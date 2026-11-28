In The Body spielt Sara Boustany Elise Zakaria. Quinn Shephards Serie steht an der Spitze der englischsprachigen Netflix-Serie.

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Sara Boustany spielt Elise Zakaria, eine der beiden Kapitäne eines Tanzteams im Herzen vonDer KörperDie am 11. November veröffentlichte Serie von Quinn Shephard stand in der Woche vom 16. bis 22. November mit 9,5 Millionen Aufrufen nach der Plattform an der Spitze des globalen Rankings der englischen Serien von Netflix.

Elise Zakaria, eine der beiden Kapitäne der Löwen

In einer amerikanischen katholischen Highschool in den frühen 2000er Jahren führte Elise das Lion Dance Team mit Anya Butler, aufgeführt von Kristina Bogic. Als ein Initiationsritual, das organisiert wurde, um Grace Franklin willkommen zu heißen, gespielt von Sofia Wylie, sich schlecht entwickelt, stören die Visionen von Highschool-Mädchen die kleine Stadt. Die acht Episoden folgen den Folgen dieser Nacht für die Gruppe und ihre Beziehungen zu Erwachsenen.

Elises Charakter ist nicht auf das Tanzteam beschränkt. Das Generikum schreibt Christine Solomon auch in der Rolle ihrer Mutter Salma zu. Die Familienszenen geben Elise ein Leben außerhalb der Lions, in einer Serie, in der Freundschaft, Wunsch und Loyalität zwischen den Tänzern so viel Platz einnehmen wie das Übernatürliche.

Siehe das offizielle PosterDer Körperauf Netflix.

Eine Reise zwischen Libanon und den USA

Boustany sagte, er sei während seiner Highschool-Jahre in den Libanon zurückgekehrt, als die Protestbewegung 2019 ausbrach. Sie hatte bereits im amerikanischen Fernsehen gespielt, insbesondere inPen15Vor dieser ersten Hauptrolle in einer Serie. In den Interviews anlässlich der Veröffentlichung erzählt sie von der Beziehung zwischen Elise und Anya und der Gruppenarbeit mit den anderen Interpreten der Lions.

Vom dritten zum ersten Platz in einer Woche

Netflix zählte vom 9. bis 15. November 5,1 Millionen Aufrufe, ein Zeitraum, der nur die ersten fünf Tage der Verfügbarkeit umfasst, dann 9,5 Millionen vom 16. bis 22. November. Die Plattform berechnet ihre Ansichten, indem sie die Anzahl der beobachteten Stunden durch die Dauer der Saison teilt. Diese Zahlen stellen daher keine Zählung verschiedener Personen oder die Anzahl der Zuschauer dar, die die acht Episoden in ihrer Gesamtheit ansehen.

Offizieller französischer Trailer, veröffentlicht von Netflix France.

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