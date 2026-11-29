Am 30. November gedenken die orthodoxen Kirchen von Antiochien und Maroniten des heiligen Andreas. In Houch Hala, in der Nähe von Rayak, verfolgen die Archive die Büros des Vortags und des Festtages sowie die Weihe eines Mosaiks im Jahr 2024. Für dieses Jahr ist noch kein lokaler Zeitplan bestätigt.

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Am Montag, den 30. November, erinnert der orthodoxe Kalender von Antiochien an St. Andrew, den « ersten Ruf ». In Houch Hala, in der Nähe von Rayak, erzählen die Pfarrarchive von einem Fest, das in das Leben der Bekaa eingeschrieben ist: eine Mahnwache, Büros und die Weihe eines Mosaiks im Jahr 2024.

In der St. Andrew’s Church in Houch Hala findet das Fest nicht nur am Datum des Kalenders statt. Am 30. November 2024, nach den Morgenstunden und der Liturgie, widmete Metropolit Antoine al-Souri eine Ikone im Mosaik des Apostels. Dann fand er die Gemeindemitglieder im Kirchensaal. Die Erzdiözese Zahlé und Baalbek verfolgt auch die Vespern des Vortages. Diese Archive geben Aufschluss darüber, wie die Gemeinde ihren Chef ehrt, ohne ein Programm für 2026 zu sein.

Andreas in der Bekaa, von der Nachtwache bis zur Liturgie

Ein anderes Archiv der Erzdiözese setzt bereits eine Mahnwache des Heiligen Andreas in Houch Hala am 29. November 2016. Die Feier von 2024 ermöglicht es, die Gesten zu klären: sich am Abend zu treffen, am Morgen wiederzukommen und dann an der Liturgie teilzunehmen. Morgens ist das Morgenbüro. Im orthodoxen Kalender von 2026 sind die großen Abend- und Morgengottesdienste Teil des Gedenkens des Apostels.

Der liturgische Leitfaden für das Patriarchat von Antiochien gibt die Texte zum Singen und Lesen für dieses Fest. Während der Liturgie nimmt die Lesung des Evangeliums nach Johannes die Begegnung von Andreas mit Jesus wieder auf, dann die seines Bruders Simon. Der Guide erwähnt auch Lieder von der Krippe am Morgen. Ende November passt das Gedächtnis des Apostels somit in die Vorbereitung von Weihnachten, ohne damit verwechselt zu werden.

Woher kommt der Name « first called »?

Im Johannesevangelium folgt Andreas Jesus, nachdem er Johannes den Täufer gehört hat. Er geht dann nach seinem Bruder Simon, den das Konto Peter nennt. Die byzantinische Tradition gab André den Namenprotoclet, was « erst aufgerufen » bedeutet. Matthews Bericht stellt die Szene anders dar: Jesus ruft die beiden Brüder, während sie am See von Galiläa fischen. Die beiden Geschichten betonen nicht die gleiche Geste. Einer folgt Andrew gehen, um seinen Bruder zu bekommen; Die andere zeigt zwei Fischer, die ihre Netze verlassen.

Christliche Tradition stellt Andrew Tod in Patras, Griechenland. Das mit ihm verbundene X-Kreuz gehört zu dieser späteren Tradition, nicht zur Erzählung des Evangeliums. Die griechische Ikone aus dem 14. Jahrhundert, die im Walters Art Museum aufbewahrt wurde, zeigt den Apostel auch mit einer Rolle, die zur Seite gedreht wurde. Laut dem Museum könnte es zu einer Reihe von Ikonen gehört haben. Es zeigt eine Art, André darzustellen, die sich vom Mosaik von Houch Hala unterscheidet.

Ein gemeinsames Datum, verschiedene Feiern

Der 30. November erscheint auch im maronitischen Kalender für das Gedächtnis des Apostels. Im Jahr 2026 platziert der Kalender der maronitischen Erzdiözese Beirut dieses Datum in der Woche der Visitation, die am Sonntag, dem 29. November, eröffnet wurde. Das zusammentreffen von daten impliziert nicht das gleiche büro oder die gleiche anordnung von lesungen. Houch Hala bietet ein Beispiel für orthodoxe Praxis in einer Kirche unter der Schirmherrschaft des Apostels, nicht ein Modell für alle libanesischen Pfarreien erweitert werden.

Die gleiche Kirche bleibt ein Ort des Gebets außerhalb der Partei. Am 8. April 2026, während der orthodoxen Karwoche, dokumentierte die Erzdiözese ein weiteres Büro und ein Treffen mit den Gläubigen. Diese Ernennung bestätigt die Pfarrtätigkeit in diesem Jahr, ohne eine Ankündigung für den 30. November zu sein. Die Zeitpläne der Vesper und der Liturgie des Heiligen Andreas 2026 wurden nicht öffentlich bestätigt.

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