündigung der Rückkehr des Vertrauens nicht die Arbeit, die es ermöglicht.

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