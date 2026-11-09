Iranisch-USA: Al-Zaidi führt diskrete Mediation durch

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Der irakische Premierminister Ali al-Zaidi besuchte den Iran, um die Spannungen mit den Vereinigten Staaten abzubauen, bestätigte der irakische Botschafter in Teheran am Montag, den 9. November. Ungenannte Quellen schreiben ihm die Übermittlung von Vorschlägen zu, die von Donald Trump genehmigt wurden. Der Besuch wird nun auf irakischer Seite anerkannt, aber der Inhalt der amerikanischen Botschaft und ihre Ergebnisse werden nicht öffentlich vereinbart.

Yasser Abdel Zahra al-Hajjaj, Iraks Botschafter im Iran, beschrieb eine besondere Vertreibung, die ohne vorherige Ankündigung organisiert wurde. Laut öffentlichen Erklärungen suchte die Mission nach Wegen, um Konfrontation zu entschärfen und eine weitere regionale Eskalation zu verhindern. Er stellte diesen Ansatz als eine Aktion dar, die im irakischen nationalen Interesse unter der Autorität des Regierungschefs durchgeführt wurde.

Diese Bestätigung gibt eine offizielle Grundlage für die Existenz der Reise. Es allein bestätigt nicht alle Details der Interviews. Insbesondere hat der Diplomat keinen Text von Vorschlägen veröffentlicht oder gegenseitige Zugeständnisse angekündigt. Bagdad beansprucht somit eine aktive Rolle der Deeskalation, während es über den Inhalt seines Ansatzes Ermessen behält.

Trump zugeschriebene Vorschläge ohne veröffentlichten Text

Laut nicht identifizierten Quellen, die am Montag von einem saudischen Nachrichtensender zitiert wurden, genehmigte Donald Trump Vorschläge von Ali al-Zaidi während des Telefonaustauschs. Der US-Präsident soll dann den irakischen Premierminister gebeten haben, sie nach Teheran zu schicken, um zu helfen, den Krieg zu beenden. Die Geschichte beschreibt also eine irakische Initiative, die von Washington unterstützt wird, und nicht einen amerikanischen Plan, dessen Bestimmungen bereits bekannt sind.

Ein irakischer Regierungsbeamter, der ebenfalls unter dem Deckmantel der Anonymität zitiert wurde, stellte den Besuch als einen von Donald Trump geforderten Schritt vor, um einen Kanal der Deeskalation zu eröffnen. Sie hat diese Bemühungen mit der Sorge verbunden, den Irak vor einem größeren regionalen Konflikt zu bewahren. Diese Hinweise stimmen mit der Rolle des Bagdad zugewiesenen Vermittlers überein. Sie erlauben jedoch keine Liste der vorgeschlagenen Verpflichtungen, ihren Zeitplan oder die vorgesehenen Garantien.

Ein Interview mit Ghalibaf in Teheran berichtet

Auf iranischer Seite berichtete eine ungenannte informierte Quelle, dass der Chef der irakischen Regierung Mohammad Bagher Ghalibaf, Präsident des Parlaments und Leiter der iranischen Verhandlungsdelegation, getroffen habe. Laut diesem Bericht konzentrierten sich die Diskussionen auf die irakischen Bemühungen, den Konflikt zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten zu beenden. Ghalibaf dankte angeblich Bagdad für seine Initiative und skizzierte den iranischen Vorschlag, der um eine zweitägige Frist herum organisiert wurde.

Laut dieser Quelle hätte er auf der Achtung der Rechte des Iran durch die Vereinigten Staaten als Bedingung für den Fortschritt der Verhandlungen bestanden. Dies ist ein Bericht, keine öffentliche Erklärung von Ghalibaf mit einem detaillierten Bericht über das Interview.

Die genaue Chronologie bleibt widersprüchlich. Die iranische Quelle stellt die Vertreibung am Freitag, den 6. November, und ruft einige Stunden Anwesenheit hervor. Zwei irakische Beamte interviewten ihn anonym am Samstag, den 7. November. Diese Diskrepanz stellt den vom Botschafter anerkannten Besuch nicht in Frage, verbietet aber die Angabe des genauen Datums als endgültig festgelegt.

Die Berufung vom 5. November liefert einen offiziellen Benchmark

Zuvor hatten Ali al-Zaidi und Donald Trump am Donnerstag, dem 5. November, Telefongespräche geführt. Anschließend kündigte das Büro des irakischen Premierministers Gespräche über die regionale Situation, die Sicherheitsentwicklung und die Notwendigkeit an, den Dialog in den Mittelpunkt zu stellen. Das Kommuniqué betonte die Koordination zwischen den beiden Ländern und die Verhinderung einer Ausweitung des Konflikts.

Ali al-Zaidi bekräftigte die Achtung der staatlichen Souveränität und die Weigerung des irakischen Territoriums, als Ausgangspunkt für Angriffe auf Nachbarländer zu dienen. Diese Position erklärt Bagdads direktes Interesse an Mediation: Der Irak versucht, seine Außenbeziehungen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig seine Konfrontationen zu begrenzen. In der öffentlichen Akte dieser Berufung wurden jedoch keine Übertragungsbefehle oder Ausstiegspläne aufgeführt.

Uneinigkeit über die Verhandlungsbedingungen bleibt bestehen

Die Mission interveniert, während Teheran immer seine eigene diplomatische Sequenz verteidigt. Am Montag argumentierte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaïl Baghai, dass eine Wiederaufnahme der Gespräche innerhalb von sieben bis zwei Tagen stattfinden könnte. Sie hat diese Perspektive mit Vorbedingungen wie der Einstellung der Feindseligkeiten, der Aufhebung der Seeblockade und der Aufhebung der amerikanischen Sanktionen verknüpft.

Diese Frist entspricht daher nicht der Ankündigung eines in 48 Stunden geschlossenen Friedens. Sie befasst sich mit der vom Iran vorgeschlagenen Kette, um die Wiederaufnahme der Gespräche zu ermöglichen. Der Unterschied ist entscheidend: Ein Vorschlag für einen Zeitplan kann zwischen Vermittlern zirkulieren, ohne dass die Parteien die Verpflichtungen übernommen haben, die ihm vorausgehen müssen.

Auf amerikanischer Seite erklärte Marco Rubio am Sonntag, den 8. November, dass er keine diplomatischen Fortschritte zu verkünden habe und keinen bevorstehenden Durchbruch in Betracht ziehe. Der Außenminister hatte versichert, dass Donald Trump eine Verhandlungslösung bevorzugte, während er bestimmte iranische Forderungen für inakzeptabel hielt. Die Verbreitung von Nachrichten durch Bagdad ist Teil dieser anhaltenden Meinungsverschiedenheit. In diesem Stadium stellen die öffentlichen Elemente einen Vermittlungsversuch dar, keinen Kompromiss, der von den beiden Hauptstädten akzeptiert wird.

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