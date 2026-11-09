Eisenkot: Was sich im Nahen Osten ändern würde

Gadi Eisenkot könnte die israelische Methode im Nahen Osten ändern, ohne die angekündigten militärischen Ziele aufzugeben. Seine Verpflichtungen gegenüber dem Iran, dem Gazastreifen, der Gewalt im Westjordanland und regionalen Vereinbarungen führen zu einer Suche nach amerikanischer Koordination. Für Libanon macht der UNIFIL-Rückzugsplan territoriale Garantien besonders wichtig. Diese Analyse unterscheidet zwischen möglichen diplomatischen Veränderungen, Sicherheitskontinuität und konkreten Entscheidungen, die es ermöglichen würden, eine mögliche Regierung über die Persönlichkeit ihres Führers hinaus zu beurteilen.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Gadi Eisenkot schlägt nicht vor, auf die israelische Militärmacht zu verzichten. Ihr Kommen an die Spitze einer Regierung würde eher die Art und Weise verändern, wie sie genutzt wird: mehr Koordination mit Washington, die Suche nach regionalen Abkommen und die Bereitschaft, Konflikte mit westlichen Partnern zu reduzieren. Für den Libanon, die Palästinenser und den Iran könnte ein israelischer Wechsel daher die Gesprächspartner und bestimmte Entscheidungsmechanismen verändern, ohne militärische Zwänge zu beseitigen.

Präsident Isaac Herzogübergab das Ausbildungsmandat der Regierung am 8. November 2026 an Eisenkot. – Mit dieser Ernennung wurde am 9. November eine politische Verhandlung eingeleitet, ohne dass eine Koalition eingesetzt oder Macht übertragen wurde. Benjamin Netanjahu blieb Premierminister, bis eine neue Exekutive gegründet wurde. Eisenkots Kampagnenpositionen identifizieren jedoch die Dateien, auf denen ein Wechsel Auswirkungen haben könnte, sowie die Grenzen dieser Änderungen.

Iran: Ein weiterer Weg, um Druck aufzubauen

Der Fall Iran zeigt am deutlichsten die Kontinuität der Ziele und die unterschiedliche Methode. Eisenkot betrachtet den Iran als die größte Bedrohung von außen. In seiner6. Oktober Interview bei der Times of IsraelSie verteidigte gemeinsame Aktionen mit den Vereinigten Staaten gegen nukleare Fähigkeiten und ein aufdringliches Kontrollregime. Dies ist nicht das Programm eines israelischen Rückzugs aus dem strategischen Konflikt mit Teheran.

Der Unterschied scheint darin zu bestehen, wie man Bedrohung mit militärischer Entscheidung verbindet. In aerklärung vom 31. oktoberEisenkot setzte eine Grenze für den Übergang: Es würde nur eine Operation gegen eine direkte, sofortige und unmögliche Gefahr unterstützen. Diese Formulierung fordert einen Präventivkrieg heraus, nur weil eine langfristige Rivalität besteht. Sie schließt eine als unerlässlich erachtete Operation nicht aus.

Für den Iran würde dies einen Gegner bedeuten, der immer entschlossen ist, eine militärische Nuklearfähigkeit zu verhindern, der sich jedoch mehr darum kümmert, diese Konfrontation in eine gemeinsame amerikanische Strategie zu integrieren. Eine stärkere Koordinierung könnte Verhandlungen mit Kontrollen fördern. Es könnte auch den militärischen Druck organisierter machen. Eine Verwechslung der diplomatischen Koordination und der automatischen Moderation würde daher zu Fehlinterpretationen führen.

Das entscheidende Kriterium wäre die Definition des Ziels: kontrollierbare Verpflichtungen zu erhalten, eine genaue Kapazität zu neutralisieren oder eine Transformation des iranischen Regimes anzustreben. Diese Ziele beinhalten nicht die gleichen Mittel oder Risiken. Entscheidungen einer möglichen Regierung müssen auf dieser Grundlage bewertet werden, nicht auf dem einzigen Persönlichkeitskontrast zu Netanjahu.

Gaza: Hamas Ende der Macht bleibt das Ziel

Eisenkot aversprochen am 15. oktoberdie Hamas würde Gaza nicht mehr innerhalb von 18 Monaten nach seinem Machtantritt regieren. Er stellte zwei Wege vor: die Anwendung des Rahmens von Donald Trump oder die Nutzung militärischer Fähigkeiten. Er kündigte auch an, dass er diese Strategie mit den Verteidigungsbeamten vorbereiten und dem zuständigen Parlamentsausschuss vorlegen wolle.

Dieses Versprechen ist weder ein erworbenes Ergebnis noch eine Garantie für die Zeit. Es zeigt jedoch, dass ein Premierministerwechsel nicht bedeuten würde, die fortgesetzte Herrschaft der Hamas zu akzeptieren. Das Thema würde sich in Richtung der Kombination von Abrüstung, Zivilverwaltung und Wiederaufbau sowie der Identifizierung von Akteuren bewegen, die in der Lage sind, diese Geräte zum Funktionieren zu bringen.

Für die Gazaner würde ein nützlicher Wandel nicht am Ton der Reden gemessen werden. Sie würde am Zugang zu lebenswichtigen Gütern, der Sicherheit der Zivilbevölkerung, den Bewegungsbedingungen und den Möglichkeiten für den Wiederaufbau gemessen. Ein Programm, das den zivilen Fortschritt an ein militärisches Ergebnis bindet, muss erklären, wie diese Bedingungen identifiziert werden und welche administrative Verantwortung übernehmen werden.

Es ist auch eine Einschränkung für die arabischen Staaten beantragt. Die Teilnahme an Stabilisierung oder Wiederaufbau beinhaltet finanzielle, menschliche und politische Verpflichtungen. Sie müssen das Mandat, die Verantwortungskette und die politische Perspektive kennen. Das einzige Verschwinden einer persönlichen Meinungsverschiedenheit mit Netanyahu liefert diese Antworten nicht.

Für Palästinenser bleibt das Hindernis der Souveränität

Eisenkot sprach sich gegen die Errichtung eines palästinensischen Staates aus, eine Position, die vonReuters 22. Oktober. – Dieser Standpunkt begrenzt den Rahmen für jede Darstellung ihrer möglichen Regierung, wie die automatische Wiederaufnahme eines Friedensprozesses. Eine Bevorzugung einer palästinensischen Verwaltung anstelle der Hamas in Gaza ist es nicht wert, die palästinensische Souveränität anzuerkennen.

In der Westbank, ihre Verpflichtungen, detailliert inseptember Jerusalem Post-InterviewDie Auswirkungen der Gewalt durch israelische Extremisten könnten jedoch konkret sein, wenn sie in Entscheidungen umgesetzt würden: Schutz der Einwohner, Intervention der Sicherheitskräfte, Untersuchungen und Sanktionen. Eine Änderung der Strafverfolgung wirkt sich direkt auf das tägliche Leben aus, auch wenn sie den politischen Status der Gebiete nicht regelt.

Daher müssen zwei Ebenen unterschieden werden. Erstens die Begrenzung der Gewalt und einseitige Entscheidungen. Die zweite ist der palästinensische Zugang zu einer anerkannten politischen Zukunft. Fortschritte bei ersterem können Spannungen abbauen und die Lebensbedingungen verbessern. Sie lösen das zweite nicht automatisch auf.

Diese Distanz könnte zu einem Reibungspunkt mit westlichen Partnern werden. Eine weniger widersprüchliche israelische Regierung würde in ihrer Mitteilung nicht unbedingt eine Vereinbarung über ihre Weigerung erhalten, einen palästinensischen Staat zu akzeptieren. Beziehungen können sich entspannen, ohne dass wesentliche Unterschiede verschwinden.

Im Libanon wird der Test territorial und sicherheitspolitisch sein

Für Beirut werden Aktionen in Bezug auf das Territorium, Streiks und Sicherheitsvorkehrungen Vorrang haben. Eisenkot kommandierte die israelische Armee und brachte eine Erfahrung, die direkt mit der libanesischen Front verbunden war. Sein alternatives Bild von Netanyahu sollte nicht als das Versprechen des sofortigen Rückzugs oder der Aufgabe der israelischen Forderungen gegenüber der Hisbollah interpretiert werden.

Während der Kampagne erwähnte er die Möglichkeit, mit dem Libanon als Teil einer regionalen Initiative unter amerikanischer Garantie voranzukommen. Diese politische Offenheit allein gibt jedoch nicht die Bedingungen für ein akzeptables Abkommen für Beirut vor. Eine von Israel angestrebte Garantie kann im Libanon als Einschränkung der Souveränität angesehen werden, wenn es eine dauerhafte Präsenz oder die Freiheit ausländischer Intervention aufrechterhält.

Am 8. November kündigte die Yashar-Partei an, dass esbestrittene Ansprüche, die auf Channel 14 ausgestrahlt wurdeneisenkot verhandelt bereits mit ausländischen Gesprächspartnern über einen israelischen Rückzug aus dem Libanon. Diese Gespräche können daher nicht als engagiert dargestellt werden. Die Hypothese einer zukünftigen Initiative muss von den laufenden Verhandlungen unterschieden werden.

Der internationale Kalender macht dieses Thema besonders konkret. Diesicherheitsratsresolution 2790uNIFIL hat zuletzt sein Mandat bis zum 31. Dezember 2026 verlängert, bevor es 2027 ausgetreten ist. Der mögliche Wechsel der israelischen Regierung würde daher zu einer Zeit stattfinden, in der sich die Frage der Überwachung der Blauen Linie und der Unterstützung für den Einsatz der libanesischen Armee nach der Mission stellte.

Dieses Problem kann nicht durch eine einfache persönliche Beziehung zwischen den Regierungschefs gelöst werden. Sie erfordert Verifizierungsmechanismen, identifizierte Verantwortlichkeiten und geltende Verpflichtungen. Insbesondere erinnert der UN-Text an den Antrag auf Rückzug Israels aus dem libanesischen Territorium und an die Rolle der libanesischen Armee. Der geplante Austritt von UNIFIL hebt die Verpflichtungen aus der Resolution 1701 nicht auf.

Die Folge eines Wechsels könnten strukturiertere Verhandlungen mit den USA und internationalen Partnern sein. Aber für den Libanon wird das Ergebnis sein, dass seine Souveränität und die Sicherheit seiner Bewohner respektiert werden, nicht dass es einen neuen israelischen Gesprächspartner gibt, der im Ausland häufiger betrachtet wird.

Syrien und die arabischen Staaten: Garantien austauschen

Eisenkot verwies auf die Möglichkeit, die Sicherheitsvereinbarungen mit Syrien auf der Grundlage einer amerikanischen Garantie zu verstärken. Diese Logik ist, eine militärische Position zu nutzen, um politische und sicherheitspolitische Verpflichtungen zu sichern. Es bedeutet nicht, dass eine Vereinbarung abgeschlossen wird oder dass die Parteien bereits die gleichen Bedingungen akzeptieren.

Der Vorteil eines solchen Ansatzes bestünde darin, zu definieren, was jede Partei im Austausch für spezifische Zugeständnisse erhält: Rückzugsregelungen, Kontrollen, Begrenzung bestimmter militärischer Präsenzen oder Mechanismen zur Beilegung von Vorfällen. Ohne ausdrückliche Gegenseitigkeit bleibt eine Vereinbarung eine Liste einseitiger Anforderungen. Washingtons Fähigkeit, Verpflichtungen zu garantieren und durchzusetzen, würde dann zu einem zentralen Element werden.

Die gleiche Argumentation gilt für die Annäherung an andere arabische Staaten. Sicherheitsgarantien und wirtschaftliche Vorteile reichen nicht immer aus, um die politischen Kosten der palästinensischen Frage zu beseitigen. Die Standardisierung kann von mehreren Regierungen angestrebt werden, während sie unter den für ihre interne Legitimität erforderlichen Bedingungen blockiert bleibt.

Washington wird die notwendige Passage bleiben

Die von Eisenkot angekündigte amerikanische Koordinierung impliziert eine konkrete Abhängigkeit: Garantien, militärische Mittel und eine diplomatische Linie, die ausreichend dauerhaft sind, um regionale Abkommen zu unterstützen. Der US-Präsident und der Kongress intervenieren in diese Beziehung nach verschiedenen Gerichtsbarkeiten. Selbst eine Annäherung an das Weiße Haus würde nicht ausreichen, um alle Finanzierungen oder Lieferungen von Waffen zu sichern. Für arabische Partner hängt die Stärke einer Garantie auch von ihrer Fähigkeit ab, eine Krise zwischen den beiden Verbündeten zu überleben.

Dieser externe Zwang schließt sich einem internen Zwang an: Die Parteien, die Eisenkot erlauben würden zu regieren, haben nicht unbedingt die gleiche Regionalpolitik. Empfehlungen des Präsidenten sind kein gemeinsames Programm. Die Bereiche Verteidigung, Finanzen und auswärtige Angelegenheiten, schriftliche Koalitionszusagen und Beschlussfassung werden ebenso wichtig sein wie der Name des Premierministers.

Eisenkot könnte die diplomatischen Kanäle wieder öffnen und die israelische Strategie koordinierter gestalten, ohne sie zu einer pazifistischen Strategie zu machen. Die plausibelsten Änderungen beziehen sich auf die gesuchte Methode, Partner und Gegenparteien. Die schwierigsten Herausforderungen bleiben die palästinensische Souveränität, territoriale Garantien im Libanon und in Syrien und die Bedingungen für ein kontrollierbares Abkommen mit dem Iran. Bei diesen Dossiers und nicht am einzig möglichen Ende der Netanjahu-Ära wird ein Wechsel zu Ergebnissen führen müssen.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews