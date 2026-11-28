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Eine Delegation der Imam Moussa Sadr öffentlichen Schule von Zawtar al-Gharbiyah wurde am 27. November von Joseph Aoun empfangen. Die Vertreter der Institution baten die Präsidentschaft, die Fortsetzung der Kurse im Dorf zu unterstützen. Der Präsident versprach, an den Bedürfnissen der Schule zu arbeiten, ohne eine Finanzierung oder einen Arbeitsplan anzukündigen.

Die Delegation brachte Management, Lehrer, Mitarbeiter und Studenten zusammen. Es stellte die Schwierigkeiten dar, die Siedlung in einer südlichen Gemeinde zu betreiben, die von israelischen Bombenanschlägen betroffen war. Der Bericht des Treffens berichtete von drei Bedenken, die von Vertretern der Schule geäußert wurden: Kontinuität der Kurse, die Sicherheit der Bewohner und die Rückkehr des Staates in das gesamte Territorium. Es gibt keine detaillierten Angaben zu den Kosten für die Rehabilitierung der Schule.

Eine Bitte um Unterstützung in der Schule, keine Wiedereröffnungsankündigung

Die UNESCO hatte am 25. November eine Wiederaufnahme der Kurse in Zawtar mit 74 Studenten dokumentiert, verglichen mit 304 vor dem Krieg. Die erste Zahl beschreibt die Kinder, die zum Zeitpunkt der Umfrage untergebracht waren; sie gibt nicht die Anwesenheitsrate oder die Anzahl der Schüler an, die in einer anderen Einrichtung abgereist sind. Die Baabda-Anhörung fand nach dieser Wiederaufnahme statt. Sie kündigt daher nicht die Eröffnung der Schule an: Sie befasst sich mit den Bedingungen, um dort weiter zu unterrichten.

Am Ende des Interviews erklärte Joseph Aoun, dass der Staat den Menschen im Süden Sicherheit, Zugang zu Pflege, Unterkunft und Bildung für ihre Kinder bieten muss. Er sagte, er wolle handeln, um die Bedürfnisse der Institution zu erfüllen. Der Bericht erwähnt nicht den der Schule zugewiesenen Umschlag oder das Datum, an dem zusätzliche Räume wieder in Betrieb genommen werden. Eine Entscheidung des Bildungsministeriums, ein Arbeitsvertrag oder eine neuere Erhebung der Einschreibungen würden dazu beitragen, die Reaktion auf diesen Antrag zu messen.

Die beiden Zawtars sind nicht in der gleichen Situation

Die Delegation kam aus Zawtar al-Gharbiyé, dem westlichen Dorf, und übermittelte auch Grüße von den Bewohnern von Zawtar al-Sharkiyé, dem östlichen Dorf. In ihrem Kommuniqué vom 21. Juli unterschied die libanesische Armee bereits die beiden Gemeinden: Sie hatte ihren Einsatz in der ersten angekündigt und erklärt, dass sie nicht in die zweite eingetreten sei. Diese Erklärung enthält Informationen über die Situation zu diesem Zeitpunkt. Die Anhörung am 27. November stellt keinen Reiseauftrag oder eine Rückkehrerlaubnis für den östlichen Ort dar.

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