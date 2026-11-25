Keine Einigung über den Mindestlohn im Libanon. Katholische Bischöfe fordern sicheren Zugang zu Grenzdörfern. In Gaza werden neue Streiks gemeldet. Washington beschreibt seine Tarifpläne. Libanon qualifiziert sich im Halbfinale des Asian Beach Football Cup.

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Mittwoch, 25. November 2026, 18 Uhr in Beirut.Keine Einigung über den Mindestlohn im Libanon. Katholische Bischöfe fordern sicheren Zugang zu Grenzdörfern. In Gaza werden neue Streiks gemeldet. Washington beschreibt seine Tarifpläne. Libanon qualifiziert sich im Halbfinale des Asian Beach Football Cup.

Libanon: Diskussion über Mindestlohn am 21. Dezember wieder aufgenommen

Die Indexkommission trennte sich ohne Vereinbarung über eine weitere Erhöhung des Mindestlohns. Die nächste Sitzung ist für den 21. Dezember geplant. In der Zwischenzeit bleibt der Boden auf 28 Millionen Pfund pro Monat oder 1,3 Millionen Pfund pro Tag für täglich bezahlte Mitarbeiter festgelegt. Der Arbeitsminister sagte, er werde die Akte der Regierung vorlegen, wenn die Sozialpartner immer noch nicht zustimmen könnten.

Südlibanon: eine Explosion in Kunine und ein Aufruf, den Zugang zu Dörfern zu garantieren

Am Nachmittag berichtete die libanesische Behörde von einer Explosion in Kunin, Bint Jbeil, die sie der israelischen Armee zuschrieb. Der Versand gibt keinen menschlichen Bericht oder einen Hinweis auf den Schaden.

In Zouk Mosbeh traf sich zum ersten Mal die Kommission des Rates der katholischen Patriarchen und Bischöfe, die für Grenzdörfer zuständig sind. Unter dem Vorsitz von Bischof Elias Nassar wollte sie die Bedürfnisse der Bewohner identifizieren und die Hilfe von Diözesen, Kongregationen und Caritas koordinieren. Sie fordert die Behörden auf, auf einen sicheren und nachhaltigen Zugang zu den Dörfern für die Bewohner, Hilfsmaßnahmen und Lieferungen hinzuarbeiten. Es wurde keine Passage angekündigt.

Gaza: Opfer in Al-Shati, Al-Karama und Jabalia gemeldet

Vier Menschen, darunter zwei Mädchen, wurden bei einem israelischen Streik in einer Wohnung im Lager Al-Shati getötet, laut medizinischen Quellen in Al-Shifa. Das Innenministerium in Gaza identifizierte unter ihnen Mohammad Majid Abu al-Uf, verantwortlich für die innere Sicherheit im Norden der Enklave, sowie seine Frau und zwei Töchter. Die israelische Armee behauptet, ein Hamas-Mitglied ins Visier genommen zu haben.

Palästinensische Quellen berichteten auch von einem Tod in Al-Karama und einem weiteren in Jabalia al-Balad, wo ein Angriff ein Zelt von Binnenvertriebenen traf. Nasser Hospital meldete drei Verletzte durch israelisches Feuer in Khan Yunes. Diese lokalen Gleichgewichte stellen keine Zählung für den gesamten Gazastreifen dar.

Washington veröffentlicht Rechteprojekte für vierzehn Volkswirtschaften

Der US-Handelsbeauftragte unterbreitet 14 Volkswirtschaften nach Untersuchungen zu industriellen Überkapazitäten zur Konsultation über Zölle. Das Projekt wählt 15% für die Europäische Union aus, nachdem die normalen und die bereits gemäß Abschnitt 301 geltenden Pflichten berücksichtigt wurden. Für einige chinesische Produkte kann die vorgeschlagene Rate bis zu 20% betragen. Die Anhörungen sollen am 25. Januar beginnen. Die Texte legen noch kein Datum für das Inkrafttreten fest.

Das Bureau of Economic Analysis berichtete auch, dass die Preise gemessen am PCE-Index im Oktober um 3,8% gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind, nach 3,7% im September. In einer separaten Publikation revidierte sie das Wachstum des dritten Quartals auf 4,3 Prozent pro Jahr, gegenüber anfangs 3,4 Prozent.

Beach Football: Libanon schlägt Bahrain und findet Iran

Libanon hat 6-4 gegen Bahrain in Thailand gewonnen und erreichte das Halbfinale des Asia Cup zum ersten Mal seit 2017. Er wird sich dem Iran stellen und den Titel halten, Freitag, den 27. November um Mittag, Zeit in Beirut. Ein Sieg würde ihm eine Qualifikation für die WM 2027 geben; eine Niederlage würde ihm das Spiel um den dritten Platz überlassen.

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