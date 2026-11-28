Der libanesische Wetterdienst sieht starke Regenfälle und Gewitter ab Sonnenaufgang am Sonntag, 29. November, mit der Gefahr einer schnellen Überschwemmung auf einigen Straßen. Nebel sollte die Sichtbarkeit in der Höhe verringern. Eine zweite Depression wird am Dienstagabend erwartet, mit Schnee auf den höchsten Reliefs.

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Die Regenfälle könnten sich bereits am Sonntag, den 29. November, im Libanon verstärken. In seinem Bulletin vom 28. Samstag sieht der Meteorologische Dienst für Zivilluftfahrt schwere Schauer, Gewitter und Böen vor. Es weist auf die Gefahr einer schnellen Überschwemmung auf einigen Straßen hin, ohne sie zu benennen, und schließt Hagelfälle nicht aus.

Sonntag, schlechte Sicht in den Bergen

Die Störung kommt aus dem Südwesten Griechenlands und wird von kühlerer Luft begleitet. Das Bulletin sieht einen Sonntag zwischen 14 und 22 °C in Beirut, zwischen 11 und 21 °C in Tripolis und zwischen 9 und 16 °C in Qartaba vor. In der Höhe kann der Nebel dicht sein. Das Wetter erwartet, dass Regen in der Nacht von Sonntag auf Montag an Intensität verliert.

Die Wetterhinweise betreffen die Gefahr eines schnellen Wasseraufstiegs, nicht eine Liste bereits geschlossener Achsen. In Beirut werden die von den Internen Sicherheitskräften gesondert fürsonntagsmarathonsie sind mit Rasse und nicht mit Wetter verbunden. Der Marathon wurde um 6:30 Uhr angekündigt, zu einer Zeit, als das Bulletin bereits für mögliche Duschen sorgte.

Eine zweite Depression Dienstag Nacht

Clearings sind möglich Montag, 30. November zwischen Duschen. Es wird erwartet, dass der Regen in der Nacht mit Gewittern und einem aufgeregteren Meer wieder aufgenommen wird. Am Dienstag, dem 1. Dezember, soll eine zweite Depression aus der Westtürkei die Abkühlung ab Abend erhöhen. Der Meteorologische Dienst plant Schnee auf etwa 2.300 Metern, der in der folgenden Nacht voraussichtlich etwa 2.000 Meter sinken wird.

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