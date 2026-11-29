Die Staatsanwaltschaft Lublin hat in einer Untersuchung die drei Fälle vom 20. November zusammengeführt. Seine ersten Erkenntnisse beziehen sich auf in Russland hergestellte Marschflugkörper. Warschau berief den russischen Botschafter.

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Die Staatsanwaltschaft Lublin hat in einer Untersuchung die drei Fälle vom 20. November zusammengeführt. Seine ersten Erkenntnisse beziehen sich auf in Russland hergestellte Marschflugkörper. Warschau berief den russischen Botschafter.

Drei Standorte und keine Verletzungen gemeldet

Am 20. November bestätigte die Staatsanwaltschaft erstmals den Fall eines nicht identifizierten Objekts in Nowy Lipowiec im Osten Polens. Am nächsten Tag berichtete er auch über zwei weitere Standorte in der Nähe von Rudnik und Mołodycz. In seinem Punkt vom 23. November weist er darauf hin, dass die drei Fahrzeuge in unbebautes Gelände fielen, ohne dass Verletzungen oder erhebliche materielle Schäden gemeldet wurden.

Die ersten Erkenntnisse zu Trümmern beziehen sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft auf drei in Russland hergestellte Marschflugkörper. Feldinspektionen wurden an den Standorten Nowy Lipowiec und Rudnik durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft plante noch, Mołodycz über den Abschluss der Feststellungen zu berichten.

Warschau als russischer Botschafter

Auf Ersuchen Polens hat der Nordatlantikrat am 23. November eine außerordentliche Sitzung abgehalten. Am nächsten Tag gab das polnische Außenministerium bekannt, dass es den russischen Botschafter vorgeladen habe. Warschau beschuldigt Russland für diese Verletzung seines Luftraums und fordert es auf, Handlungen einzustellen, die es für die Bewohner und die Zivilluftfahrt als gefährlich erachtet.

Der Fall steht nun unter dem Militärdienst der Staatsanwaltschaft Lublin. Die Richter müssen das Fachwissen über die gesammelten Dokumente erhalten. Ihre Freilassung löst nicht die Ursache jedes Sturzes und liefert keine gerichtliche Feststellung zu den Umständen des Starts.

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