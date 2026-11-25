Die Hariri-Stiftung wird ihre Einrichtungen am Donnerstag, dem 26. November, zu Ehren des Präsidenten der Association of Saïda Traders schließen. Die Gemeinde ruft die Geschäfte im Zentrum an, um für die Beerdigung zu schließen.

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Die Hariri-Stiftung wird am Donnerstag, dem 26. November, ihre Büros, Schulen und Gesundheits- und Sozialeinrichtungen schließen, um Ali Eid al-Sharif, dem Präsidenten der Vereinigung der Händler von Saida und ihrer Umgebung, zu gedenken. Rafic Hariri und Bahá’eddine Hariri High Schools gehören zu den betroffenen Schulen. Die Entscheidung betrifft die Institutionen dieser Stiftung, nicht alle Schulen in der Stadt.

Ein Anruf zum Schließen im Einkaufszentrum

Die Gemeinde Saida unter dem Vorsitz von Moustapha Hijazi kündigte am Mittwoch den plötzlichen Tod von Ali al-Sharif an. Sie bat die Ladenbesitzer und die Einrichtungen des Einkaufszentrums, die Beerdigung zu schließen und daran teilzunehmen, und übermittelte den Aufruf der Händlervereinigung. Diese Berufung setzt keinen einheitlichen Schlussplan und stellt keine Anordnung zur Einstellung aller Aktivitäten in Saida dar.

Beerdigung nach dem Mittagsgebet

Nach Angaben des Vereins muss das Begräbnisgebet zur Mittagszeit in der Bahá’eddine Hariri Moschee stattfinden. Die Prozession wird dann durch den Sternenplatz gehen, dann das Einkaufsviertel durch die Straßen der Wakfs, Fakhreddine und Riad al-Solh durchqueren, bevor sie sich dem neuen Friedhof von Saida in Sirub anschließt. Dies ist die von den Organisatoren angekündigte Route, kein formeller Straßensperrplan.

Die Gemeinde erinnerte an die Rolle von Ali al-Sharif bei den Initiativen, die mit dem Verein zur Unterstützung der Geschäfte und zur Wiederbelebung der Märkte der Stadt durchgeführt wurden.

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