Im Libanon löst die Meldung häuslicher Gewalt nicht automatisch eine Schutzanordnung aus. Bei der Eröffnung der UN-Kampagne gegen Gewalt gegen Frauen ist dies die Art und Weise, wie Dringlichkeit, Klage und Schutzforderung zu unterscheiden sind und warum diese Ansätze für Vertriebene noch schwieriger sind.

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Die am 25. November von den Vereinten Nationen im Libanon gestartete Kampagne erinnert daran, dass ein Bericht nicht automatisch eine Frau in Schutz bringt. Das Eingreifen der Sicherheitskräfte, die Beschwerde und die Schutzanordnung sind getrennte Schritte. Das libanesische Gesetz über häusliche Gewalt sieht dies vor.

Im Falle der Gefahr geht die Intervention vor der Datei

Die Internal Security Forces (ISF) entsenden die112notfall und1745häusliche Gewalt zu melden. Eine Person in unmittelbarer Gefahr muss nicht warten, um Dokumente zu sammeln, um um Hilfe zu bitten. Wenn der mutmaßliche Täter Zugriff auf sein Telefon hat, kann ein Anruf von einem sicheren Gerät oder über eine vertrauenswürdige Person eine weitere Exposition vermeiden.

Eine Beschwerde einreichen und Schutz suchen, kommen nicht auf dasselbe zurück

Eine Beschwerde ermöglicht die Beschlagnahme der Tatsachen und kann unter der Leitung des Staatsanwalts untersucht werden. Der Schutzantrag soll eine Gefahr verhindern oder verhindern. Das Gesetz 293 von 2014, in der 2020 geänderten Fassung, sieht die Möglichkeit vor, die Angelegenheit vor den zuständigen Richter zu bringen, einschließlich des Richters für einstweilige Maßnahmen. Der Antrag auf Schutzanordnung ist von Anwaltskosten befreit und kann ohne Anwalt gestellt werden. Dies hindert Sie nicht daran, Rat oder Begleitung zu suchen.

Der Richter kann unter anderem den Kontakt mit der geschützten Person untersagen oder die vorübergehende Entfernung des mutmaßlichen Täters aus der Wohnung anordnen, wenn die Gefahr dies rechtfertigt. Diese Maßnahmen variieren je nach Situation. Eine Anordnung erfolgt nicht automatisch nach einer Berufung, und eine Schutzmaßnahme ist keine Verurteilung. Wenn eine Maßnahme verletzt wird oder die Gefahr wieder auftritt, muss sie den Behörden gemeldet werden; Im Falle einer unmittelbaren Gefahr rufen Sie 112 an.

Warum Vertreibung den Zugang zur Justiz erschwert

Die Vereinten Nationen im Libanon stellen fest, dass Vertriebene möglicherweise ihre Dokumente verloren haben, von den Dienstleistungen, die sie kannten, entfernt sind oder nicht über das Geld und den Transport verfügen, die für die Durchführung der Verfahren erforderlich sind. Gruppenunterkünfte können auch einen vertraulichen anruf erschweren. Der Start der Kampagne fordert die Behörden daher auf, die Rechtshilfe und die Schutzdienste zusätzlich zur Untersuchung von Gewalt zu stärken.

Die Anzahl der Berichte sollte nicht mit dem tatsächlichen Ausmaß der Gewalt verwechselt werden. Eine Zunahme der Einsprüche kann auch dazu führen, dass die Verwendung von Beihilfen zugänglicher geworden ist, während das Fehlen einer Beschwerde allein nichts über die persönliche Sicherheit aussagt.

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