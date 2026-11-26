In seinem Bericht an das Parlament schätzt das Finanzministerium den kumulativen materiellen Schaden der beiden Kriege auf 11 Milliarden Dollar. Der Haushaltsentwurf für 2027 hat 628 868 Milliarden Pfund Einnahmen und ebenso viel Ausgaben, von denen 9,3% für Investitionen ausgegeben werden.

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In seinem Bericht an das Parlament schätzt das Finanzministerium den kumulativen materiellen Schaden der beiden Kriege auf 11 Milliarden Dollar. Der Haushaltsentwurf für 2027 hat 628 868 Milliarden Pfund Einnahmen und ebenso viel Ausgaben, von denen 9,3% für Investitionen ausgegeben werden.

Das libanesische Finanzministerium prognostiziert für 2026 einen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um etwa 7 Prozent, nach einem Anstieg um etwa 4 Prozent im Jahr 2025. Diese Schätzung ist im erläuternden Bericht zum vorgeschlagenen Haushaltsplan 2027 enthalten, der am 25. November veröffentlicht wurde. Das Dokument stellt keinen neuen Gesetzentwurf dar: Es legt die von der Regierung angenommenen Annahmen für den vom Ministerrat am 1. Oktober angenommenen Text dar, der dann dem Parlament zugeleitet wurde.

Die Weltbank prognostizierte im Oktober 2026 einen Rückgang von 6,4 Prozent. Sein Szenario, wie das des Ministeriums, berichtete von einer Umkehrung nach dem Aufschwung von 2025. Die Differenz von etwa 0,6 Punkten zwischen den beiden Prognosen misst keine Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen: Es handelt sich um Schätzungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Insbesondere nennt das Ministerium den Rückgang der Tourismusaktivität und des Verbrauchs sowie den Anstieg der Energieimporte.

Zwei 11 Milliarden Dollar Schätzungen, die nicht dasselbe messen

Das Verhältnis liegt bei etwa 11 Milliarden Dollar, dem kumulativen direkten materiellen Schaden der beiden Kriege, was 29 Prozent des BIP entspricht, das 2026 erwartet wird. Dies ist eine Schätzung der physischen Zerstörung. Der Bericht stellt diesen Betrag nicht als Finanzrahmen für den Staatshaushalt über ein Jahr vor.

Die von der Weltbank im März 2025 freigegebenen 11 Milliarden Dollar decken eine weitere Maßnahme ab: den Rehabilitations- und Wiederaufbaubedarf im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen dem 8. Oktober 2023 und dem 20. Dezember 2024. Allein für diesen Bereich schätzte die Bank, dass 3 bis 5 Milliarden Dollar aus öffentlicher Finanzierung kommen mussten. Die ministerielle Schätzung, die den kumulativen Schaden der beiden Kriege abdeckt, erlaubt es der Weltbank daher nicht, ihre Zahl zu verdoppeln oder die Kosten des zweiten Konflikts abzuziehen.

Das Projekt behält 9,3% der Investitionsausgaben

Das Projekt hat 628 868 Milliarden Libanesische Pfund an Einnahmen und Ausgaben. Von den Ausgaben sind 570.299 Milliarden US-Dollar für laufende Ausgaben geplant, von denen 15.432 Milliarden für den Schuldendienst vorgesehen sind. Investitionen machen 58.569 Milliarden Pfund oder 9,3% der Gesamtsumme aus. Das Ministerium gibt an, dass es zur Unterstützung dieser Ausgabenkategorie hauptsächlich auf externe Mittel angewiesen ist. Der Saldo der im Rahmen des Projekts eingesetzten Einnahmen und Ausgaben bestimmt daher nicht den für die Projekte in Anspruch genommenen Betrag oder den Zeitplan für die Zahlungen.

Die geplanten Einnahmen steigen um 16,8 Prozent im Vergleich zu dem im Finanzgesetz 2026 festgelegten Betrag, aber um 8,6 Prozent im Vergleich zu dem, was das Ministerium tatsächlich in diesem Jahr einziehen kann. Steuerabgaben würden 2027 85,9 Prozent der Einnahmen ausmachen. Allein die inländischen Steuern auf Waren und Dienstleistungen würden 329.448 Milliarden Pfund oder 52,4% der Gesamtsumme erreichen. Diese Zahlen beschreiben die erwartete Einnahmenstruktur; Sie entsprechen nicht den bereits erhaltenen Beträgen.

Die Mittel werden noch überprüft

Am 25. November genehmigte der Parlamentarische Ausschuss für Finanzen und Haushalt Betriebsmittel und ließ mehrere Stellen in den Bereichen Landwirtschaft, Jugend und Sport sowie Vertriebene in der Schwebe, bis die Beweise vorliegen. Es ist geplant, sich am Donnerstag, dem 26. November, um 10.30 Uhr Beiruter Zeit wieder zu treffen. Diese Beschlüsse im Ausschuss können vom Parlament nicht angenommen werden.

Fotoarchiv: Libanesisches Parlament, Beirut, 26. Juli 2005. Heretiq / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.5Boxen und Titration Libnanews unter derselben Lizenz.

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