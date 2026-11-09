Libanon-Türkei: Zusammenarbeit bei der Arbeit

Mohammad Haidar und Vedat Işıkhan diskutierten Ausbildung, Beschäftigung und Sozialschutz in Mardin. Sie bereiten die Zusammenarbeit zwischen ihren Ministerien vor. Im Januar 2027 ist ein Besuch in Beirut mit den Sozialpartnern geplant. Bisher wurden keine unterzeichneten Vereinbarungen, Budgets oder Einstellungsprogramme angekündigt.

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Libanon und die Türkei bereiten die Zusammenarbeit in den Bereichen Arbeit, Ausbildung und Sozialschutz vor. Mohammad Haidar und Vedat Işıkhan diskutierten diese Fragen in Mardin, als die türkische Strategie des gerechten Übergangs ins Leben gerufen wurde. Der libanesische Minister lud seinen Amtskollegen nach Beirut ein. Im Januar 2027 ist ein Besuch geplant, um eine Einigung zwischen ihren Ministerien herbeizuführen.

Die Konferenz fand am Freitag, den 6. November 2026 statt. Das Protokoll des bilateralen Treffens folgte am 7. November. Es wurde keine unterzeichnete Vereinbarung oder gemeinsame Finanzierung angekündigt.

Zusammenarbeit bei der Vorbereitung der Arbeit in Beirut

Die Diskussionen konzentrierten sich auf Veränderungen in Arbeit und Fähigkeiten. Der libanesische Bericht erwähnt auch zwei spezielle Fälle: Überwachung ausländischer Arbeit und Kinderarbeit. Die Minister möchten ihre Erfahrungen austauschen und den institutionellen Austausch in diesen Bereichen stärken.

Haidar schickte eine offizielle Einladung an Işıkhan. Zu diesem Zeitpunkt ist der Januar 2027 eine vereinbarte Frist. Teams aus beiden Abteilungen müssen sich weiterhin koordinieren. Sie werden die Tagesordnung und Vorschläge für die Zusammenarbeit vorbereiten, die während des Besuchs erörtert werden sollen.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die an den Diskussionen beteiligt sind

Beide Seiten planen zudem ein erweitertes Treffen in Beirut. Es würde Regierungen, Arbeitgebervertreter und Arbeitnehmer aus beiden Ländern zusammenbringen. Diese dreigliedrige Zusammensetzung soll Beschäftigungs-, Ausbildungs- und Sozialschutzfragen gemeinsam angehen.

In seiner Erklärung in Mardin stellte der libanesische Minister diesen Dialog in den Mittelpunkt seiner Bemühungen. Er verteidigte den Schutz der Rechte und der Würde der Arbeitnehmer während wirtschaftlicher Transformationen. Er forderte auch die Entwicklung der beruflichen Bildung und Fähigkeiten, um die Veränderungen zu begleiten, anstatt die Mitarbeiter mit den Kosten zu belasten.

Eine Konferenz zu grünen und digitalen Transitionen

Das Treffen ist Teil der Einführung der türkischen Strategie für einen fairen Übergang und ihres Aktionsplans für 2027-2029. Diese Initiative befasst sich mit den sozialen Folgen des ökologischen, digitalen und technologischen Wandels. Das türkische Ministerium bestätigt die Anwesenheit von Mohammad Haidar auf der Konferenz, neben den Führern und den Sozialpartnern.

In Mardin kündigte Işıkhan eine nationale Maßnahme für bestimmte Kategorien von Teilnehmern an Schulungs- und Integrationsprogrammen an. Ab 2027 könnten ihre Zulagen um bis zu 50% erhöht werden. Die genannten Bereiche umfassen grüne und digitale Übergänge, künstliche Intelligenz und zukünftige Arbeitsplätze. Dies ist eine türkische politische Maßnahme. Es wurde keine Übertragung dieses Mechanismus auf den Libanon angekündigt.

Für Haidar müssen diese Transformationen auch den libanesischen Produktionssektoren dienen und nachhaltige Beschäftigung fördern. Es verbindet Kompetenzentwicklung mit Sozialschutz, zwei Komponenten, die für die Zusammenarbeit mit Ankara vorgeschlagen werden.

Die Ministerteams müssen sich nun auf vorrangige Projekte einigen und sich auf das Dreiertreffen in Beirut vorbereiten. Der geplante Besuch im Januar 2027 soll noch ein konkretes Datum erhalten.

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