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Valérie Pécresse kündigte am Freitag, den 27. November in Baabda Stipendien für 3.000 Schüler aus acht Schulen im Südlibanon an. Sie wies auch darauf hin, dass die vierzehn auf dem Treffen vertretenen französischen Städte Partnerschaften mit Dörfern im Süden vorbereiteten. Am Samstag traf sich eine Delegation französischer Bürgermeister mit gewählten Vertretern in Kawkaba. Zu diesem Zeitpunkt wurden keine Zahlungspläne oder unterzeichneten Vereinbarungen bekannt gegeben.

Die Ankündigung erfolgte in einem Interview mit Präsident Joseph Aoun. Der Präsident der Region Île-de-France leitete eine lokale Delegation. Sie stellte zwei Verpflichtungen vor: Unterstützung der Schüler bei der Fortsetzung ihrer Ausbildung in mehreren Schulen im Süden und Aufbau von Partnerschaften zwischen den Gemeinden. Der Vorsitz des libanesischen Ministerrats bestätigt, dass Nawaf Salam die gleiche Delegation in Anwesenheit des französischen Botschafters Patrick Durel im Grand Sérail empfangen hat, um unter anderem die lokale Zusammenarbeit zu erörtern.

Fellowships: eine Ankündigung, keine Eröffnung von Bewerbungen

Für Familien bleiben die erforderlichen Informationen die Liste der betroffenen Einrichtungen, der Anteil der abgedeckten Kosten, die Zuschlagskriterien und die Kontaktperson, die die Anträge erhalten wird. Die von uns konsultierten öffentlichen Dokumente des Besuchs enthalten kein Registrierungsverfahren. Sie können auch nicht sagen, dass Stipendien direkt an Familien gezahlt werden: Die Region kann auch über eine Institution oder Agentur gehen, die für die Verteilung der Hilfe zuständig ist.

Ein Präzedenzfall wird verwendet, um den Unterschied zwischen Werbung und Finanzierung zu messen. Im März 2024 hatte eine Debatte des Ständigen Ausschusses, die von der Region detailliert beschrieben wurde, 100.000 Euro an die Saint Joseph University für die Studiengebühren von 20 Studenten in 2023-2024 vergeben. In diesem Zuschuss wurden der Betreiber, der Betrag, die Öffentlichkeit und das betreffende Jahr genannt. Es war eine Unterstützung für die Hochschulbildung, anders als die Schulstipendien angekündigt Freitag für den Süden.

In Kawkaba diskutieren gewählte Vertreter konkrete Projekte

Am Samstag, den 28. November, traf sich eine Delegation von sechzehn französischen Bürgermeistern mit dem Präsidenten der Gemeinde Kawkaba, Elijah Abu Nakul, und gewählten Vertretern des Marjayoun-Sektors, so der Bericht der libanesischen öffentlichen Agentur. Im Mittelpunkt der Gespräche standen Partnerschaften, Schul- und Sozialinitiativen. Die zu diesem Zeitpunkt gemeldeten sechzehn Bürgermeister entsprechen nicht der Anzahl der vierzehn Städte, die am Tag zuvor in Baabda vertreten waren. In dem Bericht wird nicht festgelegt, welche Gemeinden zusammengeschlossen werden sollen, oder der Zeitplan für die Umsetzung.

Twinning: Der Inhalt der Vereinbarungen wird einvernehmlich beschlossen

Die libanesische Botschaft in Frankreich hatte den Besuch Anfang November als dezentrale Kooperationsmission mit der East Work vorgestellt. Die Verpflichtungen der Gemeinden werden in den Konventionen selbst zu lesen sein: welche Partner, welches Projekt und mit welchen Mitteln. Eine Gemeinde kann technische Fähigkeiten teilen oder Austausche organisieren, ohne dass eine Investition automatisch finanziert wird. Die Ankündigung des Besuchs enthält nicht alle unterzeichneten Vereinbarungen oder ihre jeweiligen Budgets.

Die Erneuerung der Zusammenarbeit zwischen der Region und der Gemeinde Beirut, die auch von der Botschaft bei der Vorbereitung der Mission erwähnt wurde, ist eine weitere Vereinbarung. Dazu gehören Stadtplanung, Grünflächen und nachhaltige Mobilität. Sie legt weder die Zuteilung einer Börse im Süden noch die Zusammenlegungspflichten der Gemeinden fest.

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