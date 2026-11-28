Die Europäische Union wendet ab dem 29. November 2026 Euro 7 für neue Fahrzeugtypen und leichte Nutzfahrzeuge an. Bereits zugelassene Modelle haben in der Regel ein zusätzliches Jahr. Die Norm deckt auch Bremspartikel ab und legt Haltbarkeitsschwellen für Traktionsbatterien fest.

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Die Europäische Union wendet ab dem 29. November 2026 Euro 7 für neue Fahrzeugtypen und leichte Nutzfahrzeuge an. Bereits zugelassene Modelle haben in der Regel ein zusätzliches Jahr. Die Norm deckt auch Bremspartikel ab und legt Haltbarkeitsschwellen für Traktionsbatterien fest.

Ab Sonntag, dem 29. November, müssen die Zulassungsbehörden in der Europäischen Union neue Typen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen ablehnen, die nicht der Euro-7-Norm entsprechen. Die erste Frist betrifft Hersteller, die einen Fahrzeugtyp zur Genehmigung vorlegen. Es entspricht nicht einer sofortigen Änderung für alle neuen Konzessionsfahrzeuge.

Zwei Fristen, getrennt von einem Jahr

Mit der Typgenehmigung werden die Merkmale eines Modells oder einer Fahrzeugfamilie vor dem Inverkehrbringen validiert. Es unterscheidet sich von der Registrierung einer genauen Kopie. Es ist dieser Unterschied, der den in der europäischen Verordnung 2024/1257 vorgesehenen zweitägigen Zeitplan erklärt.

Am 29. November 2026 gilt die Regel für neue Zulassungen für Personenkraftwagen (Klasse M1) und leichte Nutzfahrzeuge (N1). Für neue Fahrzeuge dieser Klassen, deren Typ bereits genehmigt wurde, ist der allgemeine Meilenstein der 29. November 2027. Ab diesem zweiten Zeitpunkt können die Behörden keine Übereinstimmungsbescheinigungen mehr für Neufahrzeuge akzeptieren, die für die Zulassung nicht konform sind. Die Verordnung verbietet auch ihren Verkauf oder ihre Inbetriebnahme, vorbehaltlich der im Text vorgesehenen Ausnahmen.

Ein bereits zugelassenes Fahrzeug wird bis zum 29. November 2026 nicht mehr genehmigt. Die europäische Norm bedeutet auch nicht, dass Gebrauchtfahrzeuge bis zu diesem Zeitpunkt nicht mehr verkauft werden. Die Verkehrsregeln, die in einigen Städten gelten können, werden von anderen Systemen abgedeckt.

Bremsen gelangen in den Genehmigungsumfang

Euro 7 stoppt nicht bei dem, was aus dem Auspuff kommt. Die Verordnung legt auch Höchstwerte für Partikelemissionen aufgrund von Bremsungen fest, die über einen Prüfzyklus gemessen werden. Diese Grenzen variieren insbesondere in Abhängigkeit von der Fahrzeugklasse und deren Motorisierung. Elektroautos sind daher auch dann beteiligt, wenn sie während der Fahrt kein Abgas ausstoßen.

Der Text behandelt auch den Reifenabrieb. Diese Maßnahme folgt besonderen Bestimmungen für Reifenkategorien und Prüfverfahren. Das Datum für neue Autos bedeutet nicht, dass alle neuen Reifenverschleißgrenzen unterschiedslos am selben Tag gelten.

Nachhaltigkeitsschwellen für Batterien

Für wiederaufladbare Elektro- und Hybridfahrzeuge legt Anhang II die Mindestenergiemenge, die die Batterie bis zu fünf Jahre oder 100 000 Kilometer liefern kann, auf 80 % fest, je nachdem, was das erste Mal ist. Die Schwelle steigt im nächsten Zeitraum auf 72%, bis zu acht Jahre oder 160.000 Kilometer. Diese Werte beziehen sich auf die Energie der Batterie und nicht auf die Anzahl der Kilometer, die ein Fahrer mit jeder Ladung zurücklegen kann. Die tatsächliche Reichweite hängt auch von der Temperatur, Geschwindigkeit und Nutzung des Fahrzeugs ab. Light Utilities haben ihre eigenen Schwellenwerte.

Diese Anforderungen unterliegen der Registrierung. Sie ersetzen nicht die kommerziellen Garantiebedingungen des Herstellers. Die Verordnung sieht auch einen digitalen Umweltpass vor. Sie enthält Informationen über Verbrauch, Emissionen und gegebenenfalls die Lebensdauer der Batterie.

Schwere Nutzfahrzeuge und Busse folgen einem anderen Zeitplan

Für neue Typen von schweren Lastkraftwagen, Bussen und Reisebussen, die unter die Verordnungen fallen, ist die erste allgemeine Frist der 29. Mai 2028. Am 29. November 2026 wurde daher der Fahrplan für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge geöffnet, ohne dass eine gleichwertige Verpflichtung für alle Straßenfahrzeuge am selben Tag ausgelöst wurde.

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